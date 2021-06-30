Что будет с рынком микрозаймов в 2021 году

В России параллельно с потребительским кредитованием активно растет спрос на микрозаймы. На этом фоне микрофинансовый рынок по итогам 2021 года может вырасти минимум на треть при одновременном сокращении госреестра микрофинансовых организаций (МФО) до 1-1,1 тысячи компаний и усилении концентрации на крупнейших МФО.

Об этом говорится в докладе аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", представленном в среду на круглом столе "Микрофинансирование в России. Перспективы. Конкуренция. Трансформация".

Итоги 2020 года: влияние пандемии

В 2020 году помимо "черного лебедя" в виде пандемии на рынок оказали влияние несколько новых тенденций, отмечается в исследовании.

После краткосрочного эффекта сжатия выдачи (особенно в офлайне) многие из анкетируемых агентством МФО стали наблюдать изменение модели потребительского поведения, а также рост спроса на микрозаймы из-за стагнации реальных располагаемых доходов и одновременного инфляционного скачка. Увеличение количества входящих заявок позволило во II полугодии 2020 года показать адекватную восстановительную динамику, причем рейтингуемые "Эксперт РА" микрофинансовые компании выросли не только быстрее рынка, но и без ущерба для качества активов. Совокупный портфель микрозаймов всех МФО вырос до 249 млрд рублей (то есть на 18%, в 2019 году рост составил 30%).

При этом объем выданных микрозаймов на фоне последствий локдауна и ужесточения скоринга в онлайне в первой половине 2020 года едва превысил показатели предшествующего года, составив 417 млрд рублей за 2020 год, говорится в докладе. Просадка во II квартале по совокупному портфелю составила 3% по отношению к предшествующему кварталу, а по объему выдачи микрозаймов - 25% по сравнению со II кварталом 2019 года. При этом после существенной просадки наблюдалось активное восстановление микрофинансового бизнеса во II полугодии 2020 года, однако по итогам прошлого года рынок МФО не вышел на прежнюю траекторию роста.

Как коронавирус поменял отношение к клиентам

На фоне пандемии и обострения конкуренции все рейтингуемые агентством МФО не только ужесточили скоринг, но и пересмотрели подход к клиенту как к источнику долговременного заработка, отмечается в исследовании.

"До существенного роста стоимости привлечения нового клиента с учетом значительного потенциала рынка среди МФО была распространена практика максимизации прибыли с клиента в краткосрочном периоде. В текущих условиях попытки полного изъятия "потребительского излишка" могут привести к перетоку наиболее платежеспособных клиентов МФО в банки или к более лояльным по условиям конкурентам на рынке. В этой связи пандемия способствовала пересмотру политики в отношении дополнительных продуктов, удлинению продуктовой линейки и привлечению более долгосрочного финансирования", - отметили в "Эксперт РА".

Что будет с рынком дальше

По прогнозу "Эксперт РА", в 2021 году темпы прироста портфеля микрозаймов покажут восстановление после пандемии и медленного роста в 2020 году. При этом объемы выдачи существенно вырастут, достигнув допандемийных уровней прошлых лет. Ключевой фактор роста рынка - высокий спрос на заемные средства.

В качестве альтернативного сценария агентство не исключает и более динамичного роста рынка в 2021 году, чем базовый прогноз: 30% по объему выданных микрозаймов в связи с потенциальным появлением и фактической активизацией "дочек" крупных российских и иностранных компаний в микрофинансовом секторе (ретейлеров, телеком-операторов, банков).

Вне зависимости от сроков реализации мер по ограничению закредитованности населения "Эксперт РА" ожидает продолжения тенденции к сокращению числа МФО в реестре Банка России. По состоянию на 1 января 2021 года там числилась 1 385 компаний, год назад - 1 774, двумя годами ранее - 2 002 компании. Темпы исключения МФО из реестра не сокращаются, а поток включений практически остановился из-за дорогого "входного билета" (29 включений в реестр за II полугодие 2020 года, еще 19 за четыре месяца 2021 года), поэтому есть основания ожидать около 1-1,1 тысячи МФО в реестре на конец текущего года, прогнозируют в "Эксперт РА".

Кроме того, лидеры онлайн-МФО за счет сохранения высокого спроса на микрозаймы вытесняют с рынка некрупные компании, поэтому МФО с небольшими портфелями продолжают покидать рынок из-за растущей конкуренции и регулятивного давления. "За 2020 год реестр пополнился 164 компаниями при 553 исключенных. В результате лидеры продолжат увеличивать долю рынка за счет клиентской базы покидающих рынок МФО, более совершенных риск-процедур и возможностей по диверсификации ресурсной базы, но с фокусом на дальнейшее повышение качества своих выдач", - говорится в докладе.