Как в регионах внедряют уникальные технологии глубокой переработки отходов

Одной из самых актуальных тем на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме стали вопросы экологии. Это закономерно, ведь ежегодно в нашей стране образуется более 50 миллионов тонн мусора. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, к 2030 году Россия планирует перейти к модели экономики замкнутого цикла, при которой весь объем отходов будет сортироваться, а все полезное из них - перерабатываться. В число основных целей и показателей, на достижение которых влияет национальный проект "Экология", входит создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивающей 100-процентную сортировку отходов и снижение направляемых на полигоны объемов в два раза. О том, как уже сейчас можно начать приближаться к этим показателям, рассказывает Денис Галаган, руководитель одной из крупнейших в стране компаний - регионального оператора "Хартия".

Денис Галаган: Для того чтобы достигнуть показателей, определенных национальным проектом "Экология", необходимо не только использовать самые современные технологии, но и внедрять новые научные достижения и разработки. Совсем недавно, в апреле 2021 года, в Туле на специально созданном экспериментальном участке одного из наших объектов мы представили новую уникальную технологию по переработке отходов. В процессе тестирования с каждым шагом мы приближаемся к поставленной цели - максимально уйти от захоронения отходов в пользу переработки и вовлечения вторичных материальных ресурсов в повторный хозяйственный оборот, по сути, прийти к нулевому захоронению на полигонах. Мы, безусловно, будем внедрять новую технологию и тиражировать ее во всех регионах своего присутствия.

На каких территориях вы уже практикуете?

Денис Галаган: В настоящее время региональный оператор "Хартия" оказывает полный комплекс услуг по обращению с ТКО в пяти субъектах Российской Федерации. В этот бизнес мы вошли в 2013 году. В начале 2014-го начали работу в Москве - в Северо-Восточном административном округе, затем в Восточном административном округе. С нуля создавали инфраструктуру, формировали контейнерный и бункерный парки, закупали мусоровывозящую технику, апробировали разные варианты по созданию удобной системы раздельного сбора, занимались объектами по сортировке и обработке. Затем стали расширяться и сейчас помимо столицы работаем в Ярославской области, в Ногинской зоне Московской области, в Туле, Киреевском и Щекинском районах Тульской области, а также в шести районах Владимирской области - Александровском, Киржачском, Петушинском, Кольчугинском, Собинском и Юрьев-Польском.

Сегодня мы обслуживаем более 90 муниципальных образований в Центральном федеральном округе, где на площади 56 тысяч квадратных километров образуется более 3,1 миллиона тонн отходов в год. Услугами ООО "Хартия" пользуются более 6,8 миллиона человек. Мы сфокусировались на создании современных объектов по обращению с отходами, но не забываем и о постоянной модернизации действующих объектов. Так, в прошлом году провели модернизацию на комплексе по сортировке "Чистый город" в Ярославле.

На что вы делали упор, когда создавали свою региональную сеть?

Денис Галаган: С первых дней работы нашей компании мы стали детально прорабатывать все вопросы, связанные с обращением с отходами, стараясь внедрять перспективные технологии, а к решению тех вопросов в отрасли, которые сегодня еще недостаточно проработаны или изучены, привлекли ученых. И уже в самом начале своей деятельности мы старались закупать лучшее современное, надежное и технологичное оборудование.

Сегодня наш парк мусоровывозящей и вспомогательной техники составляет более 730 единиц. Вся она современная, соответствует экологическим параметрам "Евро-4" и "Евро-5". Мусоровозы оборудованы прессующими механизмами, это позволяет за один рейс собирать больше отходов одновременно и со снижением объема вредных выбросов. Во всех регионах в летний период мы эксплуатируем не обычные мусоровозы, а мусоровозы с функцией мойки контейнеров. Они дают возможность регулярно обрабатывать емкости для сбора отходов дезинфицирующим раствором сразу после опустошения, не изменяя установленный график сбора и вывоза. Парк контейнеров и бункеров ООО "Хартия", в том числе для раздельного сбора, составляет почти 80 тысяч единиц. Для ТКО используются надежные пластиковые евроконтейнеры.

Евроконтейнеры? Это импортная продукция?

Денис Галаган: Нет. Несмотря на то, что они называются евроконтейнерами, на самом деле это наша, отечественная продукция из пластика, производство которой в России уже давно успешно налажено. Они оборудованы широкими маневренными колесами, которые легче металлических, и поэтому загрузка в мусоровоз происходит намного тише. При этом мы регулярно обновляем контейнеры и бункеры и следим за их исправностью.

Возвращаясь к предыдущему вопросу, хотел бы акцентировать внимание на том, что мы в постоянном режиме работаем над созданием инфраструктуры по обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО. Сегодня очевидно, что отходы нужно не только вывозить, но и делать так, чтобы в конечном счете как можно меньше их уходило на захоронение. А для этого надо внедрять те достижения и наработки, которые накоплены научным сообществом.

Для достижения показателей нацпроекта "Экология" надо использовать самые современные технологии и внедрять новые научные достижения и разработки

Давайте поговорим подробнее об этих наработках - вернемся к эксперименту, о котором вы сказали в начале интервью. Расскажите о вашем объекте, где идет тестирование новой технологии.

Денис Галаган: Данный объект располагается в городе Туле - там, где сейчас создается экотехнопарк "Тула". Это комплекс по переработке отходов и объект размещения отходов компании "Хартия". В целом уже завершено строительство первого этапа этого современного комплекса, отвечающего высоким экологическим стандартам, как и полигона ТКО, во всем соответствующего современным требованиям, предъявляемым к сооружениям такого назначения.

На этом объекте помимо сортировочного комплекса, включающего магнитные и роторные сепараторы, сортировочную линию и участки прессования и взвешивания, предусмотрен участок гидросепарации. На нем остатки отходов после первичной сортировки наиболее эффективно обезвреживаются, и снижается класс их опасности. Оборотная вода проходит очистку и обеззараживание. Отделяемые крупные фракции отправляются на переработку, органические - на участок по производству техногрунта, а легкая фракция обезвреживается с применением процесса бесконтактного расщепления полимеров - пиролиза.

Образующаяся в процессе пиролиза парогазовая смесь позволяет обеспечивать автономную работу установок комплекса, исключая потребность во внешних энергоресурсах, а получаемый на выходе зольно-углеродистый остаток составляет всего 16 процентов от общего объема загруженных отходов. Пиролизная жидкость, образующаяся в процессе работы установки, по сути, после первичной подготовки может использоваться как печное топливо, а при более углубленной переработке можно получить дизельное топливо. Совместная с научным сообществом работа по получению из данных фракций конечной товарной продукции преследует цель повторного полезного использования углеводородов, из которых производятся все виды пластика.

Насколько глубоко вы исследовали существующие выбросы в окружающую среду, все ли укладывается в установленные экологические нормы?

Денис Галаган: Мы, безусловно, уделяем особое внимание контролю выбросов. На объекте постоянно ведется забор проб воздуха сертифицированными лабораториями. По всем полученным результатам уровень диоксинов и фуранов не превышает предельно допустимых концентраций.

Получается, что эта технология совершенно новая для России? Подобных объектов у нас пока нет?

Денис Галаган: Да, данная технология для страны нова - это результат нашей плодотворной работы с учеными. В результате внедрения новых технологий, по предварительным подсчетам, глубина переработки отходов может составить до 68 процентов от общего объема поступающих на объект ТКО, что значительно превышает целевые показатели национального проекта "Экология" - как на текущий момент, так и на запланированные на будущее.

В марте этого года был осуществлен предварительный пуск с целью подготовки объекта к сезонной эксплуатации. Его планируемая мощность составит до 100 тысяч тонн ТКО в год. На втором этапе строительства запланировано создание современного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 480 тысяч тонн в год. Проект данного комплекса позволяет рассматривать ТКО как сырьевую базу, которая подлежит не уничтожению и сжиганию, а рециклингу и возвращению в оборот. Комплексный подход, сочетающий сортировку ТКО с извлечением коммерческой части, вторсырья, и переработку хвостового остатка с извлечением энергии, обеспечивает максимальную экономическую и экологическую эффективность.

Если речь идет о введении в деловую практику нового, значительно улучшенного процесса либо организационного метода, можно говорить об инновации. Один яркий пример такой своей работы вы привели. А другие примеры инноваций и синергии, в частности с высшей школой, у компании есть?

Денис Галаган: Как мы уже отметили, помимо планов по созданию собственных мощностей по переработке наши специалисты постоянно ведут поиск новых технологий по обращению с отходами. Мы открыты для изучения и внедрения инновационных подходов, следим за последними достижениями в отрасли. "Хартия" расширяет сотрудничество с научным сообществом, постоянно находится в рабочем контакте со специалистами МФТИ, с которым заключено соглашение о совместной работе в сфере поиска новых способов утилизации продуктов переработки отходов.

На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с ректором РХТУ имени Менделеева Александром Мажугой. В рамках этого документа будем прорабатывать вопросы реализации совместных проектов в области научно-исследовательской деятельности и проведения экспериментальных работ, обмена научно-технической информацией по перспективным разработкам. Цель понятна - сократить антропогенное воздействие от деятельности коммунального хозяйства на окружающую среду. Сотрудничество войдет в контур межотраслевого кластера "Зеленая Москва", запущенного университетом в апреле 2021 года при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Это очень интересно, ведь научная работа не является прямой обязанностью регионального оператора. Имеются ли у компании иные проекты, не связанные с ее основной деятельностью?

Денис Галаган: ООО "Хартия" активно участвует в социальной жизни многих регионов, где оказывает услуги - это наша добровольная инициатива. Мы сотрудничаем с социально-реабилитационными центрами и домами престарелых. С готовностью откликаемся на просьбы персонала детских домов и помогаем в обустройстве комфорта для их воспитанников. В период ограничений, связанных с пандемией, многие оказались лишены общения и возможности куда-либо выйти, поэтому мы приняли решение, что будем помогать одиноким пожилым людям, инвалидам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - на протяжении всего периода режима самоизоляции. Мы регулярно им помогали продуктами и товарами первой необходимости. В итоге нами было роздано более тысячи продуктовых наборов. Нагрузка на бюджет регионального оператора небольшая, а отклик в сердцах тех, кому была оказана помощь, оказался огромным. Инициатива помимо всего прочего способствует повышению интереса к нашей деятельности и готовности людей жить экологично, потреблять товары и услуги осознанно. Меняется качество жизни.