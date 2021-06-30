ЦБ может пересмотреть цель по инфляции

Новости

В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 21:34
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 21:22
В США назвали лучшего президента страны в истории 21:09
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 21:04
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 20:53
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 20:33
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 20:30
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 20:09
Джо Байден отправит в Германию нового посла 19:53
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 19:43
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации 19:40
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 19:23
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 19:23
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 19:06
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 19:02
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 19:00
В Подмосковье упал самолет 18:47
Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову 18:38
На дорогах Сочи появился первый электробус 18:38
Начались съемки второй "Черной пантеры" 18:33
Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено 18:31
"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму 18:20
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре 18:14
Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 21:22
Рубрика: Экономика

Цели и средства

ЦБ может пересмотреть цель по инфляции
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
Банк России объявил о начале пересмотра своих целей и инструментов денежно-кредитной политики. Не исключено, что изменения могут затронуть и политику ЦБ по таргетированию инфляции, в рамках которой регулятор последние пять лет пытается удерживать ежегодный рост потребительских цен вблизи 4%.
Эльвира Набиуллина: Цель по инфляции соответствовала рынку, но он несколько изменился. Фото: официальный канал Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина: Цель по инфляции соответствовала рынку, но он несколько изменился. Фото: официальный канал Центрального банка РФ
Эльвира Набиуллина: Цель по инфляции соответствовала рынку, но он несколько изменился. Фото: официальный канал Центрального банка РФ

"Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь тех, которые следуют политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. В этом году такую процедуру хотим провести и мы", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. Сейчас основная цель денежно-кредитной политики Банка России - поддержание ценовой стабильности (стабильно низкой инфляции вблизи 4%). Главный инструмент денежно-кредитной политики ЦБ - ключевая ставка. Это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в итоге - на инфляцию.

Фото: iStock
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам

"Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, политики по снижению инфляции с высоких уровней. К примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе", - сказала Набиуллина. По ее словам, величина цели соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время.

Пересмотр денежно-кредитной политики - нормальное явление, когда центробанк адаптирует стратегию под изменившиеся финансово-экономические условия, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В 2020 году Федеральная резервная система (ФРС) США стала терпимее относиться к превышению инфляцией уровня 2% и перестала повышать ставку превентивно. В этом году ЕЦБ пересматривает стратегию в монетарной политике и, вероятно, осенью объявит о большей терпимости к инфляции, как и ФРС.

Банк России тоже может адаптировать свою цель по инфляции, для этого есть несколько вариантов (исходя из практики других ЦБ). "Во-первых, Банк России может установить целевой диапазон для инфляции вместо точечного значения. Вместо 4% сделать 4% плюс-минус 1%", - считает Васильев. Во-вторых, ЦБ может установить таргет, который снижается каждый год. Так, в прошлом году таргет ЦБ Бразилии по росту потребительских цен был 4%, в этом году - 3,75%, на следующий год - 3,5%.

Цель по инфляции может стать более размытой или меняться чаще 

В-третьих, Банк России может понизить диапазон нейтральной ставки, который сейчас составляет 5-6% в номинальном выражении или 1-2% в реальном выражении при инфляции в 4%. "Самый смелый сценарий - включение экономического роста в таргет ЦБ наряду с инфляцией. Например, в США ФРС имеет двойной мандат - полная занятость и стабильная инфляция в 2%", - говорит Васильев.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов не ожидает, что Банк России все же пересмотрит цель по инфляции. По его мнению, ЦБ, возможно, будет активнее задействовать в управлении инфляционными процессами не только ключевую ставку, но и инструменты денежного рынка.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год