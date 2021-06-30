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30.06.2021 22:36
Рубрика: Культура

Как-то раз в дожди осенние

О девушке с афиши и маленьком трубаче
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 142(8493)
В жару только воспоминания приносят прохладу. Вот и мне вспомнилось.
Юный горнист. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (приблизительно 1944 г.). Фото: С. Тиханов / Фотохроника ТАСС Юный горнист. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (приблизительно 1944 г.). Фото: С. Тиханов / Фотохроника ТАСС
Юный горнист. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (приблизительно 1944 г.). Фото: С. Тиханов / Фотохроника ТАСС

Урал. Осень. На улице афиша: с нее пристально смотрит коротко стриженная девушка.

Фото: Анатолий Заболоцкий
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Но мы с мамой идем не на концерт, а на мамину работу, на телевидение. Там за огромным стеклом аппаратной я вижу сцену. На ней виднеется худенькая фигурка. Я узнаю в ней девушку с афиши. Она что-то говорит осветителю, и софиты бросают к ее ногам круги голубого света. Операторы, их было двое, катают туда-сюда свои громоздкие тележки с камерами и делают друг другу таинственные знаки.

К девушке с афиши неслышно подходит еще одна девушка - такая же маленькая и худенькая. Это моя мама.

Так я первый раз попал на телевидение, первый раз увидел маму в работе и первый раз увидел Елену Камбурову. Всё сошлось.

Мама вернулась в аппаратную и встала у меня за спиной. Все замерли. И я перестал дышать. Зазвенел тревожный и будто мальчишеский голос:

Кругом война, а этот маленький...

Над ним смеялись все врачи -

Куда такой годится маленький,

Ну, разве только в трубачи?

А что ему? Все нипочем:

Ну трубачом, так трубачом!..

Я сразу позавидовал этому мальчишке: его взяли на войну. Быть может, он тоже был очкарик, а вот ведь взяли!

...Как хорошо, не надо кланяться -

Свистят все пули над тобой.

Везде пройдет, но не расстанется

С своей начищенной трубой.

А почему? - да потому,

Что так положено ему.

Но как-то раз в дожди осенние

В чужой степи, в чужом краю

Полк оказался в окружении

И командир погиб в бою.

Ну как же быть? Ах, как же быть?

Ну что, трубач, тебе трубить?

И встал трубач в дыму и пламени,

К губам трубу свою прижал -

И за трубой весь полк израненный

Запел "Интернационал".

И полк пошел за трубачом -

Обыкновенным трубачом.

Солдат, солдат, нам не положено!

И верно, что там - плачь не плачь -

В чужой степи в траве некошеной

Остался маленький трубач...

Прошло почти полвека с тех пор, как я впервые услышал эту песню, но только недавно узнал имя автора ее слов: Сергей Крылов. Выпускник МГУ, физик. Стихотворение про маленького трубача родилось весной 1964 года, а летом того же года появилась и мелодия. Ее написал Сергей Никитин. В то лето оба Сергея вместе со студенческой агитбригадой колесили по Кемеровской области. Вот что рассказывает о себе Сергей Крылов: "За свою жизнь я сочинил около ста пятидесяти песен и примерно столько же стихотворений. Может показаться, что я везунчик и трудности обтекают меня стороной. Как бы не так! Как и любого нормального человека, судьба не раз жестоко молотила меня по темечку, но каждый раз так получается, что плохое потихонечку куда-то уходит, а радость остается. С тем и живу..."

В нынешнем июне Сергею Анатольевичу Крылову исполнилось 80 лет, а в июле - день рождения у Елены Антоновны Камбуровой.

Из стихов и песен Сергея Крылова

Зимняя сказка

Когда зимний вечер

Уснет тихим сном,

Сосульками ветер

Звенит за окном,

Луна потихоньку

Из снега встает

И желтым цыпленком

По небу идет.

А в окна струится

Сиреневый свет,

На хвою ложится

Серебряный снег,

И, словно снежинки,

В ночной тишине

Хорошие сны

Прилетают ко мне.

Ах, что вы хотите,

Хорошие сны?

Вы мне расскажите

О тропах лесных,

Где все, словно в сказке,

Где - сказка сама -

Красавица русская

Бродит зима.

Но что это? - Холод

На землю упал,

И небо погасло,

Как синий кристалл.

То желтый цыпленок,

Что в небе гулял,

Все белые звезды,

Как зерна, склевал.

Июль

После июльского дождя

На радуге, как дужке,

Наш мир на солнечных лучах

Подвешен для просушки.

И вот, от солнца разомлев,

Дугою выгнув спины,

Колеса промочив в воде,

Мяукают машины.

Горланят песни воробьи -

Они сейчас поэты.

Душа их требует любви,

И нам понятно это...

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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