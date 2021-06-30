Как отправить ребенка в лагерь со скидкой 20 тысяч рублей

Главные условия
По общим правилам при покупке путевки в детский лагерь можно получить обратно 50% стоимости, максимально 20 тысяч рублей. Продажи путевок с кешбэком начались 25 мая.
В программе участвуют граждане России до 18 лет. Путевка должна быть куплена в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ.
Как купить путевку с кешбэком
Чтобы выбрать именно тот лагерь, который участвует в программе, и купить путевку, нужно выполнить несколько простых действий.
Первое. Зайдите на сайт мирпутешествий.рф. Там представлен полный список лагерей, участвующих в программе.
Второе. Выберите вкладку "Детские лагеря", а затем укажите в строке поиска регион, в который планируете отправить ребенка. Выберите смену.
Третье. Оплатите путевку по карте "Мир". На эту же карту в течение пяти дней придет компенсация части стоимости путевки.
Что если путевка куплена до 25 мая
Нужно также подать заявление на портале госуслуг. Главное, чтобы путевка была куплена в лагерь из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления и лагерная смена приходилась на период с 10 мая до 20 сентября.
Как заявить на компенсацию
Подавать заявления можно с 15 июня и до 20 октября. Подробную инструкцию подготовил Ростуризм (см. сайт ведомства). Обратиться за выплатой имеет право тот, кто указан как "Покупатель" в договоре на приобретение путевки.
При подаче заявления нужно выполнить несколько условий.
Во-первых, стоит дождаться, когда ребенок вернется домой из поездки.
Во-вторых, войдя на портал госуслуг нужно заполнить специальную форму заявления. К форме прикреплен список лагерей, участвующих в программе. Из выпадающего списка сначала нужно выбрать регион, а затем конкретный лагерь.
В-третьих, при подаче заявки нужно указать все необходимые сведения, перечисленные в форме, и приложить копию договора, а также подтверждение оплаты путевки при наличии такого документа. Если платежного документа нет, компенсацию все равно можно получить. В этом случае специалисты сами свяжутся с указанным в заявлении лагерем для подтверждения факта оплаты путевки.
Что нужно учесть заявителю
Если было приобретено несколько путевок на одного ребенка, либо приобретены путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу отдельно. Если договор оформлялся на группу, заявление на портале госуслуг подает "Покупатель" по договору.
Один договор можно прикладывать к нескольким заявлениям. В договоре должны быть те же сведения о ребенке, которые указаны в самом заявлении.
На сайте мирпутешествий.рф представлен полный список лагерей, участвующих в программе.