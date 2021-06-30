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30.06.2021 14:59
Рубрика: В мире

Граждане ЕС могут потерять право на проживание в Британии с 1 июля

Текст: Александр Саможнев

Многие граждане ЕС, проживающие в Великобритании, могут в конце июня испытать на себе неприятные последствия Brexit. В худшем случае люди, которые вовремя не позаботились о своем праве на проживание, могут быть вынуждены покинуть страну.

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Так называемая программа поселения призвана гарантировать гражданам ЕС, проживающим в Великобритании, в основном те же права, что и до Brexit, например, право жить и работать в стране, а также доступ к системе здравоохранения и социальным услугам. Также существуют аналогичные программы для британцев, проживающих в странах ЕС, для некоторых, как и в Великобритании, крайний срок подачи заявок - конец июня, пишет газета Kronen Zeitung.

По мнению экспертов, проблема может заключаться в том, что граждане ЕС в Великобритании могут доказать свое право на проживание только в цифровой форме. У них нет документов, которые они могли бы показать домовладельцу в качестве доказательства. Однако последствия могут быть еще более разрушительными для тех, кто не уложится в срок и тем самым потеряет право на проживание.

В Великобритании нет реестра проживающих граждан ЕС. Правозащитные организации уделяют особое внимание оказанию помощи пожилым, больным и бездомным людям.

Около 300 000 человек, которые подали заявки вовремя, но к концу срока не получили никаких результатов, также могут столкнуться с трудностями. "Даже у тех, кто получил положительное решение, могут возникнуть проблемы с цифровой системой для подтверждения своих прав, например, по техническим причинам", - полагают правозащитные активисты.

По данным британского МВД, уже получено более 5,3 миллиона заявок на пребывание в стране. Из примерно 5 миллионов рассмотренных дел 97 процентам было предоставлено право на временное или постоянное проживание. Однако, как сигнализируют правозащитники, еще неизвестно, действительно ли они имеют те же права, что и раньше, отмечает портал thewestonforum.com.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Выход Великобритании из Евросоюза

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