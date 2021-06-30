Большинство аптек планируют заключить договор с маркетплейсами

Более половины аптек, которые с 1 сентября намерены продавать безрецептурные лекарства онлайн, заявили о своей готовности сотрудничать с маркетплейсами, следует из исследования, которое провели Лаборатория цифрового маркетинга КРОК и Bionika Digital (есть в распоряжении "Российcкой газеты").

Своими силами планируют обойтись около 30% фарморганизаций. Для этого они модернизируют свои сайты, продвигают соцсети, обучают общению с клиентами программы чат ботов на основе искусственного интеллекта.

"Аптеки в настоящее время переживают цифровую трансформацию, на которую они готовы тратить 2,5-3% средств из своего оборота", - отмечает руководитель Лаборатории цифрового маркетинга Елена Волковская.

При этом, она отмечает, что ранее отрасль всегда считалась одной из самых консервативных на рынке. Сейчас она перестраивается под потребности клиентов.

С одной стороны, этому поспособствовало ослабление законодательства. Так, с осени продавать безрецептурные лекарства дистанционно разрешили небольшим аптекам, тогда как с прошлого года онлайн-торговля была доступны только сетевым фарморганизациям.

Во-вторых, готовится к запуску пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Нововведение станет доступным сначала жителям трех регионов - Москвы, Московской и Белгородской областей, а затем распространится на всю страну.

В третьих, отмечают эксперты, меняются предпочтения самих покупателей. Доля лекарств, забронированных через интернет в прошлом году составила 6,3% от общего объема проданных медикаментов, а за полгода 2021 года - уже около 10%.