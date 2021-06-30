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30.06.2021 10:00
Рубрика: Экономика

ФАС: Тарифы на коммунальные услуги стали расти меньше

Текст: Марина Трубилина
Количество муниципалитетов, в которых тарифы на коммунальные услуги превышали предельные индексы, установленные правительством, сократилось за последние годы более чем на 90%. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Распоряжением правительства ежегодно для каждого региона утверждаются индексы изменения платы граждан, а главы регионов устанавливают предельные индексы для муниципалитетов, пояснил Королев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Благодаря жесткой позиции ФАС о строгом соблюдении предельных индексов отклонение регионов от установленных ограничений возможно лишь в одном случае - если это необходимо для привлечения инвестиций в отрасль и развития коммунальной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Так, в 2020 году количество муниципалитетов, в которых индексы были установлены с превышением, снизилось на 92% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году - еще на 23% по сравнению с 2020 годом.

"Отмечу, что до введения этого механизма с 2015 по 2019 годы главы регионов установили предельные индексы с превышением в 4650 муниципалитетах, а размер самих предельных индексов достигал величины в 209%. И это, конечно, напрямую сказывалось на величине платежа граждан", - отметил Королев.

Полностью интервью с заместителем руководителя ФАС читайте в "Российской газете" в ближайшее время.

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