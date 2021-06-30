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30.06.2021 17:29
Рубрика: Общество

Найдена утраченная 1000-летняя церковь Священной Римской империи

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Германии археологи при проведении раскопок на кукурузном поле обнаружили остатки церкви, построенной императором Священной Римской империи Отто Великим.

Фото: Satu Koivisto, Antiquity Publications Ltd
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Как сообщает Zenger News, раскопки начались в мае 2021 года недалеко от города Айслебена в немецкой земле Саксония-Анхальт. Этот город известен как родина Мартина Лютера.

Ранее здесь были обнаружены руины королевского дворца. Продолжая раскопки, которые проводятся на кукурузном поле местного фермера, археологи наткнулись на фундамент древнего сооружения. На данный момент руины уже полностью раскопаны.

По мнению исследователей, это была церковь, построенная более 1000 лет назад по приказу Отто I, известного еще и как Отто Великий. Он был королем Германии с 936 года и императором Священной Римской империи с 962 года вплоть до своей смерти в 973 году.

По словам археологов, имеются свидетельства того, что на раскопанном месте как минимум дважды останавливались Отто I и его сын Отто II. Также известно, что Отто Великий лично присутствовал на церемонии открытия церкви, которую археологи отыскали тысячелетие спустя.

Фото: iStock
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Эксперты отмечают, что это была "великолепная, исключительно большая церковь". В длину она достигала 30 метров, в ширину - около 20 метров. "Отто фактически построил церковь, напоминающую миниатюрный собор", - говорит менеджер исследовательского проекта Феликс Бирманн.

Установлено, что церковь была заложена до 968 года. Ученые предполагают, что она была посвящена святой Радегунде - тюрингской принцессе и франкской королеве, основавшей в VI веке нашей эры аббатство Святого Креста в Пуатье.

Считается, что раскопанная церковь действовала на протяжении примерно 500 лет, но была снесена во времена Реформации, когда в Западной церкви произошел раскол на протестантскую и римско-католическую церковь.Помимо стен и фундамента на месте раскопок были найдены монеты, изразцы XIV и XV веков, фрагмент колокола и многочисленные артефакты, включая изысканные украшения.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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