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30.06.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Экономь в классе

Как отправить ребенка в лагерь со скидкой 20 тысяч рублей
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Отправить ребенка в детский лагерь можно с существенной скидкой, если купить путевку по госпрограмме. Ее разработал Ростуризм по поручению президента. Правительство выделило на возврат части стоимости путевок 4,5 млрд рублей. По прогнозам, программа охватит более 300 тысяч детей.
На сайте мирпутешествий.рф представлен полный список лагерей, участвующих в программе. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС На сайте мирпутешествий.рф представлен полный список лагерей, участвующих в программе. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
На сайте мирпутешествий.рф представлен полный список лагерей, участвующих в программе. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Главные условия

По общим правилам при покупке путевки в детский лагерь можно получить обратно 50% стоимости, максимально 20 тысяч рублей. Продажи путевок с кешбэком начались 25 мая.

В программе участвуют граждане России до 18 лет. Путевка должна быть куплена в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ.

Как купить путевку с кешбэком

Чтобы выбрать именно тот лагерь, который участвует в программе, и купить путевку, нужно выполнить несколько простых действий.

Эксперт: Детский туристический кешбэк - разумная и своевременная мера

Первое. Зайдите на сайт мирпутешествий.рф. Там представлен полный список лагерей, участвующих в программе.

Второе. Выберите вкладку "Детские лагеря", а затем укажите в строке поиска регион, в который планируете отправить ребенка. Выберите смену.

Третье. Оплатите путевку по карте "Мир". На эту же карту в течение пяти дней придет компенсация части стоимости путевки.

Что если путевка куплена до 25 мая

Нужно также подать заявление на портале госуслуг. Главное, чтобы путевка была куплена в лагерь из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления и лагерная смена приходилась на период с 10 мая до 20 сентября.

Как заявить на компенсацию

Подавать заявления можно с 15 июня и до 20 октября. Подробную инструкцию подготовил Ростуризм (см. сайт ведомства). Обратиться за выплатой имеет право тот, кто указан как "Покупатель" в договоре на приобретение путевки.

При подаче заявления нужно выполнить несколько условий.

Во-первых, стоит дождаться, когда ребенок вернется домой из поездки.

Во-вторых, войдя на портал госуслуг нужно заполнить специальную форму заявления. К форме прикреплен список лагерей, участвующих в программе. Из выпадающего списка сначала нужно выбрать регион, а затем конкретный лагерь.

Подавать заявление нужно уже после возвращения ребенка из лагеря 

В-третьих, при подаче заявки нужно указать все необходимые сведения, перечисленные в форме, и приложить копию договора, а также подтверждение оплаты путевки при наличии такого документа. Если платежного документа нет, компенсацию все равно можно получить. В этом случае специалисты сами свяжутся с указанным в заявлении лагерем для подтверждения факта оплаты путевки.

Что нужно учесть заявителю

Если было приобретено несколько путевок на одного ребенка, либо приобретены путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу отдельно. Если договор оформлялся на группу, заявление на портале госуслуг подает "Покупатель" по договору.

Один договор можно прикладывать к нескольким заявлениям. В договоре должны быть те же сведения о ребенке, которые указаны в самом заявлении.

На сайте мирпутешествий.рф представлен полный список лагерей, участвующих в программе.

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