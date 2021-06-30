Как читали материалы "СОЮЗа" в июне на сайте www.rg.ru

Топ-10 июня

438 тысяч человек, по данным Google Analytics, зашли в июне на страницу "СОЮЗа" на сайте www.rg.ru

1-е место. Почта "СОЮЗа". Когда подавать документы на поступление в колледжи Беларуси. Л. Хлыстун. 30 102 просмотра.

2-е место. "Здесь начиналась война". В Брестской крепости прошел митинг-реквием к 80-летию начала войны. Ю. Васильева. 29 551 просмотр.

3-е место. Почта "СОЮЗа". Надо ли ребенку делать ПЦР-тест при поездке в Беларусь. Ю. Васильева. 27 350 просмотров.

4-е место. "Заявляю вам". В России стартовала приемная кампания в вузы. Ю. Васильева. 13 535 просмотров.

5-е место. "Когда один дома". Психолог рассказала, как пережить "синдром опустевшего гнезда". Е. Пряхина. - 13 026 просмотров.

6-е место."Это нужно живым". "СОЮЗ" публикует три истории о том, как хранится память о подвиге на войне. В. Девицын, С. Сибина, О. Четвериков. 12 997 просмотров.

7-е место. "Жили-были два капитана". Светлана Дружинина - о семье, кино и "Гардемаринах". Т. Хорошилова. 12 993 просмотра.

8-е место."Игра от обороны". В Минске открылась выставка вооружения и военной техники MILEX-2021. А. Нестеров. 10 994 просмотра.

9-е место. "У меня теперь две родины". Милош Бикович - о кино, семье и путешествиях. Т. Хорошилова. 10 812 просмотров.

10-е место. Почта "СОЮЗа". Когда лучше покупать одежду для школьников. Л. Хлыстун. 6 773 просмотра.

Главный читательский интерес по-прежнему вызывают так называемые полезные материалы. Когда покупать одежду для школьников? Когда подавать документы на поступление в колледж? Как родителям пережить уход из семьи повзрослевших детей? Вот только три темы, которые по-настоящему взволновали в июне читателей "СОЮЗа".

В первом летнем месяце газета много рассказывала о том, как сохраняется в России и Беларуси скорбная память о первых днях Великой Отечественной войны. Среди публикаций, которые читали больше всего, - репортаж о митинге-реквиеме в Брестской крепости; история об одной военной фотографии и о пачке писем с фронта, которые легли в основу выставки; рассказ о тыловом госпитале в Омске, память о котором запечатлела передвижная диорама.

В гостях у "СОЮЗа" народная артистка РФ режиссер Светлана Дружинина рассказала о семье, кино и своих знаменитых "Гардемаринах". Об отношении к деньгам, работе и популярности поведал российско-сербский актер Милош Бикович.