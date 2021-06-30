Как запреты импорта влияют на доступность продуктов питания

Россельхознадзор в последнее время ввел много запретов на поставки импортных томатов, инкубационных яиц, кормов. Но глава Россельхознадзора Сергей Данкверт уверен, что на цены продуктов это не повлияло. Приводим главные тезисы из его интервью "Российской газете".

- Россельхознадзор не отвечает за цены. В наши функции входит обеспечение безопасности. И мы ее обеспечиваем. Если хотим, чтобы в магазинах были отечественные качественные томаты, от этого никуда не денешься. Не запретим ввоз опасной продукции сегодня - завтра потеряем все тепличное хозяйство, в которое за последний десяток лет вложены миллиарды инвестиций. Для каждого поставщика из любой страны наши правила неизменны: обеспечьте прослеживаемость продукции, покажите нам доказательства ее безопасности - и нет проблем, привозите.

Почему растут цены на томаты? Зимой они априори дороже, чем летом, так как совершенно иные затраты идут на их производство. Просто это совпало с нашими запретными мерами. В холодное время для производства томатов необходимо гораздо больше энергии, которая дорожает. Начиная с ноября и по март томаты дорожают всегда. Это объективные сезонные факторы. Если взять ежегодную статистику роста цен на этот продукт, вы увидите, что ничего не изменилось.

Причина закрытия поставок инкубационного яйца - вспышка гриппа птиц в Европе. Европейские службы снизили уровень контроля. В России ситуация другая. Мы предпринимаем адекватные эффективные меры, поэтому масштаб бедствия несопоставим с европейским. В России, в отличие от многих стран, есть электронная сертификация, которая позволяет быстро реагировать на возможные угрозы. Если на каком-то предприятии выявлен очаг гриппа птиц, его продукцию уже невозможно пустить в оборот. На цену бройлеров повлияло в первую очередь подорожавшее зерно. А наши действия по закрытию поставок инкубационного яйца на цену птицы большого влияния не оказали.

Но тем самым мы уберегли российских производителей от больших проблем, которые могли бы возникнуть, если бы с инкубационным яйцом на предприятие ввезли вирус.

Кроме того, мы действовали точечно и быстро: закрывали поставки из определенных стран и регионов, но как только нам предоставляли доказательства безопасности, мы поставки открывали.

Зато, столкнувшись с проблемами закупки инкубационных яиц, теперь многие российские компании задумаются о необходимости своего производства, чтобы не зависеть от импорта.

Россельхознадзор ввел запрет на поставки кормов для животных из Эстонии из-за того, что эстонское компетентное ведомство не предоставило гарантий безопасности производства кормов и кормовых добавок, которые они поставляют в Россию. Аналогичные меры приняты и по некоторым другим странам. Если мы сейчас не будем эти угрозы предотвращать, через какое-то время Россия будет вынуждена закупать эту продукцию за рубежом в гораздо больших объемах. А мы заинтересованы в том, чтобы она производилась у нас.

Никакой войны с Китаем по поставкам рыбной продукции нет. Мы сами находили коронавирус на упаковках российской рыбы. Сегодня КНР предъявляет вполне объяснимые требования к поставкам продукции на свою территорию. Мы организовали проверки российских предприятий и объяснили бизнесу: "Не будете выполнять - не будете экспортировать".

Не запретим ввоз опасной продукции сегодня - завтра потеряем все тепличное хозяйство

Наши рыбаки, наконец, поняли, что нужно работать не с одним импортером, а с несколькими. Потому что работа с одним импортером (так же, как и работа с одним экспортером) всегда чревата тем, что работа может остановиться. Поэтому произошедшее с Китаем - хороший и правильный урок для наших экспортеров.

Поставки рыбной продукции были перенаправлены, в частности, в страны Африки. При этом мы проработали открытие этого рынка не только по рыбе, но и по мясу птицы.

На подорожание мяса птицы повлиял рост цен на зерно на мировом рынке.