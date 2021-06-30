"Форум переселенческих организаций" и Институт стран СНГ внесли в Госдуму законопроект "О репатриации в Российскую Федерацию". Эксперты и правозащитники, изучив опыт Израиля, Германии, Латвии и Казахстана, предлагают проект закона, по которому возвращение соотечественников будет иметь несколько форм: вынужденные эмигранты (в связи с преследованием за убеждения), организованное переселение или трудовая миграция и главная новация - репатриация трех форм. "А" - репатрианты берут на себя обязательство по оплате своего проезда и семьи, провоза багажа и приобретения жилья в любом регионе России, "Б" - администрация регионов и репатрианты на паритетных началах (50х50) оплачивают расходы на проезд и багаж в регионы, где есть возможность выделения льготного кредита на жилье, форма "В" - репатриация полностью оплачивается правительством и регионом, куда приглашается репатриант.

Принцип проекта закона "О репатриации в РФ" - по нему можно переехать в любое место, и не только по трудовой миграции госпрограммы "Соотечественники", а туда, куда хочешь.

- Сбои программы переселения соотечественников начались с того, что она превратилась в оргнабор трудовых мигрантов, в котором отсутствует ключевая - репатриационная составляющая, - убежден руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров.

Теперь проект закона вводит два критерия признания за иностранцем права на репатриацию - соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. Пункт 3 статьи 1 проекта предлагает новую редакцию определения "соотечественник". Ими признаются лица, относящиеся к народам, исторически проживающим в России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на ее территории.

Федеральное правительство утвердило проект закона "О репатриации" как рабочий документ. А его разработчики посвятили закон памяти Лидии Графовой - основателя и первого председателя "Форума переселенческих организаций", которая мечтала сделать репатриацию нормой. Принимать закон будет новый парламент осенью 2021 года.