Беларусь и Россия создадут единый реестр технопарков

Работа двух секций форума была организована в формате видеоконференции на базе Совета Федерации РФ и двух минских вузов - Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Российский "Сириус" был создан в 2015 году. Он послужил прототипом для белорусского технопарка. Сергей Куксин

В научно-техническом парке БНТУ "Политехник" обсуждали вопросы формирования единого научного и технологического пространства Союзного государства. Кстати, университет является площадкой для проведения ежегодного форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Мероприятие собирает более 200 участников из более чем 100 вузов разных стран.

БНТУ - первенец и флагман высшего технического образования в Беларуси. В университете ежедневно более 30 тысяч студентов получают образование, охватывающее почти все возможные технические направления. Образовательный процесс функционирует в рамках модели "Университет 3.0", которая представляет тесную связь образования, науки и инновационного предпринимательства.

Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники, принявший участников секции "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего", за 57 лет своего существования оказал значительное влияние на развитие науки, образования и промышленности Советского Союза, Беларуси и постсоветского пространства. Это одно из самых престижных высших учебных заведений страны. На протяжении ряда лет БГУИР являлся главным поставщиком кадров для белорусского Парка высоких технологий - одного из крупнейших кластеров ИТ и высоких технологий в Центральной и Восточной Европе. Количество заявок на специалистов из этого университета более чем в 1,5 раза превышает количество выпускников. БГУИР имеет в своем активе двусторонние договоры о сотрудничестве со 140 учебными заведениями и научными центрами 39 государств. Причем контакты с российскими вузами самые обширные: меморандумы, соглашения и договоры о сотрудничестве заключены с более чем 35 учебными заведениями и профильными предприятиями РФ.

К слову, тема цифровизации образования в рамках Союзного государства обсуждалась в прошлом году во время проходившего в БГУИР II форума Ассоциации вузов Беларуси и России. В нем участвовали около 80 учреждений высшего образования. Участники мероприятия сошлись во мнении, что расширение регионального сотрудничества может значительно ускориться за счет разработки новых образовательных инструментов и программ с использованием наших наработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.

У обоих вузов не только высокие стандарты в области образования, но и участие в создании и работе Национального детского технопарка. Своеобразным прототипом для белорусского технопарка, принявшего первых школьников в 2021 году, послужил российский образовательный центр "Сириус" в Сочи.