Фильм "Каникулы" получит субсидию фонда "Евримаж"

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ "Евримаж" выделит средства на производство российского проекта "Каникулы" режиссера Анны Кузнецовой.

Фильм создается при поддержке Минкультуры России и рассказывает о детском кружке из провинциальной школы, который проигрывает театральный фестиваль. Продюсер Наталья Дрозд написала у себя в соцсетях: "У нас радость - наш с Анной Кузнецовой проект "Каникулы" не просто Российско-финская копродукция, но и получил вчера поддержку Евримаж!!! Что доказывает лишний раз, что дебюты могут все". Это не единственная радостная новость у продюсера - дебют "Ничья". Ранее фильм назывался "Крошка" Лены Ланских попал в программу Work-in-progress престижного кинофестиваля в Карловых Варах (пройдет с 20 по 28 августа).

От России на поддержку фонда "Евримаж" также подавался фильм "Еврей". Режиссер Дмитрий Фикс, В главных ролях - Артур Смольянинов и Аглая Тарасова. В числе продюсеров Игорь Толстунов и Евгений Гиндилис. Однако, эта картина поддержку крупного европейского фонда не получила.

Очередное заседание фонда "Евримаж" прошло в онлайн-формате и продлилось с 15 по 25 июня. По итогам отбора было принято решение поддержать 49 проектов. Полнометражный игровой фильм "Каникулы" совместного производства России и Финляндии - единственный от нашей страны, кто поддержан в этом году. А в 2020 году проект получил субсидии Минкультуры России в рамках конкурса фильмов режиссеров-дебютантов.

Что касается программы поддержки кинотеатров, фондом "Евримаж" принято решение о выделении 73 кинотеатрам сети Eurimages / Europa Cinemas средств по результатам их программной деятельности в 2020 году. В России такую поддержку получат 8 кинотеатров на общую сумму свыше 70 тысяч евро, в их числе: "Пионер" и "Центр документального кино" в Москве, "Англетер" и "Дом кино" в Санкт-Петербурге, "Заря" в Калининграде, "Дом кино" в Иркутске, "Киноклуб "Нефть" в Ярославле и "Дом кино" в Саратове.

Оставшаяся часть бюджета программы будет распределена среди 28 кинотеатров сети, наиболее пострадавших от последствий COVID-19, включая два российских кинотеатра. Кроме того, принято решение о расширении в 2021 году сети кинотеатров Eurimages / Europa Cinemas на пять новых площадок, в числе которых кинотеатр "Garage Screen" в Москве.

Справка "РГ"

"Евримаж" создан Советом Европы в 1988 году в целях повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии путем поддержки совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности 2236 проектов совместного производства на общую сумму порядка 640 миллионов евро.