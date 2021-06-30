Как запреты импорта влияют на доступность продуктов питания

- Россельхознадзор не отвечает за цены. В наши функции входит обеспечение безопасности. И мы ее обеспечиваем. Если хотим, чтобы в магазинах были отечественные качественные томаты, от этого никуда не денешься. Не запретим ввоз опасной продукции сегодня - завтра потеряем все тепличное хозяйство, в которое за последний десяток лет вложены миллиарды инвестиций. Для каждого поставщика из любой страны наши правила неизменны: обеспечьте прослеживаемость продукции, покажите нам доказательства ее безопасности - и нет проблем, привозите.
Почему растут цены на томаты? Зимой они априори дороже, чем летом, так как совершенно иные затраты идут на их производство. Просто это совпало с нашими запретными мерами. В холодное время для производства томатов необходимо гораздо больше энергии, которая дорожает. Начиная с ноября и по март томаты дорожают всегда. Это объективные сезонные факторы. Если взять ежегодную статистику роста цен на этот продукт, вы увидите, что ничего не изменилось.
Причина закрытия поставок инкубационного яйца - вспышка гриппа птиц в Европе. Европейские службы снизили уровень контроля. В России ситуация другая. Мы предпринимаем адекватные эффективные меры, поэтому масштаб бедствия несопоставим с европейским. В России, в отличие от многих стран, есть электронная сертификация, которая позволяет быстро реагировать на возможные угрозы. Если на каком-то предприятии выявлен очаг гриппа птиц, его продукцию уже невозможно пустить в оборот. На цену бройлеров повлияло в первую очередь подорожавшее зерно. А наши действия по закрытию поставок инкубационного яйца на цену птицы большого влияния не оказали.
Но тем самым мы уберегли российских производителей от больших проблем, которые могли бы возникнуть, если бы с инкубационным яйцом на предприятие ввезли вирус.
Кроме того, мы действовали точечно и быстро: закрывали поставки из определенных стран и регионов, но как только нам предоставляли доказательства безопасности, мы поставки открывали.
Зато, столкнувшись с проблемами закупки инкубационных яиц, теперь многие российские компании задумаются о необходимости своего производства, чтобы не зависеть от импорта.
Россельхознадзор ввел запрет на поставки кормов для животных из Эстонии из-за того, что эстонское компетентное ведомство не предоставило гарантий безопасности производства кормов и кормовых добавок, которые они поставляют в Россию. Аналогичные меры приняты и по некоторым другим странам. Если мы сейчас не будем эти угрозы предотвращать, через какое-то время Россия будет вынуждена закупать эту продукцию за рубежом в гораздо больших объемах. А мы заинтересованы в том, чтобы она производилась у нас.
Никакой войны с Китаем по поставкам рыбной продукции нет. Мы сами находили коронавирус на упаковках российской рыбы. Сегодня КНР предъявляет вполне объяснимые требования к поставкам продукции на свою территорию. Мы организовали проверки российских предприятий и объяснили бизнесу: "Не будете выполнять - не будете экспортировать".
Наши рыбаки, наконец, поняли, что нужно работать не с одним импортером, а с несколькими. Потому что работа с одним импортером (так же, как и работа с одним экспортером) всегда чревата тем, что работа может остановиться. Поэтому произошедшее с Китаем - хороший и правильный урок для наших экспортеров.
Поставки рыбной продукции были перенаправлены, в частности, в страны Африки. При этом мы проработали открытие этого рынка не только по рыбе, но и по мясу птицы.
На подорожание мяса птицы повлиял рост цен на зерно на мировом рынке.