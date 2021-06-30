Илон Маск рассказал о будущем проекта Starlink

В частности, он заявил, что спутниковая сеть недавно преодолела отметку в 70 000 пользователей. "В течение 12 месяцев мы преодолеем планку в 500 тысяч пользователей", - уверенно заявил Маск во время своего выступления.

Сейчас Starlink находится в режиме бета-тестирования. Пользователи из 12 стран мира могут подключиться к нему за 99 долларов в год, а концу нынешнего года в планах компании развернуть спутниковый интернет по всей планете. Всего на орбиту выведено более 1500 спутников Starlink.

В июне база пользователей Starlink выросла на 10 тысяч абонентов, продолжил Маск. Сейчас "Интернет Маска" насчитывает 69 420 абонентов. Маск ожидает, что задержка сигнала при использовании такого типа соединения скоро составит меньше 20 миллисекунд.

По словам миллиардера, развертывание SpaceX в долгосрочной перспективе обойдется компании в сумму до 30 миллиардов долларов. Сейчас компания только теряет деньги - установка наземного оборудования стоит около 1300 долларов, а SpaceX берет с абонентов 499 долларов. "Мы работаем над терминалом нового поколения, который будет стоить дешевле, но предложит клиентам такой же уровень возможностей", - отметил Маск.

Для сравнения, у британской компании OneWeb, которая разрабатывает схожий по структуре со Starlink проект сейчас на орбите находится всего 218 спутников. Первого июля с космодрома Восточный должны отправиться на орбиту еще 36 спутников, таким образом, общее количество спутников достигнет 254. Общий объем инвестиций в OneWeb с 2020 года составляет около 2,4 миллиарда долларов, передает Financial Times. Из них 1 миллиард долларов инвестировала индийская телекоммуникационная компания Bharti Global Ltd совместно с правительством Великобритании.