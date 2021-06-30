Овен

Бойтесь своих желаний, сейчас они могут быстро материализоваться, но совсем не в той форме, в которой вы ожидали.

Телец

Чем больше внимания вы будете обращать на свои переживания, тем меньше шансов, что сделаете то, что хочется.

Близнецы

Изменения конъюнктуры рынка могут изменить расстановку сил. Будьте готовы к переменам.

Рак

У вас появится желание поменять место работы. Причиной станет стремление оказаться в новом окружении.

Лев

Вам стоит оберегать себя от неприятностей, поскольку выйти из них без потерь не удастся.

Дева

Способность продуцировать идеи окажется тем ключом, который откроет дверь в будущее.

Весы

Старайтесь не нарушать правил, тогда вам будет проще получить то, что вы заслуживаете.

Скорпион

У вас может не оказаться дела, ради которого вы захотели бы сменить спокойный образ жизни на жизнь-борьбу.

Стрелец

Старайтесь правильно питаться и вести здоровый образ жизни, иначе будете ощущать сонливость и бороться с ленью.

Козерог

Вам стоит со стороны наблюдать за происходящим, активная деятельность не принесет ничего хорошего.

Водолей

Ваши слова не будут расходиться с делом только в том случае, если вы сами будете к этому стремиться.

Рыбы

Вам будет сложно справляться со страстями, старайтесь поспешать медленно, тогда останется время для маневра.