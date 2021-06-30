Тревожные новости приходят из Афганистана в последние дни. На фоне начавшегося вывода войск США и НАТО из "горной страны", который должен завершиться к сентябрю, в СМИ все чаще звучат сообщения о захвате экстремистами все новых и новых провинций. Как на самом деле развивается ситуация в стране и чем она грозит Кабулу? Каковы перспективы межафганского урегулирования? Грозит ли Центральной Азии дестабилизация из-за эскалации в Афганистане? Каковы итоги 20-летней кампании США и НАТО в этой стране? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай, который и сегодня играет значительную роль в политической жизни своей страны. Господин Карзай - регулярный спикер на политологических мероприятиях Международного дискуссионного клуба "Валдай", а на минувшей неделе выступил на 9-й Московской конференции по международной безопасности.

Последние 20 лет США вместе с НАТО боролись с терроризмом и экстремизмом в Афганистане. Успехи оказались, мягко говоря, сомнительными - безопаснее в стране не стало. В свете объявленного президентом США Джозефом Байденом и уже идущего полным ходом окончательного вывода американских войск из Афганистана какова ваша оценка самой долгой войны в истории Америки?

Хамид Карзай: Существует два измерения этого вопроса. Первое - это военные цели США по борьбе с экстремизмом. Второе - присутствие Америки и международного сообщества для реконструкции Афганистана, развития афганской экономики и улучшения жизни простых афганцев. Последнее во многом было сделано, и это хорошо. Отмечу, что в этом приняли деятельное участие многие, в том числе наши соседи, Россия и Индия, а также Япония, Китай и Европа.

Однако первая часть - борьба США с экстремизмом и терроризмом - обернулась позором и катастрофой. Это полный провал. Ведь речь идет не только о решении чисто военных задач. Последствиями этого провала стали огромные страдания людей в Афганистане.

В период присутствия американцев и НАТО в Афганистане здесь появилась ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России. - Прим. "РГ"). До 2001 года у нас не было боевиков ИГИЛ. А в 2015 году под присмотром США ИГИЛ возникло в Афганистане. Спрашивается, почему это произошло? Это провал? Или это можно объяснить по-другому?

Заявлено, что, несмотря "на полный вывод войск", США все же оставят около 650 военнослужащих для обеспечения безопасности своего посольства в Кабуле. При этом, согласно информации в СМИ, речь может идти о гораздо большем масштабе американского военного присутствия за счет массового использования контрактников частных военных компаний (ЧВК). Каково ваше отношение к этому?

Хамид Карзай: Официально заявленная цель и политика США в Афганистане - полный вывод войск с оставлением какого-то количества персонала, необходимого для охраны посольства. Вскоре мы увидим, так ли это на самом деле. Но мы слышали о возможности использования американцами ЧВК. Пока у нас нет никаких подтверждений о развертывании таких контрактников в Афганистане. Но если это действительно произойдет, то станет негативным фактором для нашей страны. Надеюсь, афганцы не позволят этого сделать.

Военного решения конфликта в Афганистане не существует. Никто не победит с помощью насилия - ни правительство, ни талибы

Сразу после объявления США о выводе войск из Афганистана движение "Талибан" (организация запрещена в России. - Прим. "РГ") начало масштабное наступление, добившись значительных успехов на поле боя и захватив целый ряд провинций. Все это наводит на мысли о возможном крахе правительства в Кабуле, как это уже происходило спустя несколько лет после вывода советских войск из Афганистана в конце 1980-х годов. Следует ли нам опасаться повторения этого сценария?

Хамид Карзай: Мы не хотим конфликта в Афганистане. "Талибан" совершает ужасные ошибки, ведя войну против собственных сограждан. Сейчас, когда США объявили о намерении уйти из Афганистана, - а талибы, напомню, сражались именно за это - такому оправданию их действий больше нет места. Как я говорил много-много раз, внутри афганский конфликт вызван иностранными интересами. Прежде всего, интересами США и Пакистана. Но огромную цену за это платят рядовые афганцы на обеих сторонах конфликта - и правительства, и "Талибана". В конце концов, все они афганцы. То, что делают талибы, - неправильно, и это служит исключительно иностранным интересам. Они не должны этого делать. Для нас приоритет - это мир. И единственный путь к нему - это межафганский диалог. Если США действительно желают лучшего людям в Афганистане - мы надеемся, что это так, - то они должны честно участвовать в этом процессе, наряду с другими ведущими странами мира и региона. Честно способствовать работе механизма, который включает США, Россию, Китай и Пакистан. Надеюсь, что к этому формату подключится Иран, а также Индия и Турция. Это создаст нам благоприятные условия для того, чтобы положить конец войне и принесет наконец мир в Афганистан.

И все же есть конкретные оценки перспектив развития обстановки в Афганистане. Так, согласно информации The Wall Street Journal, американская разведка полагает, что правительство в Кабуле сможет продержаться всего от 6 до 12 месяцев после ухода США. Насколько такой пессимистичный прогноз отвечает реалиям?

Хамид Карзай: Если доклад правдив, то это прямой путь к катастрофе. Если же это один из методов психологической кампании против стабильности в Афганистане, то тогда намерения его авторов ясны. Мы надеемся, что такой прогноз не оправдается. Хотели бы верить, что пойдет настоящий, честный и искренний мирный процесс с участием всех заинтересованных сторон и при поддержке ведущих стран.

Раз уж речь зашла о мирном урегулировании, то хотелось бы спросить: проявит ли нынешний президент Афганистана Ашраф Гани достаточно гибкости в формировании переходного правительства, согласится ли включить в него талибов? Без этого шансы на успех невелики, не так ли?

Хамид Карзай: Для установления мира в Афганистане все афганцы, включая президента Гани, должны сделать максимум возможного. Если для мира необходимо формирование переходного правительства, то так и должно быть. Это то, чего хотят наши люди. Но, повторюсь, для достижения этой цели необходимо, чтобы США искренне и в партнерстве с другими влияющими на ситуацию в Афганистане странами - Россией, Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном и нашими соседями - способствовали диалогу на двух уровнях. Первый - это разговор между афганцами по разрешению наших внутренних противоречий. Второй - диалог между заинтересованными в афганском урегулировании ведущими державами и сотрудничество между ними, а не соперничество.

В минувшую пятницу Ашраф Гани посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джозефом Байденом и другими американскими политиками. Какова ваша оценка этого визита?

Хамид Карзай: Мои главные надежды с этой поездкой были связаны с тем, что США дадут ясную и сильную поддержку усилиям по налаживанию мирного процесса в Афганистане. Но я не услышал многого со стороны американских официальных лиц об этом. Надеюсь, что я ошибаюсь по этому поводу. В любом случае самим афганцам и странам региона предстоит сделать основную работу по налаживанию мира в моей стране.

Будет ли "Талибан", по вашему мнению, уважать условия ранее достигнутой с США сделки в Дохе (вывод американских войск в обмен на отказ талибов от насилия и их участие в политическом процессе. - Прим. "РГ")?

Хамид Карзай: Ради людей в Афганистане "Талибан" должен уважать заключенные сделки со всеми сторонами, с которыми они взаимодействуют. Талибы должны думать о мире в Афганистане. Военного решения конфликта не существует. Никто не победит с помощью насилия - ни правительство, ни талибы. Страдать будут обе стороны, а на обеих сторонах обычные афганцы. Таким образом, они должны уважать договоренности именно ради людей. А сейчас основной интерес этих людей - мир. Поэтому я через ваше СМИ призываю "Талибан" заключить мир и завершить этот затянувшийся конфликт, который служит лишь иностранным, а не национальным интересам Афганистана.

Каковы последствия ухода США и НАТО из Афганистана для Центральной Азии? Считаете ли вы, что ситуация с безопасностью в регионе может серьезно осложниться, в том числе на фоне недавнего захвата талибами афганских погранзастав на границах с Узбекистаном и Таджикистаном?

Хамид Карзай: Я бы поставил вопрос по-другому. Не о последствиях ухода США из Афганистана для Центральной Азии. А о последствиях текущего конфликта и его распространения в Афганистане. Чем дольше продолжается военный конфликт, тем больше угроз исходит для наших соседей в Центральной Азии. На самом деле в этом и заключается истинная цель конфликта - нестабильность в Афганистане направлена не только на самих афганцев. Но служит более масштабной задаче, а именно созданию определенных негативных последствий для более широкого региона. И некоторые намерения отдельных держав могут стать катастрофическими для центральноазиатских стран.

Сообщалось о желании Пентагона перебросить войска, беспилотники и другое военное оборудование из Афганистана в соседние с ним Узбекистан и Таджикистан. Ваше отношение к этому?

Хамид Карзай: Если военное присутствие США в Афганистане со всем вооружением и ресурсами не принесло стабильность и не помогло справиться с терроризмом, то как это можно сделать, например, из Узбекистана?

С 2014 года аэропорт в Кабуле носит ваше имя - международный аэропорт имени Хамида Карзая. Известно, что Турция согласилась обеспечивать безопасность этой воздушной гавани после ухода американцев. Какую роль стремится и может сыграть Анкара в афганских делах?

Хамид Карзай: Турция очень старый друг Афганистана, наши отношения развиваются уже более века. Да, они члены НАТО и поэтому связаны с США. Но Турция - это также страна со своими специфическими интересами в этом регионе в целом и в Афганистане, в частности. Поэтому афганцы видят в Турции друга и приветствуют любую конструктивную роль, которую может сыграть Анкара. В том числе проводя небольшими силами операцию по обеспечению безопасности в аэропорту и способствуя, таким образом, миру в Афганистане. Но туркам следует это делать в тесной координации с региональными и ведущими странами.

Ключевой вопрос

За время операции США и НАТО в Афганистане тысячи мирных афганцев оказались "сопутствующим ущербом". Многие погибли под ударами американских беспилотников. Каковы шансы добиться справедливости для тех, кто пострадал от незаконных действий западной коалиции в вашей стране?

Хамид Карзай: Мы очень пострадали. Потери среди мирных афганцев, бомбежки деревень, создание в стране тюрем для наших людей в нашей собственной стране. Все это стало одной из основных причин моего конфликта с Соединенными Штатами и их союзниками в Афганистане. Именно поэтому я отказался подписать с ними двухстороннее соглашение о безопасности (в 2013 году Хамид Карзай заблокировал принятие этого документа, но в 2014 году он был подписан его преемником Ашрафом Гани. - Прим. "РГ"). Это же стало и одной из причин провала США в Афганистане, поскольку такое отношение глубоко задело афганцев.

Но сейчас мы не будем поднимать этот вопрос и разбираться с причинявшими нам ущерб странами. То, что нам нужно сегодня, - это мир в стране. Конфликт должен завершиться не завтра, а сегодня. Не сегодня, а прямо сейчас. И после того как мир наступит, афганцы получат свое суверенное право задавать вопросы. И требовать объяснений.

"РГ" благодарит за помощь в организации интервью пресс-службу Международного дискуссионного клуба "Валдай" - dolg dolg