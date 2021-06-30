ФАС: Тарифы на коммунальные услуги стали расти меньше

Распоряжением правительства ежегодно для каждого региона утверждаются индексы изменения платы граждан, а главы регионов устанавливают предельные индексы для муниципалитетов, пояснил Королев.
"Благодаря жесткой позиции ФАС о строгом соблюдении предельных индексов отклонение регионов от установленных ограничений возможно лишь в одном случае - если это необходимо для привлечения инвестиций в отрасль и развития коммунальной инфраструктуры", - подчеркнул он.
Так, в 2020 году количество муниципалитетов, в которых индексы были установлены с превышением, снизилось на 92% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году - еще на 23% по сравнению с 2020 годом.
"Отмечу, что до введения этого механизма с 2015 по 2019 годы главы регионов установили предельные индексы с превышением в 4650 муниципалитетах, а размер самих предельных индексов достигал величины в 209%. И это, конечно, напрямую сказывалось на величине платежа граждан", - отметил Королев.
Полностью интервью с заместителем руководителя ФАС читайте в "Российской газете" в ближайшее время.