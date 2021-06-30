Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку

Вступил в силу закон о социально ориентированной газификации для населения. Главное его завоевание - возможность бесплатно при соблюдении нескольких условий подвести газовую трубу к границам своего участка.

Закон еще не подкреплен нормативными документами, полноценно он заработает лишь с начала 2022 года, но во многих регионах уже стали принимать заявки на бесплатную газификацию, а там, где точно определен оператор работ, трубу обещают провести до конца этого года.

Многие компании уже создали интерактивные карты, на которых можно посмотреть, когда тот или иной населенный пункт будет газифицирован. Самая известная - интерактивная карта "Газпрома" (gazprommap.ru), где уже отмечены построенные и строящиеся региональные газопроводы. Отдельного внимания заслуживает проект подмосковного Мособлгаза (mosoblgaz.ru/sg/form-1.html), на котором можно не только узнать, когда в населенном пункте будет произведена бесплатная газификация, но и подать заявку на проведение работ.

В "дорожной карте" газификации предусматривается, что даже без этих сетевых изысков подача заявки на бесплатное подключение газа должна происходить максимально просто - через службу "единого окна". Она должна работать у единого регионального оператора газификации (если он уже определен), а в перспективе и в МФЦ. Многие крупные компании, которые будут проводить бесплатную газификацию, быстро подстроились под конъюнктуру и уже предлагают услуги по проведению трубы по участку и подключению газового оборудования в доме, иногда вместе с продажей этого оборудования. Сравните цены - они пока не особенно кусаются - и выбирайте. Для газификации дома в Подмосковье на 120 квадратных метров с протяженностью трубы от забора 20 метров и разводки по дому 10 метров потребуется 130 тыс. рублей. Но в сумму не входит бойлер и отопление дома, только газовая плита.

Также при подключении дома к газу, которое придется оплачивать из своего кармана, нужно будет оформить некоторое количество документов и заказать необходимые проектные работы.

Какие документы нужны

- копия паспорта;

- свидетельство о собственности;

- документы, подтверждающие размеры отапливаемой площади жилого помещения;

- документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилом помещении;

- документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования;

- документы, подтверждающие тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки;

- копия договора о техобслуживании внутридомового газового оборудования;

- копия акта об определении границы раздела собственности.

Требования к подключению частного дома к газу

Газовые котлы могут быть размещены в подвальном и цокольном этаже с возможностью размещения не более двух котлов или емкостных водонагревателей.

Допустимо в помещении для размещения котлов устанавливать стеклопакеты при условии применения конструктивных особенностей, позволяющих легко их выбить.

Обязательно оснащение жилого строения приборами контроля давления и температуры в газовой системе и счетчиками учета расхода газа.

Цена подключения возрастает по мере удаленности дачи от границ СНТ

Газовое оборудование должно быть произведено на предприятии, имеющем специальный сертификат, позволяющий его выпускать, с приложением подтверждающих документов к оборудованию.

Шланги присоединения газового оборудования должны быть герметичными, выполнены из материала, позволяющего подавать его в дом безопасно и длиной не более 1,5 метра.

Расположение плиты должно быть таким, чтобы до противоположной стены оставалось не менее 1 метра.

Плита должна быть оснащена системой контроля подачи газа "Газ-контроль" и между краном и шлангом нужно установить диэлектрическую муфту от блуждающего тока, а также соответствовать ГОСТ 33998.

2 миллиона домовладений смогут подключиться к газу благодаря госпрограмме, считают в минэнерго. Это добавит 2-3% к общему уровню газификации, который сейчас оценивается в 71,4%. К 2026 году планируется довести этот показатель до 74,7%. Стопроцентной газификации не планируется

Если газовая плита установлена под навесом, для горелок требуется защита от задувания ветром.

Требования к кухне следующие: высота потолков не менее 2,2 метра; объем не менее 8 куб. метров для 2-комфорочной плиты, не менее 12 куб. метров для 3-комфорочной и не менее 15 куб. метров для 4-конфорочной; обязательно наличие окна, позволяющего проветривать помещение, вытяжного вентиляционного канала и зазора под дверью.

Что учесть дачникам

Немного иначе будет происходить подключение к газу для владельцев домов, находящихся в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Бесплатное подведение газа будет осуществляться только до границ СНТ. По территории товарищества его членам придется осуществлять разводку газа за собственный счет. Цена подключения здесь будет возрастать в зависимости от удаленности дома от границы СНТ, к которой подведен газ. Для Подмосковья просто подведение газа без отопления и горячего водоснабжения к дому при его удаленности на 100 метров от трубы обойдется в 370-400 тыс. рублей

Решения о разведении газа по СНТ принимаются на общих собраниях. Обычно сразу инвестировать в такие проекты готовы не более 20-30% дачников, другие члены СНТ постепенно возвращают им вложенные средства.

Массовые работы по бесплатной газификации начнутся не ранее 2022 года. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Что нужно будет сделать

1. План земельного участка и всех строений на нем (топографическая съемка).

2. Составление проекта технических условий на подключение к газу.

3. Проект газификации дома.

Как правильно выбрать образовательный кредит

На каждое бюджетное место в вузах во время вступительной кампании 2021 года придется примерно два претендента, в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга конкуренция заметно возрастет. Те, кто не потянет на бюджет, могут взять образовательный кредит - его отличие от обычного потребительского в целевом назначении, более низкой ставке, наличии льготного периода.

Самый выгодный образовательный кредит - в рамках госпрограммы по ставке в 3% годовых, в ней на данный момент участвует только Сбербанк. Его можно взять только на оплату обучения в вузах с государственной аккредитацией.

Другие банки также предлагают продукты под названием "Образовательный кредит", но на сильно отличающихся от госпрограммы условиях. В Райффайзенбанке ставка начинается от 4,99%, Газпромбанке - от 5%, ВТБ - от 5,4%, Альфа-Банке - от 5,5%. Реальные ставки колеблются в широком диапазоне в зависимости от многих факторов. Например, они ниже для зарплатных клиентов и при покупке страхования жизни. В госпрограмме ставка ото всего этого не зависит, в реальности она составляет 14,4%, из которых львиную часть (11,4%) оплачивает бюджет. Кредиты по собственным программам банков хороши тем, что их можно брать на обучение и в вузе, и на курсах, и в среднем специальном учебном заведении, и для защиты степени MBA. Сумма кредита по ним ограничена (например, до 2 млн, до 5 млн руб.), тогда как в рамках гос-программы сумму определяет стоимость обучения.

Пишите в жилинспекцию, если сомневаетесь в платежке. Фото: Photoxpress

По госпрограмме заемщиком выступает сам студент, по кредитам без господдержки - обычно работающий родитель или близкий родственник (банки одобряют кредит и студентам, но только если они имеют заработок и минимальный стаж). По таким кредитам банки могут предлагать бесплатную отсрочку оплаты основного долга, но на небольшой срок - два-три месяца, тогда как по госпрограмме такая отсрочка длится весь период обучения плюс девять месяцев на то, чтобы встать на ноги.

Более гибкие условия у Почта Банка, там отсрочка оплаты основного долга длится весь период обучения, но и ставка по кредиту начинается от 9,9%. По льготной программе и проценты можно выплачивать лишь частично в течение первых двух лет. Наконец, кредиты в рамках госпрограммы намного более длинные (срок обучения + 9 месяцев и 15 лет на погашение).

Пик спроса на образовательные кредиты приходится на лето (идут зачисления в вузы) и январь-февраль, когда часть не слишком успевающих студентов переводится на платное обучение.

По словам заместителя проректора НИУ ВШЭ Михаила Лузгачева, образовательные кредиты популярны во многих странах, в США, например, ими пользуются около 60% студентов. Даже состоятельные родители далеко не всегда оплачивают высшее образование детей: такой подход помогает воспитать ответственное отношение к своему будущему, делает обучение более осознанным. Согласно исследованию ВШЭ, в России лишь 6% опрошенных знают об образовательных кредитах в деталях, почти половина не знают об этом ничего.

Образовательный кредит может потребоваться как минимум половине абитуриентов в этом году. Фото: Gettyimages

Прямая речь

Анна Харнас, руководитель центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

- Как и в случае с любым другим займом, нужно грамотно оценивать кредитную нагрузку на ваш бюджет. Если у вас есть другие долги и в совокупности ежемесячные платежи по ним превышают 30% от ваших доходов, с образовательным кредитом лучше повременить.

Второй важный момент - регулярность денежных поступлений, из которых вы собираетесь гасить образовательный кредит. Особенно это важно для студентов, у которых есть подработки, но нет постоянного заработка.

Наконец, образовательный кредит не стоит брать, если диплом нужен только для галочки и в реальности у вас не будет времени учиться как следует. Помните, что если вас отчислят за неуспеваемость, вы останетесь с обычным потребительским кредитом и будете платить по нему по рыночной ставке.