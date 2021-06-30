В рамках форума прошла экспертная сессия "Формирование общего экономического, цифрового и гуманитарного пространства Союзного государства: результаты и перспективные проекты".

Ведущими мероприятия стали директор Института Европы РАН Алексей Громыко и член-корреспондент НАН РБ, сопредседатель АВИ имени А.А. Громыко Сергей Рахманов. В своем выступлении Алексей Громыко сказал:

- Ситуативный подход к союзническим отношениям бесперспективен - необходима системная работа по углублению интеграции с учетом интересов граждан наших стран в сфере экономики, промышленности, цифровизации и гуманитарной сфере.

Сергей Рахманов говорил о необходимости стратегического подхода к интеграционным процессам.

- Нет государств "бедных" и "богатых", "успешных" и "неуспешных", - сказал он. - Есть хорошо управляемые и, мягко говоря, не очень хорошо управляемые. Выигрывает всегда тот, кто имеет адекватную стратегию. Нам важно обмениваться улучшенными практиками, историями успеха, которые имеются и в Беларуси, и в России.

Политолог Вячеслав Сутырин упомянул о том, что во многих сферах социальные права белорусов и россиян "предельно выровнены", и многие люди ими реально пользуются:

- Например, по состоянию на 2020 год, до активной фазы пандемии, на территории России постоянно находилось около 700-800 тыс. граждан Беларуси. Из них до полумиллиона осуществляли трудовую деятельность. Это люди, которые напрямую являются выгодополучателями от Союзного государства.

Эксперты полагают, что надо придать гуманитарному сотрудничеству Беларуси и России статус одного из ключевых приоритетов и перестать рассматривать друг друга как иностранцев.