ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает концепцию нового налогового режима для микро- и малого бизнеса. Об этом сообщает издание РБК.

Главное нововведение - небольшие предприятия и компании, а также индивидуальных предпринимателей, хотят освободить от сдачи деклараций. Исчислять все налоги станет ФНС. Бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, а также от подачи отчетности, в частности, в социальные фонды и Росстат. Предлагается отменить страховые взносы, а налог на деятельность - увеличить. Также ФНС сможет получать информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от его банка. Расходными будут считаться только операции, совершенные с использованием безналичных расчетов.

Но пока никаких решений ещё не принято. Идёт обсуждение с профессиональным сообществом. "В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов", - пояснили в ФНС.