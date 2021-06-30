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30.06.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Юрист напомнил, какие пособия можно получить в июле 2021 года на детей

Текст: Ольга Игнатова
С 1 июля 2021 года вводятся пособия неполным семьям на детей-школьников от 8 до 16 лет включительно и женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев, на пособие может претендовать единственный родитель, если второй родитель умер, без вести пропал или не вписан в свидетельство о рождении. Также выплата положена законному представителю школьника, если ребенок остался без попечения родителя или обоих родителей в связи с их смертью. Пособие получат родители или законные представители ребенка, если по судебному решению второй родитель выплачивает алименты.

Фото: iStock
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Чтобы получить пособие, размер дохода на одного человека в семье не должен превышать величину прожиточного минимума, определенного регионами. "Важно еще учитывать, что наличие недвижимости, автомобиля и банковских вкладов также будут влиять на назначение пособия. То есть несколько дорогих машин в гараже и парочка пятиэтажных особняков не подтвердят вашей нужды в социальной выплате", - уточнил Соловьев.

Получать пособие смогут семьи, владеющие квартирой или несколькими квартирами, если только площадь на каждого члена семьи менее 24 кв.м. В случае с домом или домами - менее 40 кв.м на человека. Если жилье было признано непригодным, то при оценке учитываться оно не будет. Также не учитывается квартира или дом, если его занимает член семьи с заболеванием, при котором совместное проживание невозможно.

К имуществу, при котором семья может получать выплаты также относится: гараж, дача, земельный участок не более 0,25 га в городском поселении и не более 1 га в сельском поселении, нежилое помещение, автомобиль и мотоцикл (не один, если семья многодетная), 1 единица сельскохозяйственной техники младше 5-и лет и 1 катер или моторная лодка младше 5-и лет (если маломерному судну или самоходной технике более 5-и лет, то при оценке такое имущество не учитывается). Также не учитывается имущество, если оно получено семьей в качестве меры социальной поддержки. На банковских счетах можно иметь сбережения, годовой доход от процентов которого не превышает прожиточный минимум на человека.

Назначает и выплачивает пособие Пенсионный фонд. Заявление на пособие можно подать в отделении Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Выплаты будут осуществляться раз в месяц с 1-го по 25-е число следующего месяца, за который начислено пособие. Действующее пособие устанавливается на год, а через 12 месяцев право на пособие нужно снова подтвердить.

Пособие выплачивается со дня достижения ребенком возраста 8 лет и до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет. Если обратиться за пособием спустя время после достижения положенного возраста (8 лет), то выплаты за предыдущие периоды также будут получены. Если ребенку исполняется 8 до вступления в силу нового закона, то есть до 1 июля 2021 года, то выплаты начнутся только после 1 июля.

Фото: iStock
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Еще одно ежемесячное пособие вводится для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а именно до 12 недель беременности. Новое пособие введено вместо существующих ранее единовременных выплат. Пособие также назначает Пенсионный фонд, причем независимо от трудоустройства женщины.

Здесь тоже действует ограничение - доход семьи. Для назначения платежей среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Само же пособие составляет 50% прожиточного минимума, определенного регионом для трудоспособных граждан.

Пособие выплачивается с момента постановки на учет и до месяца родов или прерывания беременности, если обратиться за пособием в течение 30 дней после постановки на учет. А если обратиться позднее 30 дней, то пособие назначается с месяца обращения, а не постановки на учет.

"В целом, данные выплаты направлены на дальнейшую социальную поддержку неполных семей, улучшение их финансовых возможностей и горизонтов, а также стимулирование рождаемости путем создания финансовых стимулов для сохранения ребенка", - подчеркнул Соловьев.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети

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