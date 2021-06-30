Из-за непогоды в Чехии остановились поезда

Около 30 тысяч семей остались без электричества в Чехии. Также остановлено движение поездов на 20 участках железной дороги. Причиной коллапса стала непогода, сообщает местное телевидение.

Ливни, сопровождаемые шквалистым ветром, привели к подъему уровня воды в реках. В чешской столице и Центральночешском крае объявлен первый - низший из трех возможных - уровень угрозы возникновения наводнений. В Пльзеньском крае действует более высокий - второй - уровень угрозы наводнений, пишет ТАСС.

Проблемы на железной дороге возникли и в крае Высочина (центральная часть республики), где из-за непогоды остановлено движение автотранспорта между 128 и 129 километрами международной скоростной магистрали, соединяющей Прагу с восточными регионами республики.

Ранее власти Чехии сообщали о погибшем и 300 пострадавших в результате торнадо. Стихия обрушилась на юго-восток республики. Тогда серьезно пострадали семь сел и город Годонин, расположенные неподалеку от границ с Австрией и Словакией.