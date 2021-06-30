Как ФАС защитит плательщиков от необоснованного роста цен на коммуналку

Количество муниципалитетов, в которых тарифы на коммунальные услуги превышали предельные индексы, установленные правительством, сократилось за последние годы более чем на 90%. Если в каком-нибудь регионе будет выявлено превышение допустимого индекса, то его руководителю выдадут предписание о пересмотре индекса или тарифа. Об этом рассказал в интервью "РГ" замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны ожидается рост тарифов на услуги тепла и водоснабжения не более чем на 4% в год в ближайшие годы. А если инфляция превысит целевые 4%, то и тарифы будут расти быстрее?

Виталий Королев: Независимо от величины текущей инфляции тарифы, принятые в декабре 2020 года, останутся неизменными и начнут действовать с 1 июля. В начале года инфляция обычно растет большими темпами, а к концу года, как правило, замедляется. Но утвержденный индекс индексации всегда стабилен и предсказуем.

С момента принятия полномочий ФСТ антимонопольная служба держит обоснованность изменения тарифов ЖКХ для населения на особом контроле. С середины 2019 года все случаи превышения предельных индексов должны быть детально обоснованы и согласованы с ФАС. Ежегодный рост тарифов ЖКХ в среднем по стране не превышает 4%. Таким образом реализуется принцип "инфляция-минус". В частности, в 2020 году рост тарифов составил 3,1% и оказался ниже прогнозного показателя

Распоряжением правительства РФ ежегодно для каждого региона утверждаются индексы изменения платы граждан, а уже главы регионов устанавливают предельные индексы для муниципалитетов. Благодаря жесткой позиции ФАС России о строгом соблюдении предельных индексов отклонение регионов от установленных ограничений возможно лишь в одном случае - если это необходимо для привлечения инвестиций в отрасль и развития коммунальной инфраструктуры.

Так, в 2020 году количество муниципалитетов, в которых индексы были установлены с превышением, снизилось на 92% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году - еще на 23% по сравнению с 2020 годом. Отмечу, что до введения этого механизма с 2015 по 2019 годы главы регионов установили предельные индексы с превышением в 4650 муниципалитетах, а размер самих предельных индексов достигал величины в 209%! И это, конечно, напрямую сказывалось на величине платежа граждан.

Сейчас же если в каком-нибудь регионе будет выявлено превышение допустимого индекса, то его руководителю будет выдано предписание о пересмотре индекса или тарифа. Пока таких случаев не было, поскольку регионы очень ответственно подходят к этому вопросу. Также этому способствуют наши плановые и внеплановые мониторинги и этапная цифровизация тарифного регулирования. К примеру, в марте этого года заработал "федеральный тарифный светофор", который автоматически анализирует ошибки региональных органов регулирования при установлении тарифов.

Существующая система предельных индексов с контролем со стороны ФАС позволяет исключить неконтролируемый рост платы населения за коммунальные услуги.

Какой рост тарифов ожидается с июля нынешнего года?

Виталий Королев: Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%. После того как начнут действовать новые индексы, ФАС России изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания, что позволит снизить тарифы. За счет такого контроля со стороны ФАС изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Мы будем строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов. В целом же ситуация в сфере тарифов на ЖКУ достаточно стабильна. Если ФАС видит в регионах какие-то отдельные проблемы, то быстро реагирует и разрешает их.

В последние два года не было регионов, которые незаконно превысили бы предельный индекс оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги

Некоторые регионы могут повышать тарифы и больше индекса, если обоснуют это, например, необходимостью модернизации сетей. Многие ли подают такие заявки?

Виталий Королев: До 2019 года было достаточно много таких обращений. Мы были вынуждены даже поменять механизм, чтобы просить такое превышение можно было лишь по ограниченному перечню причин. И если раньше количество превышений доходило до нескольких тысяч, то сейчас это единичные случаи. Эти превышения связаны с действительно важными для региона инфраструктурными проектами, с большими инвестициями.

При этом процедура согласования превышения довольно сложная. Она включает согласование как с высшим должностным лицом региона, так и с Советом депутатов муниципалитета, в котором рост происходит. Это значит, что не по всему субъекту и даже не по всему большому городу происходит рост, а только точечно по конкретному району или поселку. Например, если там идет масштабный ремонт сетей водоснабжения и необходимы дополнительные средства. Вот тогда превышение может быть согласовано.

Куда обращаться, если тарифы завышены?

Виталий Королев: Мы рассматриваем довольно много обращений и граждан, и организаций, в том числе и по этому поводу. Но, как правило, нарушения, на которые жалуются жители, носят технический характер - неверные расчеты, несвоевременность выставления, ошибки в начислениях. В таких случаях, если нарушены права потребителей, нужно обращаться в Роспотребнадзор, или в Жилинспекцию, если есть ошибка в расчетах. Мы такие случаи тоже отрабатываем, но вероятность наличия в них нарушения антимонопольного законодательства, как правило, крайне мала.

При основаниях полагать, что тариф установлен с нарушениями, потребители вправе обратиться в ФАС. Такие случаи бывают, количество отмен довольно значительное. Служба в целом строго следит за обоснованностью изменения и установления тарифов в регионах. В 2020 году в адрес тарифных органов выдано 96 предписаний, рассмотрено 136 досудебных споров. При этом в тарифах удалось выявить 2,4 млрд рублей экономически необоснованных средств, а сами тарифы были снижены.

Жители, обращаясь в ФАС, должны представлять свои расчеты?

Виталий Королев: Как правило, с жалобами на неверно установленные тарифы обращаются организации. Процедура связана с оплатой госпошлины, требует определенной юридической поддержки, предоставления документов.

У жителей обычно проблема в том, что в конкретной платежке им что-то неправильно начислили. Им нужно идти в Жилинспекцию или в Роспотребнадзор. Там точно помогут и подскажут. Жилинспекция реагирует очень оперативно, и мы часто рассматриваем подобные обращения совместно.

Мы же выявляем нарушения фундаментального характера - например, был нарушен порядок установления тарифа, превышен предельный уровень. В последние два года не было регионов, которые незаконно превысили бы предельный индекс оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги.

Непосредственно на управляющие компании вам жалуются?

Виталий Королев: Такие обращения есть. Часто они связаны с правильностью проведения конкурсов на выбор управляющей компании.

В скольких регионах сейчас завышены тарифы? Используются ли какие-то хитрые механизмы, чтобы взять с жителей побольше?

Виталий Королев: В некоторых случаях причиной, по которой жители считают, что у них завышен платеж, могут быть нормативы на коммунальные услуги. Но нормативы устанавливают региональные власти. Мы давно ставим вопрос о том, что необходимо найти универсальный подход по формированию нормативов. У нас единое экономическое пространство, а нормативы зачастую разные по субъектам, муниципалитетам. И это вызывает вопросы.

Когда могут быть приняты такие решения?

Виталий Королев: Обсуждение идет довольно долго. Установить порядок определения нормативов в регионах в этом случае должен Минстрой России. В некоторых случаях у регионов могут быть попытки сбалансировать не очень высокие тарифы за счет более высокого норматива.

Не так давно представитель минприроды предложил поднять тарифы на вывоз мусора на 3%, а вырученные деньги направить на рекультивацию старых полигонов. ФАС тогда выступила против. Закрыт ли этот вопрос?

Виталий Королев: Официально такого обращения к нам не поступало. То есть документ даже не был подготовлен Минприроды России, так как министерство достаточно быстро пришло к выводу, что инициатива несвоевременна. Я считаю, что нужно действовать строго в рамках имеющегося механизма. Если есть приоритет с точки зрения реализации специальных программ, в том числе в сфере ТКО, то должны приниматься решения на уровне региона, который распределяет имеющиеся возможности динамики роста тарифа внутри индекса. То есть решает, на что должны быть направлены инвестиции - на ТКО, на воду, тепло или электроэнергию. Здесь действует чисто региональный сценарий. А на федеральном уровне такие решения не принимались и, думаю, не будут приниматься.

Отмечу, что антимонопольная служба активно работает над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимает все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу. Так, в декабре 2019 года плата граждан за услугу по обращению с ТКО в среднем по стране уменьшилась на 3,84% по сравнению с июлем этого же года, а в декабре 2020 года размер снижения составил 4,3% по сравнению с декабрем 2019 года. В июне же 2021 года размер платы граждан в целом по стране за услугу по обращению с ТКО остался неизменными по сравнению с декабрем 2020 года.

Каких полномочий не хватает ФАС?

Виталий Королев: Всегда есть соблазн попросить еще какие-то полномочия, но в целом мы не сторонники регулирования всего и вся. Наоборот, мы двигаемся постепенно в сторону дерегулирования, в сторону установления эталонов, которые позволили бы максимально бесшовно, бесконтактно взаимодействовать с компаниями тарифным органам субъекта и нам.

В мае появилась информация об инициативе ФАС постепенно перейти на эталоны при установлении тарифов на теплоснабжение. Есть ли уже у службы опыт применения эталонных тарифов?

Виталий Королев: Есть неплохой опыт их применения в сфере водоснабжения. С 2020 года там, где есть владельцы небольших участков водоснабжающих, водоотводящих сетей, тарифы регулируются этим методом. Это позволило исключить как необоснованный рост тарифов, так и необоснованное включение средств в них. В некоторых случаях тариф снизился на 30%.

Служба считает применение эталонов перспективным и при установлении тарифов на теплоснабжение. В середине мая ФАС России представила для оценки экспертного сообщества проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий поэтапный переход на формирование тарифов в теплоснабжении методом сравнения аналогов. Меру планируется вводить постепенно, и в нескольких регионах компании уже выразили желание поучаствовать в пилотах. Их реализация запланирована на 1 июля 2022 года.

Сегодня тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливаются региональными органами власти. Тарифы основаны на расходах предприятий, которые в некоторых случаях могут оказаться завышенными.

Расчет же эталона основан на количестве необходимого ресурса и типовых затратах. В целом рынок воспринял нашу инициативу достаточно неплохо. Думаю, в этом году мы предложим правительству пойти именно по этому пути. На наш взгляд, эталоны способны сделать тарифообразование более прозрачным, исключить субъективный фактор и установить более понятные тарифы, которые зависят от технических и экономических характеристик, а не от регулирующего органа.

ФАС неоднократно говорила о желании доработать механизм ограничения роста платы граждан за ЖКУ. В частности, об установлении долгосрочных тарифов на срок до 15 лет. Насколько в нашей стране это осуществимо?

Виталий Королев: Эта инициатива есть, и она нам кажется весьма перспективной. Важно, чтобы инвестор, который вкладывает значительные собственные средства в ЖКХ, например, в создание новых объектов в сфере водоснабжения или в их серьезную реконструкцию, был уверен, что есть гарантия возврата инвестиций и что через несколько лет ничего не поменяется. Если инвестиционный цикл длинный и вкладывать нужно несколько лет, а возврат происходит в течение 10-15 и более лет, то, конечно же, ему необходимы гарантии.

Такой гарантией может стать установление долгосрочного размера индекса платы граждан под такие проекты. Например, если мы реализуем нацпроект в сфере экологии, то в базу индекса можно было бы заложить расходы на сортировку мусора, переработку отходов. Затем регионы должны будут посмотреть: могут ли они обеспечить возврат инвестиций?

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Марина Трубилина

Мы на федеральном уровне хотим создать условия, чтобы субъекты РФ имели возможность принимать такие долгосрочные решения и гарантировать потенциальным инвесторам возврат инвестиций. В этом случае они будут больше приходить на концессии, на долгосрочные инвестпрограммы, которые позволят существенным образом улучшить состояние инфраструктуры.

Недавно ФАС помимо цен на сжиженный газ начала регулировать тарифы на доставку газовых баллонов. С чем это связано?

Виталий Королев: Дело в том, что в ФАС России стали поступать жалобы граждан и обращения глав регионов, указывающие на рост стоимости бытового газа в баллонах и его доставки. В некоторых случаях этот рост достигал 50%. В конце 2020 года мы провели анализ ситуации на розничном рынке сжиженного газа и выяснили, что подорожание газа в баллонах увеличилось в основном за счет стоимости доставки, так как некоторые компании завышали цену на транспортировку газа до конечного потребителя.

При этом с 2011 года стоимость такой транспортировки никак не регулировалась со стороны государства, а устанавливалась по соглашению сторон. Но какое соглашение сторон может быть между сильной стороной - газоснабжающей организацией и слабой стороной - потребителем? Слабая сторона не в состоянии на приемлемых условиях договориться с сильной. Это значит, что цены выставлялись как факт: либо ты платишь за транспортировку, либо не получаешь газ.

Именно поэтому служба сначала разработала постановление правительства РФ, вернувшее госрегулирование стоимости доставки топлива до потребителей, а затем приняла приказ, утвердивший методику установления соответствующей цены. С 23 апреля 2021 года это могут контролировать региональные власти, за счет чего стоимость доставки бытового газа в баллонах стала регламентированной и снизилась в ряде регионов.

При этом ФАС России и наши территориальные управления активно работают еще и над тем, чтобы граждане могли приобретать газ в баллонах по новым правилам без каких-либо перебоев. К примеру, одна из компаний в Псковской области после введения регулирования задумалась об ограничении поставок газа, поскольку это стало не так выгодно. Но работа, проведенная совместно с региональной администрацией, позволила сохранить стабильность поставок населению.