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30.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Чернышенко: Российская электроника востребована в отраслях экономики

Текст: Евгения Думанская
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с Общественным экспертным Советом по использованию электроники в отраслях экономики.

Во время совещания он отметил, что государство прикладывает серьезные усилия для того, чтобы развитие электронной промышленности вышло на новый уровень.

"Площадка Общественного экспертного совета предлагает механизмы финансирования, в рамках которых заказчики могут гарантировать определенные объемы закупок, а производители, опираясь на эти гарантии, могут разрабатывать востребованную электронную продукцию", - сказал зампред правительства.

В совещании участвовали также представители Минпромторга и Минцифры, которые рассмотрели "сквозные" цифровые проекты, подготовленные для внедрения в отрасли российской экономики. В результате были отобраны три проекта: ПАО "МТС", АО "Ситроникс" и АО "Эр-Телеком Холдинг".

Каждая компания будет заниматься отдельным фронтом работ: криптозащита ГОСТ для IoT (МТС), инфраструктурное обслуживание цифровых документов (Ситроникс) и модернизация систем управления доступом (Эр-Телеком).

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Проекты оценивали по 15 критериям, например, компетенции разработчиков, срокам и условиям вывода на рынок, совместимости ИТ-решений и оборудования, а ключевым стало требование о влиянии проекта на технологический суверенитет России.

Также Чернышенко сообщил, что провайдер "Ростелеком" и производитель оборудования компания "Т8" подписали первое соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектронной продукции, программного обеспечения и услуг связи.

Кстати, в Общественный экспертный Совет по использованию электроники в отраслях экономики входят в том числе руководители основных потребителей радиоэлектроники: глава ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, президент Rubytech Сергей Мацоцкий, гендиректор Positive Тechnologies Юрий Максимов, президент ПАО "Вымпелĸом" Рашид Исмаилов, исполнительный директор дизайн-центра МФТИ по проектированию микропроцессорной техники Евгений Белянко, ректор ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт Михаил Погосян, вице-президент по науке и образованию фонда "Сĸолĸово" Николай Суетин.

Экономика Правительство Вице-премьеры

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