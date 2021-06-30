В России впервые вводятся ежемесячные пособия для беременных женщин. Ранее они были единоразовые и очень низкие. Теперь пособие начнет выплачиваться с момента постановки на учет в женской консультации и до месяца родов или прерывания беременности, если обратиться за пособием в течение 30 дней после постановки на учет. А если обратиться позднее 30 дней, то пособие назначается с месяца обращения, а не постановки на учет.