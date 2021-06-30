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30.06.2021 23:45
Рубрика: Экономика

Труба тянется к забору

Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Вступил в силу закон о социально ориентированной газификации для населения. Главное его завоевание - возможность бесплатно при соблюдении нескольких условий подвести газовую трубу к границам своего участка.
Газовое оборудование внутри дома, как и трубы по участку, придется оплатить собственникам. Фото: Gettyimages Газовое оборудование внутри дома, как и трубы по участку, придется оплатить собственникам. Фото: Gettyimages
Газовое оборудование внутри дома, как и трубы по участку, придется оплатить собственникам. Фото: Gettyimages

Закон еще не подкреплен нормативными документами, полноценно он заработает лишь с начала 2022 года, но во многих регионах уже стали принимать заявки на бесплатную газификацию, а там, где точно определен оператор работ, трубу обещают провести до конца этого года.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Многие компании уже создали интерактивные карты, на которых можно посмотреть, когда тот или иной населенный пункт будет газифицирован. Самая известная - интерактивная карта "Газпрома" (gazprommap.ru), где уже отмечены построенные и строящиеся региональные газопроводы. Отдельного внимания заслуживает проект подмосковного Мособлгаза (mosoblgaz.ru/sg/form-1.html), на котором можно не только узнать, когда в населенном пункте будет произведена бесплатная газификация, но и подать заявку на проведение работ.

В "дорожной карте" газификации предусматривается, что даже без этих сетевых изысков подача заявки на бесплатное подключение газа должна происходить максимально просто - через службу "единого окна". Она должна работать у единого регионального оператора газификации (если он уже определен), а в перспективе и в МФЦ. Многие крупные компании, которые будут проводить бесплатную газификацию, быстро подстроились под конъюнктуру и уже предлагают услуги по проведению трубы по участку и подключению газового оборудования в доме, иногда вместе с продажей этого оборудования. Сравните цены - они пока не особенно кусаются - и выбирайте. Для газификации дома в Подмосковье на 120 квадратных метров с протяженностью трубы от забора 20 метров и разводки по дому 10 метров потребуется 130 тыс. рублей. Но в сумму не входит бойлер и отопление дома, только газовая плита.

Также при подключении дома к газу, которое придется оплачивать из своего кармана, нужно будет оформить некоторое количество документов и заказать необходимые проектные работы.

Какие документы нужны

- копия паспорта;

- свидетельство о собственности;

- документы, подтверждающие размеры отапливаемой площади жилого помещения;

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Президент: Условия газификации частных домов унифицируют

- документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилом помещении;

- документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования;

- документы, подтверждающие тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки;

- копия договора о техобслуживании внутридомового газового оборудования;

- копия акта об определении границы раздела собственности.

Требования к подключению частного дома к газу

Газовые котлы могут быть размещены в подвальном и цокольном этаже с возможностью размещения не более двух котлов или емкостных водонагревателей.

Допустимо в помещении для размещения котлов устанавливать стеклопакеты при условии применения конструктивных особенностей, позволяющих легко их выбить.

Обязательно оснащение жилого строения приборами контроля давления и температуры в газовой системе и счетчиками учета расхода газа.

Цена подключения возрастает по мере удаленности дачи от границ СНТ 

Газовое оборудование должно быть произведено на предприятии, имеющем специальный сертификат, позволяющий его выпускать, с приложением подтверждающих документов к оборудованию.

Шланги присоединения газового оборудования должны быть герметичными, выполнены из материала, позволяющего подавать его в дом безопасно и длиной не более 1,5 метра.

Расположение плиты должно быть таким, чтобы до противоположной стены оставалось не менее 1 метра.

Плита должна быть оснащена системой контроля подачи газа "Газ-контроль" и между краном и шлангом нужно установить диэлектрическую муфту от блуждающего тока, а также соответствовать ГОСТ 33998.

2 миллиона домовладений смогут подключиться к газу благодаря госпрограмме, считают в минэнерго. Это добавит 2-3% к общему уровню газификации, который сейчас оценивается в 71,4%. К 2026 году планируется довести этот показатель до 74,7%. Стопроцентной газификации не планируется

Если газовая плита установлена под навесом, для горелок требуется защита от задувания ветром.

Требования к кухне следующие: высота потолков не менее 2,2 метра; объем не менее 8 куб. метров для 2-комфорочной плиты, не менее 12 куб. метров для 3-комфорочной и не менее 15 куб. метров для 4-конфорочной; обязательно наличие окна, позволяющего проветривать помещение, вытяжного вентиляционного канала и зазора под дверью.

Что учесть дачникам

Немного иначе будет происходить подключение к газу для владельцев домов, находящихся в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Бесплатное подведение газа будет осуществляться только до границ СНТ. По территории товарищества его членам придется осуществлять разводку газа за собственный счет. Цена подключения здесь будет возрастать в зависимости от удаленности дома от границы СНТ, к которой подведен газ. Для Подмосковья просто подведение газа без отопления и горячего водоснабжения к дому при его удаленности на 100 метров от трубы обойдется в 370-400 тыс. рублей

Решения о разведении газа по СНТ принимаются на общих собраниях. Обычно сразу инвестировать в такие проекты готовы не более 20-30% дачников, другие члены СНТ постепенно возвращают им вложенные средства.

Массовые работы по бесплатной газификации начнутся не ранее 2022 года. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Что нужно будет сделать

1. План земельного участка и всех строений на нем (топографическая съемка).

2. Составление проекта технических условий на подключение к газу.

3. Проект газификации дома.

Как правильно выбрать образовательный кредит

На каждое бюджетное место в вузах во время вступительной кампании 2021 года придется примерно два претендента, в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга конкуренция заметно возрастет. Те, кто не потянет на бюджет, могут взять образовательный кредит - его отличие от обычного потребительского в целевом назначении, более низкой ставке, наличии льготного периода.

Самый выгодный образовательный кредит - в рамках госпрограммы по ставке в 3% годовых, в ней на данный момент участвует только Сбербанк. Его можно взять только на оплату обучения в вузах с государственной аккредитацией.

Другие банки также предлагают продукты под названием "Образовательный кредит", но на сильно отличающихся от госпрограммы условиях. В Райффайзенбанке ставка начинается от 4,99%, Газпромбанке - от 5%, ВТБ - от 5,4%, Альфа-Банке - от 5,5%. Реальные ставки колеблются в широком диапазоне в зависимости от многих факторов. Например, они ниже для зарплатных клиентов и при покупке страхования жизни. В госпрограмме ставка ото всего этого не зависит, в реальности она составляет 14,4%, из которых львиную часть (11,4%) оплачивает бюджет. Кредиты по собственным программам банков хороши тем, что их можно брать на обучение и в вузе, и на курсах, и в среднем специальном учебном заведении, и для защиты степени MBA. Сумма кредита по ним ограничена (например, до 2 млн, до 5 млн руб.), тогда как в рамках гос-программы сумму определяет стоимость обучения.

Пишите в жилинспекцию, если сомневаетесь в платежке. Фото: Photoxpress

По госпрограмме заемщиком выступает сам студент, по кредитам без господдержки - обычно работающий родитель или близкий родственник (банки одобряют кредит и студентам, но только если они имеют заработок и минимальный стаж). По таким кредитам банки могут предлагать бесплатную отсрочку оплаты основного долга, но на небольшой срок - два-три месяца, тогда как по госпрограмме такая отсрочка длится весь период обучения плюс девять месяцев на то, чтобы встать на ноги.

Более гибкие условия у Почта Банка, там отсрочка оплаты основного долга длится весь период обучения, но и ставка по кредиту начинается от 9,9%. По льготной программе и проценты можно выплачивать лишь частично в течение первых двух лет. Наконец, кредиты в рамках госпрограммы намного более длинные (срок обучения + 9 месяцев и 15 лет на погашение).

Пик спроса на образовательные кредиты приходится на лето (идут зачисления в вузы) и январь-февраль, когда часть не слишком успевающих студентов переводится на платное обучение.

По словам заместителя проректора НИУ ВШЭ Михаила Лузгачева, образовательные кредиты популярны во многих странах, в США, например, ими пользуются около 60% студентов. Даже состоятельные родители далеко не всегда оплачивают высшее образование детей: такой подход помогает воспитать ответственное отношение к своему будущему, делает обучение более осознанным. Согласно исследованию ВШЭ, в России лишь 6% опрошенных знают об образовательных кредитах в деталях, почти половина не знают об этом ничего.

Образовательный кредит может потребоваться как минимум половине абитуриентов в этом году. Фото: Gettyimages
Прямая речь

Анна Харнас, руководитель центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

- Как и в случае с любым другим займом, нужно грамотно оценивать кредитную нагрузку на ваш бюджет. Если у вас есть другие долги и в совокупности ежемесячные платежи по ним превышают 30% от ваших доходов, с образовательным кредитом лучше повременить.

Второй важный момент - регулярность денежных поступлений, из которых вы собираетесь гасить образовательный кредит. Особенно это важно для студентов, у которых есть подработки, но нет постоянного заработка.

Наконец, образовательный кредит не стоит брать, если диплом нужен только для галочки и в реальности у вас не будет времени учиться как следует. Помните, что если вас отчислят за неуспеваемость, вы останетесь с обычным потребительским кредитом и будете платить по нему по рыночной ставке.

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