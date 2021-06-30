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30.06.2021 07:55
Рубрика: Общество

Эндокринолог назвала два реальных способа быстро сжечь жир

Текст: Оксана Грибанова

Чтобы уходил лишний жир, "необходимо снизить калорийность питания на 500-1000 ккал от привычного рациона", считает эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева. Об этом пишет aif.ru.

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При этом важно, чтобы в рационе присутствовала клетчатка. "Это примерно пять порций овощей и фруктов в день. Плюс исключение из рациона фастфуда, полуфабрикатов и сахара", - отметила эндокринолог.

Также объемы будут уходить, если ежедневно практиковать физические нагрузки - не менее 30 минут в день. Это ходьба, бег, плавание, катание на лыжах или велосипедах, танцы.

Если вес не уходит, следует комплексно обследоваться, и, вероятно, тут уже не обойтись без назначения медикаментозного лечения.

Оксана Дюкарева предупредила, что чрезмерное количество жира в организме (глубинного, который располагается чаще всего в районе талии) провоцирует атеросклероз, инфаркты, инсульты, диабет и прочие опасные недуги.

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