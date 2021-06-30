Сын белорусского крестьянина стал генералом и Героем Советского Союза

125 лет назад, 19 июня 1896 года, в деревне Большая Любщина, что ныне в Витебском районе, в большой семье Осташенко появился на свет сын Федор, один из двенадцати детей. Поначалу ничто не предвещало того, что именно этот мальчик из живописной сельской местности на Западной Двине станет известным полководцем. С малых лет он пас скотину, а в свободное от пастушеских забот время учился грамоте.

В семнадцать лет Федор покинул родную хату и уехал в губернский город Седлец в Привислинском крае. Работа оказалась перспективной - на конечной станции стратегической железной дороги Бологое - Полоцк - Седлец, построенной в 1907 году в рамках подготовки к большой войне. Добираться к месту службы из Витебска в Седлец по рельсам было удобно, юный Осташенко пришелся ко двору и весной 1915-го даже получил повышение, из сторожей станционного склада сделавшись конторщиком.

Эта должность и стала для него последней мирной профессией. Первая мировая уже шла вовсю, в том же 1915 году Российская империя потеряет все свои польские земли, в том числе и Седлец, а 19-летнего конторщика Осташенко в августе призовут в армию рядовым солдатом в лейб-гвардии Петроградский полк. С тех пор еще 41 год, вплоть до ухода на пенсию в октябре 1956-го, Федору Осташенко суждено было почти непрерывно находиться на военной службе. Судьба хранила молодого солдата - в июле 1916 года состоялось его боевое крещение на Юго-Западном фронте, а революционный 1917-й он уже встречал в запасном батальоне в Петрограде.

Летом 1918 года в Витебске 22-летний Осташенко был призван в Красную Армию, участвовал в боях с войсками Юденича, а в 1920-м в сражениях польско-советской войны дважды получил контузию. По окончании Гражданской войны вплоть до Великой Отечественной Федор Афанасьевич долгое время служил в родной Беларуси - в Витебске, Полоцке, Мозыре, а также в штабе Белорусского военного округа. Молодой и толковый командир уверенно продвигался по службе и в 1935 году получил звание полковника. Большие неприятности, в том числе и репрессии второй половины 1930-х, обходили его стороной, вторую по счету свою мировую войну он встретил под Брестом в должности заместителя командира 6-й стрелковой дивизии.

Федор Афанасьевич оставил яркие воспоминания о начале Великой Отечественной. Они были напечатаны в 1965 году в сборнике "Буг в огне", изданном минским издательством "Беларусь", и отличались честным и принципиальным описанием тягот первых дней войны в 1941-м. Осташенко написал и о том, что о подготовке гитлеровцев к войне в Бресте хорошо знали: "Что немцы изготовились к нападению, нам было известно из многих источников, в том числе и от перебежчиков из-за Буга. Они сообщали, что в Бяла-Подляске и в Януве-Подлясском сконцентрированы крупные силы танков, созданы огромные бензохранилища. В июне, особенно со средины месяца, над нашей территорией ежедневно летали немецкие самолеты-разведчики, причем на очень низкой высоте, однако сбивать их запрещалось. Непонятна пассивность командования армии в самый канун войны, 21 июня, когда начали действовать диверсанты и были выведены из строя электросеть, водопровод, прервана связь с частями и штабом округа".

Один из моментов наступления советских войск, запечатленный военным корреспондентом. Фотохроника ТАСС. Фото: Г. Петрусов / фотохроника ТАСС

В роковой час полковник Осташенко находился в селе Турна, в 20 километрах от Бреста: "Когда в начале пятого утра 22 июня часовой разбудил меня и сообщил, что на границе слышна канонада и раздаются сильные взрывы, я не сомневался, что началась война". То, что Федор Афанасьевич вместе с частью своей дивизии находился восточнее Бреста, как оказалось, повысило шансы остаться в живых в трагические первые дни немецкого наступления. Царила полная неразбериха: "Обстановка в этот момент была очень тяжелой - мы не знали местонахождение штабов дивизии, корпуса, неизвестно было, где проходит линия фронта, каковы намерения противника, куда он направляет свои основные силы".

Полковник со своими бойцами на две недели оказался в окружении, продвигаться на восток к своим приходилось через пинские болота, периодически вступая в бой с уже продвинувшимися вперед немцами. Самые же важные первые дни отступления выдались удачными благодаря героизму защитников Брестской крепости: "Наземный противник нас пока не беспокоил.

По-видимому, сопротивление остававшихся в крепости и контрудары подразделений и групп, отходивших из Бреста, до некоторой степени сковывали врага, вынуждая его действовать осторожно. Но зато авиация противника не давала покоя. Она непрерывно висела над нами. Приспособили было один станковый пулемет для зенитной стрельбы, но это не помогло". 6 июля Осташенко и его отряд вышли к своим на реке Случь: "Наконец-то кончилось наше пребывание за линией фронта. Наступало время, когда мы по-настоящему начнем бить заклятого врага".

Бить фашистов настоящим образом белорусский крестьянский сын научился лихо - под Сталинградом и Ворошиловградом, на Украине, в Молдавии и Румынии, в Венгрии и Чехословакии. Войну Федор Афанасьевич завершил командиром 25-го гвардейского стрелкового корпуса, генерал-лейтенантом, а незадолго до Победы, 28 апреля 1945 года, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Память о боевом генерале Осташенко, скончавшемся в октябре 1976 года и похороненном в Москве на Ваганьковском кладбище, сохраняется во многих местах его славного боевого пути. Федор Афанасьевич стал почетным гражданином городов Тирасполь и Братислава, чтят подвиги генерала из Большой Любщины и в родной Беларуси.