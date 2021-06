Музыканты стараются не скучать в карантин. Конечно, легко впасть в тоску от того, что гастроли отменяются, а выступать дозволено лишь в небольших клубах, и поэтому неизбежно падают гонорары, популярность, да и настроение... В утешение лишь то, что можно основательно работать над новыми дисками, на что в череде мировых турне времени почти не остается. Вот и легендарная еще с 70-х группа Cheap Trick в итоге записывала новый альбом In Another World ("В другом мире") почти два года, борясь с депрессией. И он получился очень неожиданным.

Группа Cheap Trick записывала новый альбом In Another World почти два года. Фото: AP

С одной стороны, премьера с символическим названием In Another World ("В другом мире") удалась как праздник позитивной энергетики, которой так не хватает в пору COVID-19. С другой - стала посвящением культовым группам 60-70-х The Beatles, Slade, Sweet с массой контрастов: от горделивого и горлопанского почти рок-марша Light up the Fire в традициях Kiss до нежной и спетой с придыханием на несколько голосов баллады вровень с теми, которые принесли мировую славу Bee Gees. Вряд ли бы их столь успешно бросало бы в такие крайности, если бы не нынешние вынужденные каникулы и невольные мысли о том, как жить и на какие истины опираться тогда, когда пандемия наконец-то закончится...

Конечно, главные рецепты музыкантского счастья Cheap Trick знали и раньше. Они всегда были просты, словно их название, переводящееся как "Простой трюк" или "Дешевый фокус". Первый: группа никогда не переставала работать, невозмутимо и настойчиво переживая как хорошие, так и плохие времена. Второй: они никогда не ссорились, как бы трудно им ни было. Поэтому рубеж "двадцатых" годов стал для Cheap Trick порой очередного ренесанса (прежние приходились на 1997-й и 2002-й годы) - у бессменного гитариста Рика Нильсена подрос сын Дакс, который выучился играть на барабанах, пришел в группу и добавил ей мясистых, раскатистых ритмов. И теперь музыкантам всего-то и нужно было - подумать о мелодиях и группах, которые утешали их самих в течение этих двух лет и совместить их традиции с собственной привычкой превращать любые события в очередную отчаянную и непокорную обстоятельствам вечеринку.

В итоге Cheap Trick сочинили и душевную балладу So it Goes, копируя обволакивающие обертоны позитивного и обычно невозмутимого эпикурейца Пола Маккартни, и ободряюшие, компанейские рок-гимны Boys & Girls & Rock N Roll, Final Days и Party в духе Slade. Есть на альбоме и глэм-рок, пусть довоьно безыскусный, зато не дающий закиснуть в пандемию под удалые настроения. Завершает релиз песня Джона Леннона Give Me Some Truth с альбома Imagine. А сам In Another World невозмутимо превращается в энциклопедию мелодичного рока 60-70-х, подпитанного нынешними трендами в аранжировках и музыкальных скоростях. Зря мы раньше думали, что Cheap Trick слишком просты и предсказуемы. Ведь оказалось, что лучшие свои трюки они приберегали как раз для нынешних непростых времен...

Кстати

Активнее всех в пандемию - Брайан Мэй из Queen. Он выпустил новую одежду, был фермером, написал книгу. Жаль только, что новых песен пока не слышно.