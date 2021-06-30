В России впервые вводятся ежемесячные пособия для беременных женщин. Ранее они были единоразовые и очень низкие. Теперь пособие начнет выплачиваться с момента постановки на учет в женской консультации и до месяца родов или прерывания беременности, если обратиться за пособием в течение 30 дней после постановки на учет. А если обратиться позднее 30 дней, то пособие назначается с месяца обращения, а не постановки на учет.
Переболевшие COVID-19 пройдут бесплатное обследование
В первую очередь на углубленную диспансеризацию планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме.
Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, если по результатам проведенных обследований у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию. "Сегодня важно своевременно определить возможные неблагоприятные последствия перенесенного коронавируса, чтобы предотвратить развитие новых хронических болезней у людей", - сказал министр.
В Минздраве рассказали, что проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа. Первый включает семь обязательных обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Причем все эти обследования можно будет пройти за один день.
По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования - эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на сайтах региональных минздравов и на портале госуслуг. Планируется, что всего в ней примут участие три тысячи поликлиник по всей России.
Расширение программы диспансеризации населения вошло в перечень поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному Собранию.
Одновременно с углубленной диспансеризацией с 1 июля во всех регионах в полном объеме возобновляются программы плановой диспансеризации. В 2020 году из-за пандемии она приостанавливалась, а затем регионы по своему усмотрению, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом, возобновляли ее, однако не везде был возвращен весь перечень обследований. Плановую диспансеризацию могут проходить каждые три года граждане в возрасте до 40 лет и ежегодно те, кому уже исполнилось сорок лет. На нее нужно записаться через регистратуру медицинской организации, региональный портал госуслуг или в личном кабинете "Мое здоровье" на "Госуслугах".
Плановая диспансеризация охватит более 30 млн россиян в этом году, напоминают в АНО "Национальные приоритеты". Объемы профилактической медицинской помощи будут ежегодно увеличиваться. К 2024 году плановой диспансеризацией и профилактическими медосмотрами будет охвачено не менее 70% россиян.
На законных основаниях
Узнать о положенных льготах станет проще
С 1 июля для информирования граждан о мерах соцподдержки будут использоваться сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Как пояснили в минтруде, в ней собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются льготы и пособия. Она постоянно обновляется, в нее направляют данные разные ведомства. Благодаря системе ЕГИССО граждане смогут оперативно получать консультацию о своих правах на пособия и льготы. Информирование будет доступно на портале госуслуг, а также по телефону. На базе Пенсионного фонда России создается Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412. На первом этапе проконсультироваться можно будет по федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.
Из продажи исчезают дешевые сигареты
С 1 июля сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля за пачку. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже три месяца, но в течение этого срока рознице разрешалось продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до 1 апреля. С учетом роста акцизов в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей. Всего же доля налогов в пачке легальных сигарет составляет около 66%. Ранее, наоборот, рассчитывалась максимальная розничная цена на табачную продукцию, а минимальная цена должна была составлять 75% от максимума. Отсюда - огромное количество нелегальных сигарет по 60 рублей за пачку. Теперь они будут автоматом считаться нелегальными. Из-за нелегального табака федеральный бюджет теряет около 100 млрд в год, оценивал ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Тарифы на коммунальные услуги вырастут
С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. Правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения этих платежей. Существеннее всего в этом году тарифы могут повыситься в Чечне (на 6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Самое низкое повышение будет в Мурманской области - не более чем на 3,2%. В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС - около 3,3%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.
Налоговики предупредят о блокировке счетов
С 1 июля в правила блокировки расчетных счетов компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) вносится небольшое послабление. Так, налоговики смогут уведомлять владельцев счетов о том, что они не подали декларации и что счет скоро будет заблокирован. Предупреждать будут за 14 рабочих дней до дня принятия решения о блокировке. Это позволит компаниям и ИП исправить недочеты, чтобы не допустить заморозки счетов. Речь идет именно о праве, но не об обязанности налоговой инспекции предупреждать о блокировке счетов.
Транспортный налог не вырастет при пересчете
С 1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от перерасчета транспортного налога в сторону его увеличения (относительно ранее уплаченной суммы налога). Такая норма уже действует в отношении налога на имущество и земельного налога. Перерасчет транспортного налога физлица не будет проводиться, если он (независимо от оснований) он ухудшает положение налогоплательщика.
"Перерасчет имущественных налогов может производиться по основаниям, предусмотренным налоговым законодательством, в том числе в связи с предоставлением налоговой льготы (налогового вычета), не учтенной при формировании первичного налогового уведомления, или с отменой действия данной льготы, изменением налоговых ставок, а также получением налоговым органом уточненных сведений об объекте налогообложения и его владельце от регистрирующих органов", - пояснили "РГ" в ФНС. В случае с транспортным налогом речь может идти об уточнениях в реестре ГИБДД или включении автомобиля в перечень дорогих авто, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
ЦБ назовет имена теневых банкиров
Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если в капитале организации возникла дыра. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Но так и не принят закон о праве ЦБ перекрывать им выезд за границу.
Для банков, страховщиков и НПФ закрепляется обязанность определять на постоянной основе контролирующих их лиц и направлять информацию об этом Банку России (вопрос определения контролирующего лица увязан через критерии закона о банкротстве). Первый раз они должны будут отчитаться по новым правилам до начала сентября. Банк России опубликует эти перечни на своем сайте (по каждой организации - свой список), а если сочтет, что данные неполны, может их дополнить своим решением - в этом принципиальное отличие от действующего порядка.
Банк России за предыдущие годы проделал большую работу по публичному раскрытию структуры собственности (иногда довольно запутанной) своих поднадзорных, она ляжет в основу будущих перечней. Информация уже раскрыта с достаточной степенью корректности, однако структура собственности не статична, и Банк России ведет ее непрерывный мониторинг, сказал его представитель.
Исключается выплата пенсий на карты VISA и Maestro
Банк России трижды разрешал банкам откладывать срок окончательного перевода социальных выплат на "Мир", изначально он был установлен еще на 1 июля 2020 года, затем - на 1 октября, потом - на 1 января 2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на полгода.
Для получения карты "Мир" нужно обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду - через единый портал Госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление "О доставке пенсии"). Обслуживание пенсионных карт "Мир" бесплатное, но за уведомления об операциях банк может взимать ежемесячную плату.
Как пояснили в Банке России, если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформит выплаты на "Мир", с июля банк зачислит выплаты на счет, не привязанный к карте. Если такого счета нет, банк направляет получателю уведомление явиться в течение 10 рабочих дней со дня поступления выплаты за ее получением, либо представить реквизиты счета с картой "Мир" или счета без использования карт. Если пенсионер не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в Пенсионный фонд и уведомляет об этом клиента.
Пенсии по-прежнему можно получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Можно получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано, в том числе на вклад, условия которого предусматривают возможность пополнения и снятия.
Принимать карты будут мелкие торговые точки
Таким образом, эта обязанность распространяется на совсем небольшие торговые точки (не исключая интернет-магазины), заведения общепита, парикмахерские и т.д. Это второй этап расширения приема безналичных платежей в этом году: с 1 марта порог выручки снижен с 40 млн до 30 млн руб.
Не использовать POS-терминал можно только в двух случаях: нет доступа к интернету или к мобильной связи либо выручка в конкретном магазине за предыдущий год не достигла 5 млн рублей. Второй случай касается организаций и ИП, открывших несколько магазинов: если выручка по всем точкам за прошлый год была выше 20 млн рублей, но в отдельном магазине составила менее 5 млн рублей, то терминал там можно не ставить, говорит эксперт портала "Бухонлайн" (проект ГК СКБ Контур) Марина Басович.
Закон требует принимать карты "Мир", но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.
Обжаловать решения контролеров стало удобнее
С 1 июля меняется порядок обжалования действий и решений федеральных контрольных ведомств: устанавливается единый регламент рассмотрения жалоб, весь процесс переходит на площадку портала госуслуг, вводится правило о том, что перед обращением в суд нужно сначала обязательно подать жалобу в контрольный орган. Ответ должен прийти в течение 20 рабочих дней. Это сэкономит время, силы и нервы на взаимодействие с ко
Такой порядок касается основных видов контроля, который осуществляют 19 ведомств, включая МЧС, Федеральную налоговую службу, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор. До 1 июля обязательное досудебное обжалование работало в экспериментальном режиме, в пилоте участвовали МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор. На все виды контроля оно распространится с начала 2023 года.
На портал госуслуг переносится все взаимодействие с контролерами, включая обмен документами, отмечает руководитель проекта Аналитического центра при правительстве Константин Цветов. Там же, на портале госуслуг, можно отслеживать все этапы рассмотрения жалобы.
Государству этот подход тоже выгоден: он снижает судебные расходы, сокращает участие сотрудников контрольных органов в судах, обеспечивает единые подходы к применению нормативных актов, говорит Цветов. Наконец, этот механизм позволяет отслеживать качество работы контролеров и актуальность системы обязательных требований.
Процедура однообразна для всех и происходит с помощью портала госуслуг и единой системы типового облачного решения контрольно-надзорной деятельности (ТОР КНД), это позволяет отслеживать каждую жалобу независимо от того, в какой орган ее подали, объясняет начальник Проектного управления по реализации мероприятий в области КНД Департамента проектного управления Центра экспертизы и координации информатизации Константин Никитин.
Также с 1 июля 2021 года начнет действовать новый закон о государственном и муниципальном контроле. Он, в частности, закрепляет возможность мониторинговых закупок товаров и услуг (в режиме "тайного покупателя") и инспекционных визитов, которые длятся не более одного дня и не столь трудозатратны для предпринимателей, как обычная проверка. Плановые проверки утрачивают роль основного инструмента контроля.
ЦИФРА
20
дней
отводится контрольному органу на рассмотрение жалобы и ответ. Все взаимодействие с контролерами, включая обмен документами, переносится на портал госуслуг
Вводятся новые пособия для беременных и родителей-одиночек
Первый вид пособий - выплата беременным, вставшим на учет в женскую консультацию в ранние сроки (первые 12 недель). Пособие будет выплачиваться или с месяца постановки на учет, если женщина обратилась с заявлением в течение 30 дней после этого, или с месяца обращения. Выплата прекращается после родов.
Второй вид пособий назначается на детей в возрасте от 8 до 17 лет: единственному родителю, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери; законному представителю, если у ребенка умер единственный родитель или оба родителя; родителям и законным представителям ребенка, когда по нему есть решение суда о выплате алиментов. Распространяется новое пособие и на детей-сирот, которые не находятся на полном государственном обеспечении - в этом случае его получает опекун (попечитель).
Размер обоих новых пособий будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума в регионе. Важно помнить, что для взрослых и детей он разный даже в пределах одного региона (для взрослого минимум больше, для ребенка - меньше).
Для беременных пособие составит половину прожиточного минимума на взрослого человека - в среднем по России это 6350 рублей. До этого выплата была единоразовой и составляла лишь 700 рублей.
Размер ежемесячного пособия на ребенка в неполной семье составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году составит 5650 рублей.
Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Получать пособие смогут семьи, владеющие квартирой или несколькими квартирами, если только площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м, в случае с домом или домами - менее 40 кв. м на человека. Если жилье было признано непригодным, то при оценке учитываться оно не будет. Также не учитывается квартира или дом, если его занимает член семьи с заболеванием, при котором совместное проживание невозможно, отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
К имуществу, владение которым не помешает получать выплаты, также относятся: гараж, дача, земельный участок не более 0,25 га в городском поселении и не более 1 га в сельском поселении, нежилое помещение, автомобиль и мотоцикл (не один, если семья многодетная). Также не учитывается имущество, если оно получено семьей в качестве меры социальной поддержки. На банковских счетах можно иметь сбережения, годовой доход от процентов по которым не превышает прожиточный минимум на человека. Иными словами, в среднем вклад или вклады должны быть на сумму порядка 250 тыс. рублей.
Ранее аналогичный подход, учитывающий критерии нуждаемости, был применен при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет.
Оформить пособия можно через портал госуслуг. Также можно подать заявление в территориальных отделениях Пенсионного фонда России. В первом случае уведомление о статусе его рассмотрения появится также на портале госуслуг, во втором - деньги будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя на указанный им счет. А вот если человеку в выплате откажут, то ему направят уведомление об этом.