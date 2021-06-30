Новости

ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 20:09
Джо Байден отправит в Германию нового посла 19:53
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 19:43
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации 19:40
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 19:23
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 19:23
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 19:06
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 19:02
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 19:00
В Подмосковье упал самолет 18:47
Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову 18:38
На дорогах Сочи появился первый электробус 18:38
Начались съемки второй "Черной пантеры" 18:33
Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено 18:31
"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму 18:20
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре 18:14
Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте 18:14
За три года инвестиции в мусорную отрасль превысят 70 млрд рублей 18:13
Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов 18:10
В Крыму намерены вакцинировать всех работников отелей и санаториев 18:09
Тульских медиков поймали на торговле сертификатами о вакцинации 18:09
Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 18:08
Дональд Туск возвращается в польскую политику 18:07
Минстрой и ФАС проверят тарифы ЖКХ в тюменском селе после жалобы Путину 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 19:58
Рубрика: Власть

Родина ждет

Закон "О репатриации" зовет соотечественников домой
Текст: Владимир Емельяненко
"Форум переселенческих организаций" и Институт стран СНГ внесли в Госдуму законопроект "О репатриации в Российскую Федерацию". Эксперты и правозащитники, изучив опыт Израиля, Германии, Латвии и Казахстана, предлагают проект закона, по которому возвращение соотечественников будет иметь несколько форм: вынужденные эмигранты (в связи с преследованием за убеждения), организованное переселение или трудовая миграция и главная новация - репатриация трех форм. "А" - репатрианты берут на себя обязательство по оплате своего проезда и семьи, провоза багажа и приобретения жилья в любом регионе России, "Б" - администрация регионов и репатрианты на паритетных началах (50х50) оплачивают расходы на проезд и багаж в регионы, где есть возможность выделения льготного кредита на жилье, форма "В" - репатриация полностью оплачивается правительством и регионом, куда приглашается репатриант.

Принцип проекта закона "О репатриации в РФ" - по нему можно переехать в любое место, и не только по трудовой миграции госпрограммы "Соотечественники", а туда, куда хочешь.

Фото: Андрей Иглов/РИА Новости
Правительство разрабатывает законопроект об арендном жилье

- Сбои программы переселения соотечественников начались с того, что она превратилась в оргнабор трудовых мигрантов, в котором отсутствует ключевая - репатриационная составляющая, - убежден руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров.

Теперь проект закона вводит два критерия признания за иностранцем права на репатриацию - соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. Пункт 3 статьи 1 проекта предлагает новую редакцию определения "соотечественник". Ими признаются лица, относящиеся к народам, исторически проживающим в России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на ее территории.

Федеральное правительство утвердило проект закона "О репатриации" как рабочий документ. А его разработчики посвятили закон памяти Лидии Графовой - основателя и первого председателя "Форума переселенческих организаций", которая мечтала сделать репатриацию нормой. Принимать закон будет новый парламент осенью 2021 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние