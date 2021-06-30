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30.06.2021 12:31
Рубрика: Экономика

ЦБ выступил за запрет небольших кредитов с плавающей ставкой

Текст: Роман Маркелов
Банк России полностью определился с концепцией регулирования кредитования по плавающим ставкам. Так, полного запрета не будет, но без ограничений под плавающую ставку будут выдаваться только крупные кредиты и только квалифицированным заемщикам, следует из выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Без ограничений плавающая ставка должна быть доступна только "квалифицированным" заемщикам - наиболее обеспеченным гражданам, которые хорошо понимают свои риски при кредитовании на очень крупные суммы​​​. Небольшие кредиты, напротив, должны предоставляться на наиболее понятных условиях, здесь плавающие ставки должны быть запрещены", - подчеркнула Набиуллина.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Набиуллина оценила риски ипотеки и потребкредитования

По мнению главы ЦБ, для подавляющего большинства кредитов, включая ипотеку, кредитование по плавающей ставке должно быть доступно только с ограничением диапазона изменения ставки и срока по кредиту. По оценке Набиуллиной, это может быть "не больше трети ставки и не больше четверти срока кредита". Однако конкретные параметры еще предстоит обсудить, добавила она.

При этом Набиуллина уточнила, что полный запрет плавающих ставок был бы не лучшим решением, поскольку такой шаг снизит возможности для расширения кредитования. "Хотя надо отметить, что банкам все равно в первую очередь нужно наращивать долю долгосрочного фондирования, например, облигаций", - считает глава Банка России.

Плавающая ставка по кредиту отличается от фиксированной тем, что рассчитывается по формуле, которая определяется в договоре и может пересматриваться через определенный временный срок (процентный период) в ту или иную сторону. Сейчас кредитов с плавающей ставкой у физлиц очень мало, но, как ранее указывал Банк России в докладе на эту тему, участники рынка сейчас обсуждают перспективы ипотечного кредитования именно по плавающим ставкам.

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