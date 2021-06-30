Как страховая компания может решить ваш спор с медучреждением

У многих из нас периодически возникают спорные или даже конфликтные ситуации, связанные с оказанием медицинской помощи. Кому-то не дают направление на консультацию, кто-то ждет госпитализации, обследования, а кому-то намекают, что "через кассу" исследования пройти проще и быстрее. Как же быть пациенту в такой ситуации? На вопросы "РГ-Недели" ответила член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков, гендиректор "Капитал Медицинское Страхование" Надежда Гришина.

Слышали о процедуре досудебного урегулирования конфликтов с медорганизацией. Что это такое?

Досудебное урегулирование - это простой и эффективный для пациента способ отстоять свои права на качественную медицинскую помощь. Конечно, вы правы, при возникновении трудностей можно обратиться к руководителю медицинской организацией, кто-то напишет гневное письмо в контролирующие ведомства (Росздравнадзор, ФОМС, Минздрав и пр.) или же жалобу в правоохранительные органы, а иногда - и иск в суд. Все эти возможности правомерны, но, к сожалению, их результативность не всегда соответствует ожиданиям. Обращения в государственные учреждения по регламенту могут рассматриваться до 30 дней, и зачастую спускаются на местный уровень, откуда может прийти отписка, и порочный круг замыкается. Что касается судов, то они настолько перегружены, что рассмотрение заявления может занимать длительное время. Время идет, а помощь пациенту нужна здесь и сейчас.

Что касается досудебного урегулирования - тут можно справиться быстрее, если обратиться в вашу страховую медицинскую организацию (СМО) - ту, которая выдавала вам полис ОМС. Такая помощь для пациента - бесплатна. Преимущество этого варианта - в СМО работают эксперты качества медицинской помощи, и прямая их обязанность - работать с обращениями пациентов, застрахованных в системе ОМС. Важно, что такую помощь можно получить непосредственно в ходе лечения.

Большинство страховых медорганизаций - это крупные компании, со своим собственным круглосуточным колл-центром, куда можно дозвониться меньше, чем за минуту. Обращение примут и быстро помогут решить проблему. У представителей СМО для этого достаточно полномочий: начиная со звонка в администрацию медучреждения и заканчивая проведением экспертизы качества медицинской помощи. Медорганизацию, если нарушение подтвердится, могут наказать штрафом. Но главное - страховщики "подстрахуют" пациента, чтобы он получил именно то лечение и в том объеме, какое ему нужно.

Много ли жалоб пациентов удается решить на досудебном этапе?

Люди обращаются к страховым представителям все чаще. Например, в 2020 году только в нашу страховую медорганизацию поступило 3539 жалоб от пациентов, которые оказались обоснованными. (Тут тоже существует отбор - ведь бывают случаи, когда пациент необъективно оценивает работу медиков - в таких случаях страховой представитель аргументированно объясняет, почему он не прав).

Так вот, из этих 3,5 тысяч обоснованных жалоб в досудебном порядке урегулировано 2613, то есть 74%. В 1-м квартале 2021 г.- 78%. Согласитесь, такие высокие цифры говорят о качестве нашей работы и об эффективном взаимодействии всех участников системы ОМС.

Вы же понимаете, что пациент не отзовет жалобу, если он не решит ситуацию в свою пользу.

Как конкретно страховщики помогают пациентам?

Как я уже отметила, за страховыми организациями закреплена функция организатора оказания медицинской помощи. Приведу несколько примеров, как решаются проблемы пациентов при обращении в страховую компанию. Одна из пациенток из Якутии обратилась к врачам по поводу образования в молочной железе. Ей поставили диагноз "фиброаденома", назначили гормональные препараты.

При этом ни цитологическое исследование, ни консультация онколога не проводились - пациентке объяснили, что это не нужно. Через три месяца, когда новообразование увеличилось в размере, женщина обратилась в другую медорганизацию, где ей назначили биопсию и направили к онкологу. Затем ее госпитализировали в республиканский онкодиспансер, где провели обширную операцию. На этом мытарства пациентки не закончились. Ей назначили химиотерапию по месту жительства, но необходимых лекарств в наличии не оказалось. Врач выписал рецепт, но ждать нужно было около двух недель. Очевидно, что такое промедление в ее ситуации опасно для жизни. Пациентка обратилась к нам. После звонка в медорганизацию препарат срочно доставили из онкодиспансера в центральную районную больницу, и уже на следующий день больная смогла продолжить лечение. Дальнейшее лечение, сроки соблюдения химиотерапии мы взяли на контроль.

Нередко пациентам отказывают в записи на прием к врачу, направлении на бесплатные анализы или диагностику. Так, пациент из Кировской области обратился к нам в связи с отказом в бесплатном проведении МРТ по рекомендации и направлению гематолога-онколога. По его просьбе страховой представитель организовал запись на обследование на бесплатной для пациента основе, а к медицинской организации, в которой он наблюдался, были применены штрафные санкции.

Часто сами пациенты или их родственники, если считают, что нанесен вред здоровью, пытаются разобраться и наказать врачей через прокуратуру. Это эффективно?

Чаще всего такие случаи связаны с причинением вреда здоровью пациента или с его смертью. Понимая боль родных, я все-таки скажу: лучше разбираться не с помощью правоохранителей, возбуждая уголовные дела против врачей, а с помощью специалистов страховых компаний. И действовать нужно, когда можно что-то изменить, когда трагедия еще не произошла.

Вот пример из практики. Мужчина пришел к участковому терапевту по банальной причине: одышка, боли в области сердца. Угрожающей жизни патологии врач не увидел, назначил амбулаторное лечение. Пациенту стало хуже, он трижды вызывал "скорую". Госпитализировали его только после третьего вызова, но уже было поздно. Спасти его не удалось. Супруга пациента написала жалобу в следственный комитет. Разбирательства длились долго, проведение судебно-медицинской экспертизы заняло больше года. Вывод СК - состава преступления нет, в возбуждении уголовного дела отказано. Не удовлетворившись результатом, женщина обратилась в нашу страховую компанию, в которой был застрахован её муж при жизни. Экспертиза выявила дефекты оказания помощи, которые привели к ухудшению состояния здоровья мужчины. Акт экспертизы СМО стал основанием для обращения женщины в суд с заявлением о компенсации ей морального вреда, связанного со смертью мужа.

В суде страховая компания выступила на ее стороне, поддержала исковые требования. В итоге судебное решение было вынесено в пользу женщины. Ей назначили компенсацию морального вреда- довольно крупную сумму. При этом, хочу подчеркнуть, женщина не понесла никаких материальных затрат ни на проведение экспертизы страховой компанией, ни на составление искового заявления в суд.

Но согласитесь: то, что случилось с ее мужем, можно было предупредить, когда он еще был жив. Для этого нужно было сделать звонок по телефону, указанному на полисе ОМС и попросить помощи страхового представителя. Почему его отправили лечиться амбулаторно, не обследовав? Почему бригады "скорой" не предлагали госпитализировать? Страховая компания, если бы больной или его жена позвонили на горячую линию, связалась бы с администрацией больницы. И, возможно, получи пациент лечение своевременно, он бы остался жив.

С 2021 года изменился порядок направления пациентов в федеральные клиники. Теперь страховые компании не участвуют в контроле качества оказания медпомощи на этом уровне. Означает ли это, что теперь вы этими пациентами не занимаетесь?

По новому порядку, качество оказания медпомощи в федеральных клиниках контролирует Федеральный фонд ОМС. Но мы своих пациентов защищаем всегда. С принятием нового порядка мы стараемся взаимодействовать с органами власти, с ФМО для того, чтобы сделать маршрутизацию пациента в федеральную клинику максимально простой. К сожалению, обращений по порядку направления в федеральные медцентры всегда много. Жалуются на отказы лечащих врачей дать направление, на завышенные сроки ожидания госпитализации. Бывают жалобы на требования оплатить лечение из личных средств.

В любом случае страховые представители обязаны обеспечить информационное сопровождение пациента при направлении его в федеральную клинику. Нам важно быть партнерами в помощи пациенту. Обеспечить прозрачность мог бы информационный обмен между участниками системы ОМС данными обо всех направлениях пациентов в федеральные медцентры. Такое предложение мы направили в координационные советы по организации медпомощи в сфере ОМС в 14 регионах РФ. В нескольких регионах эта инициатива уже получила поддержку. Так что, уверена, наши пациенты без защиты не останутся.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Пример из жизни

Одна из пациенток в Якутии обратилась к врачам по поводу уплотнения в молочной железе. Ей поставили диагноз "фиброаденома", назначили гормональные препараты. При этом ни цитологическое исследование, ни консультация онколога не проводились - пациентке объяснили, что это не нужно. Через три месяца, когда новообразование увеличилось в размере, женщина обратилась в другую клинику, где ей назначили биопсию и направили к онкологу. Затем ее госпитализировали в республиканский онкодиспансер, где провели операцию по удалению опухоли. На этом мытарства пациентки не закончились: ей назначили химиотерапию по месту жительства, но необходимых лекарств не оказалось в наличии. Врач выписал рецепт, а ждать нужно было около 2 недель. Очевидно, что такое промедление в ее ситуации опасно для жизни. Пациентка обратилась в свою страховую. После звонка в мед­организацию препарат срочно доставили из онкодиспансера в центральную районную больницу, и уже на следующий день больная смогла продолжить лечение. Дальнейшее лечение, сроки соблюдения химиотерапии страховщики взяли на контроль.