Принцип проекта закона "О репатриации в РФ" - по нему можно переехать в любое место, и не только по трудовой миграции госпрограммы "Соотечественники", а туда, куда хочешь.
- Сбои программы переселения соотечественников начались с того, что она превратилась в оргнабор трудовых мигрантов, в котором отсутствует ключевая - репатриационная составляющая, - убежден руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров.
Теперь проект закона вводит два критерия признания за иностранцем права на репатриацию - соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. Пункт 3 статьи 1 проекта предлагает новую редакцию определения "соотечественник". Ими признаются лица, относящиеся к народам, исторически проживающим в России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на ее территории.
Федеральное правительство утвердило проект закона "О репатриации" как рабочий документ. А его разработчики посвятили закон памяти Лидии Графовой - основателя и первого председателя "Форума переселенческих организаций", которая мечтала сделать репатриацию нормой. Принимать закон будет новый парламент осенью 2021 года.