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30.06.2021 21:05
Рубрика: В мире

Разгонят шедевры

Итальянская галерея Уффици борется с "излишним туризмом"
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
Всемирно известная флорентийская Галерея Уффици - не только один из самых старых и посещаемых музеев Европы, но и, пожалуй, самый креативный. "Нашествие" туристов вдохновило руководство хранилища на создание спецпроекта "Рассредоточенный Уффици", в рамках которого уникальные произведения покинут привычные стены и отправятся в путешествие по всей Тоскане.

Во время затянувшегося локдауна, когда итальянские музеи работали в режиме "гармошки", то открывая, то закрывая свои увесистые двери, директор "Галереи канцелярий" Эйке Шмидт с завидным упорством продвигал оригинальные инициативы, нацеленные на поддержание интереса к культуре во время вынужденной самоизоляции. Тогда Шмидт первым из местных музейщиков сделал ставку на виртуальные выставки, соцсети, включая Тикток, и на инфлюенсеров. С легкой руки директора, в период, когда музей сумел ненадолго открыться, в его стенах неожиданно для всех появилась самая популярная на Апеннинах блогер Кьяра Ферраньи. Ее миссия заключалась в том, чтобы сделать фотосессию на фоне картин знаменитых художников и донести до своих многомиллионных подписчиков, что именно сейчас "самое подходящее время для посещения одного из самых необычных музеев в мире". Эта стратегия принесла ожидаемые плоды и в значительной мере повысила посещаемость Уффици.

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Сегодня же у руководства прославленной Галереи совсем другие цели. Италия открылась для изголодавшихся по культпоходам европейских туристов, но вирус по-прежнему уверенно бродит по Апеннинам. В сложившейся обстановке сосредоточение большого количества посетителей повышает риск возникновения новой вспышки коронавируса. Во избежание подобного сценария, руководство музеев приняло решение демонстрировать произведения искусства, как в нынешнем летнем сезоне, так и в обозримом будущем, не только во Флоренции - столице региона Тоскана, но и по всей провинции.

Ожидается, что в ходе реализации проекта "Рассредоточенный Уффици", который в том числе нацелен на борьбу с чрезмерным туризмом, в ближайшие 5 лет будет создано от 60 до 100 региональных галерей. Согласно его концепции, знаменитые произведения искусства будут демонстрироваться в небольших городах и деревнях, чтобы одновременно и равномерно рассредоточить туристов в условиях эпидемии. По мнению авторов новой культурной инициативы, такой вариант выгоден как финансово, так и с точки зрения воздействия на окружающую среду.

"Искусство не может жить только в крупных выставочных центрах, в нем должен быть заложен полицентрический принцип. Мы намерены привести около 300 произведений в те уголки и дома, где они недоступны", - пояснил Эйке Шмидт, отметив также, что в момент открытия города и страны, туризм должен стать более экологичным и социально устойчивым, оставаясь при этом увлекательным.

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8 июля на острове Эльба стартует первое мероприятие в рамках проекта "Рассредоточенный Уффици", и оно будет посвящено 200-летию со дня смерти Наполеона. В этом году "Земли Уффици" также отметят 700-летие со дня смерти Данте Алигьери, национального поэта, который родился во Флоренции, но был изгнан из родного города по политическим причинам. Отдавая дань уважения "отцу" итальянского языка, произведения, посвященные великому автору и художникам его запечатлевшим, рассредоточат по местам их пребывания.

Между тем, Галерея Уффици, столкнувшаяся из-за локдауна с крупными финансовыми проблемами, находит все новые способы поправить свой бюджет. Так, стало известно, что NFT (невзаимозаменяемый токен) картины Микеланджело "Мадонна Дони" из собрания галереи был недавно продан за 140 тыс. евро. Эти цифровые произведения имеют размеры оригинала и претендуют на то, чтобы быть уникальными и защищенными от кражи. В ближайшее время планируется создать NFT и других работ из коллекции Уффици - "Рождение Венеры" Боттичелли, "Мадонна Грандука" Рафаэля, "Вакх" Караваджо и "Венера Урбинская" Тициана.

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