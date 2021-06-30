Через два месяца после гибели индонезийской подлодки там же затонул паром

Вторая за последние два с небольшим месяца морская катастрофа случилась у берегов Индонезии. 27 апреля стало известно о гибели подводной лодки Nanggala и всех находившихся на ее борту военных. А вчера, 29 июня, на подходе к причалу перевернулся паром: данные о спасенных, пропавших без вести и погибших час от часу уточнялись и уточняются до сих пор. Всего на борту в момент крушения находись 42 пассажира и 15 человек в составе экипажа (по другим данным - 41 и 12).

В результате спасательной операции, которая началась сразу после затопления парома, 33 человека подняты из воды и доставлены на берег живыми. Найдено шесть тел погибших, еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Такие данные, сообщает ТАСС, приводит агентство "Антара" со ссылкой на представителя военных и администрацию порта. До этого местные власти сообщали о шести погибших, восьми пострадавших и шести пропавших без вести.

В оценке обстоятельств и причин нового крушения комментаторы расходятся. Согласно одним источникам, грузопассажирский KPM Yunicee, прибывший вечером 29 июня с острова Ява, перевернулся и затонул во время подхода к паромному причалу. Как сообщают местные СМИ, судно внезапно дало левый крен - настолько сильный, что практически легло на левый борт, перевернулось и затонуло в течение 5 минут.

Выжившие в катастрофе рассказали, что никакого предупреждения об опасности экипаж парома объявить не успел, поэтому многие пассажиры не успели достать и надеть спасательные жилеты. А несколько человек в результате опрокидывания судна оказались заблокированными во внутренних помещениях и не смогли выйти на палубу. Быстро сгустившиеся сумерки осложнили спасательную операцию и визуальный поиск людей, возможно, находившихся в воде…

А за ночь, как сообщают некоторые СМИ, перевернутый и затопленный паром могло снести подводными течениями далеко от места катастрофы. Об этом, в частности, рассказывает TribunNews со ссылкой на военных моряков, участвующих в операции. Это же издание со ссылкой на спасателей выдвигает предположение, что именно такие подводные течения и стали причиной резкого крена, а затем переворота и затопления парома.

Про загадочные течения у берегов Бали военные рассуждали и в конце нынешнего апреля, когда пытались понять, почему пропала со связи и куда подевалась подводная лодка Nanggalа 402.

Тогда начальник военно-морского училища для высшего командного состава ВМС Индонезии контр-адмирал Иснурванто на пресс-конференции в Джакарте рассказал, что "сразу два метеорологических спутника - европейский и японский - зафиксировали наличие подводной волны именно в том районе, где был потерян контакт с кораблем". Такая волна, по словам эксперта, якобы пришла из Ломбокского пролива к северу от острова Бали и держалась на глубине 200-400 метров. "Представьте, что 2-4 миллиона кубометров воды ударяет в корпус, - рисовал возможную картину индонезийский адмирал. - Какой корабль сможет это выдержать?"

Напомним: дизельная подлодка Nanggalа 402, построенная для ВМС Индонезии на верфи в Германии, а спустя два десятилетия на другой немецкой верфи модернизированная с продлением ресурса, 21 апреля на маневрах в Балийском море должна была провести торпедные стрельбы. Однако сразу после погружения экипаж подложки перестал выходить на связь с командованием учений. У берегов Бали объявили тревогу, созвали своих и зарубежных спасателей, и через три дня на глубине около 850 метров обнаружили пропавший корабль, разрушенный на несколько частей…

Уже тогда сообщение об аномальных подводных течениях и "волнах-убийцах", действующих из глубины и в глубине, вызвало много вопросов у российских моряков-подводников и тех, кто создает для них "потаенные суда".

- Подводная волна может быть только в случае землетрясения, а так на глубине 50 метров уже спокойное море, на ста метрах волнение не ощущается вообще, - по просьбе "РГ" согласился прокомментировать свое понимание ситуации один из таких профи, пожелавший остаться неназванным. - Предполагаю, что до нас дошел неправильный перевод. Возможно, адмирал в Джакарте пытался говорить о так называемом "жидком грунте", когда из-за разной плотности воды в ее толще возникает ощутимая граница. И на ней, как на простыне, можно "лежать" и дрейфовать себе по течению с неработающим движителем. Но где-то, в какой-то момент, такая плоская зона заканчивается, водораздел уходит вниз, причем резко, а вместе с ним и лодка может пойти резко вниз, так как имеет в этот момент отрицательную плавучесть. И если не успеть "продуться", то можно провалиться на запредельную для своего корабля глубину. Туда, откуда не возвращаются. Возможно, у Бали именно такой случай и был...

Но куда более вероятно, заявил тогда же наш собеседник, что причина гибели подлодки совсем прозаическая.

- Корабль старый, сам его проект несмотря на проведенную модернизацию, далеко из прошлого века. Скорее всего, случилась какая-то авария, за ней - пожар, разгерметизация забортной аппаратуры, поступление воды в отсеки, провал на глубину, и - неизбежное разрушение прочного корпуса. А на публику, конечно, проще сказать, что это коварная природа, а не косяк экипажа или усталость техники. Если вспомнить такую же потерю недавно в Аргентине (подлодка "Сан-Хуан" - АЕ.), это уже вторая подряд тяжелая история с подводными лодками немецкой постройки. Имидж теряется…

Власти Индонезии воздали должное памяти погибших в море подводников, обещали заботиться об их семьях, помочь в обучении детей. По горячим следам высказывались мысли о возможном подъеме фрагментов разрушенной подлодки. Какие практические шаги за этим последовали, официально не сообщается.

Но зато пришли новые подробности о ЧП с паромом, его возможных причинах и последствиях. Пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что российских туристов на борту затонувшего парома, к счастью, не было. "На судне вообще не было иностранных граждан, только граждане Индонезии", - заявил российский дипломат.

Среди спасенных есть пострадавшие, в том числе тяжелые - их доставили в медицинские центры и оказывают необходимую помощь. Поиск пропавших без вести продолжат с наступлением на Бали нового дня. А среди причин крушения доминируют две версии. Самая первая, уже озвученная: "Судно перевернулось в результате воздействия сильного подводного течения и четырехметровых волн на поверхности моря".

И новая - увы, прозаическая: "Смещение груза - скорее всего, колесного транспорта (на пароме находилось 40 автомобилей, в том числе три грузовых). И как следствие, изменение центра тяжести, что создало крен, привело к опрокидыванию и затоплению".