ЦБ может пересмотреть цель по инфляции

Банк России объявил о начале пересмотра своих целей и инструментов денежно-кредитной политики. Не исключено, что изменения могут затронуть и политику ЦБ по таргетированию инфляции, в рамках которой регулятор последние пять лет пытается удерживать ежегодный рост потребительских цен вблизи 4%.

"Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь тех, которые следуют политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. В этом году такую процедуру хотим провести и мы", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. Сейчас основная цель денежно-кредитной политики Банка России - поддержание ценовой стабильности (стабильно низкой инфляции вблизи 4%). Главный инструмент денежно-кредитной политики ЦБ - ключевая ставка. Это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в итоге - на инфляцию.

"Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, политики по снижению инфляции с высоких уровней. К примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе", - сказала Набиуллина. По ее словам, величина цели соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время.

Пересмотр денежно-кредитной политики - нормальное явление, когда центробанк адаптирует стратегию под изменившиеся финансово-экономические условия, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В 2020 году Федеральная резервная система (ФРС) США стала терпимее относиться к превышению инфляцией уровня 2% и перестала повышать ставку превентивно. В этом году ЕЦБ пересматривает стратегию в монетарной политике и, вероятно, осенью объявит о большей терпимости к инфляции, как и ФРС.

Банк России тоже может адаптировать свою цель по инфляции, для этого есть несколько вариантов (исходя из практики других ЦБ). "Во-первых, Банк России может установить целевой диапазон для инфляции вместо точечного значения. Вместо 4% сделать 4% плюс-минус 1%", - считает Васильев. Во-вторых, ЦБ может установить таргет, который снижается каждый год. Так, в прошлом году таргет ЦБ Бразилии по росту потребительских цен был 4%, в этом году - 3,75%, на следующий год - 3,5%.

Цель по инфляции может стать более размытой или меняться чаще

В-третьих, Банк России может понизить диапазон нейтральной ставки, который сейчас составляет 5-6% в номинальном выражении или 1-2% в реальном выражении при инфляции в 4%. "Самый смелый сценарий - включение экономического роста в таргет ЦБ наряду с инфляцией. Например, в США ФРС имеет двойной мандат - полная занятость и стабильная инфляция в 2%", - говорит Васильев.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов не ожидает, что Банк России все же пересмотрит цель по инфляции. По его мнению, ЦБ, возможно, будет активнее задействовать в управлении инфляционными процессами не только ключевую ставку, но и инструменты денежного рынка.