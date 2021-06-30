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30 июня 2021 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 29 июня 2021 года № 365-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2020 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Постановление):

органам исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции в сферах деятельности, определенных пунктом 1 Постановления, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Республики Карелия, на соответствующих территориях муниципальных образований в Республике Карелия требований, установленных Постановлением;

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия в сферах, определенных пунктом 1 Постановления, начиная с 15 июля 2021 года еженедельно представлять в Министерство здравоохранения Республики Карелия для подтверждения выполнения требований, установленных Постановлением, сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям, установленным Постановлением;

Министерству здравоохранения Республики Карелия:

определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований, установленных Постановлением;

еженедельно, начиная с 22 июля 2021 года, представлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия информацию об исполнении Постановления;

Министерству здравоохранения Республики Карелия совместно с Управлением пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы Республики Карелия и уполномоченными органами исполнительной власти Республики Карелия организовать активное информирование населения о вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии, и ее преимуществах.";

2) в подпункте 8 пункта 11.9 слова "не ранее чем за 2 дня" заменить словами "не ранее чем за 72 часа";

3) дополнить приложением 6 следующего содержания:

"Приложение 6 к распоряжению Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р


Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей

Смотрите приложение к настоящему распоряжению


Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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Приложение к распоряжению
(docx, DOCX, 28 Кб)