Коммунистическая партия Китая создает равные условия для каждого гражданина

В этом году отмечается 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК). На состоявшейся в формате видеоконференции беседе Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченной к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайский лидер отметил, что столетие создания КПК - "самое знаменательное событие в политической жизни нашей страны в этом году. Это общий праздник всего китайского народа, на фоне которого мы и будем праздновать 20-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ".

По случаю юбилея КПК проходят и в дальнейшем будут проведены еще более многочисленные мероприятия, встречи в различных областях и на разных уровнях. В преддверии 100-летия основания партии в Пекине был открыт Музей КПК. Монументальная скульптура рядом со зданием музея отображает многонациональный состав современного Китая - страны, в которой проживают представители 56 национальностей.

На протяжении всей своей истории КПК ставила на первое место интересы народа и старалась облегчить жизнь каждого гражданина. Одной из важнейших задач для КПК на данном этапе является создание равных условий для каждого гражданина Китая, вне зависимости от его национальной принадлежности.

И это не пустая риторика. 24 июня в Китае опубликована Белая книга о практике КПК в области уважения, обеспечения и защиты прав человека. Белая книга позволяет миру познакомиться с фактами, показывающими, что за прошедшее столетие КПК приложила огромные усилия для защиты прав человека и непрерывно способствовала прогрессу в этой сфере.

Один из основных тезисов книги гласит: "Равноправие всех национальностей в Китае гарантировано". В Белой книге отмечается, что КПК рассматривает права на существование и развитие в качестве первоочередных основных прав, а обеспечение счастливой жизни для каждого является величайшим правом человека. И самое важное, что эти гарантии закреплены на законодательном уровне.

Под руководством Коммунистической партии Китая сформировалась социалистическая система законодательства с китайской спецификой. При этом законодательство по различным аспектам защиты прав человека является наиболее совершенным. По состоянию на апрель 2021 года в Китае насчитывалось 277 действующих в этой сфере актов, в том числе Конституция и связанные с ней законы, гражданское и торговое право, административное право, экономическое право, социальное право, уголовное право, а также процессуальное право и другие.

Китайское государство защищает права национальных меньшинств с помощью таких основополагающих документов, как законы КНР о национальной и районной автономии, о выборах в ВСНП и местные СНП всех уровней, об образовании, об общеупотребительном устном и письменном языке, о содействии трудоустройству, а также других законов и правовых норм.

Как отмечает Медиакорпорация Китая, в Белой книге говорится, что "достижение счастливой жизни всего народа и возрождения китайской нации является первоначальной целью и миссией всех коммунистов страны, а также служит фундаментом идей о правах человека КПК. Со дня своего образования КПК, твердо придерживаясь принципа уважения интересов народа, соотнося принцип универсальности прав человека c реалиями страны, определяя права на существование и на развитие в качестве первоочередных основных прав человека, стремясь к счастливой жизни народа, как важнейшему праву человека, и содействуя его всестороннему развитию, стремится дать народу более сильное чувство обретения, благополучия и безопасности. Успех в продвижении прав человека в Китае - стране с социалистическим строем - уникален и очевиден".

В эти дни проходит 47-я сессия Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Представляя 21 июня свой годовой отчет, верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет отметила, что пятнадцатая годовщина Совета ООН по правам человека, к сожалению, совпала со временем серьезных нарушений в области этих прав. По словам комиссара, крайняя нищета, неравенство и несправедливость растут на фоне разрушения демократического и гражданского пространства.

Казалось бы, каким образом эти проблемы в области прав человека касаются Китая? Ведь всего несколько месяцев назад Китай поразил весь мир "чудом, которое войдет в историю человечества" - председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, в которой объявил на весь мир, что КНР преодолела абсолютную бедность. При этом было подчеркнуто, что Китай продолжит активное международное сотрудничество в области глобального сокращения нищеты и предоставит посильную помощь развивающимся и нуждающимся странам. Благодаря руководству КПК, почти 100 миллионов сельских жителей, ранее проживавших в условиях нищеты, были выведены из-за установленной правительством черты бедности по показателю годового дохода на душу населения. Это произошло на 10 лет раньше срока, определенного в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Тем не менее руководитель СПЧ заявила, что она встревожена положением дел в этой области в Китае, Российской Федерации и еще в нескольких десятках стран.

Не замечая огромного прогресса Китая в защите прав человека за 100 лет с момента основания Компартии Китая, она выразила озабоченность вопросами, связанными с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР), Тибетским автономным районом и Специальным административным районом (САР) Сянган.

Как сообщает Синьхуа, официальный представитель МИД КНР заявил, что на заседании СПЧ ООН "более 90 стран призвали к справедливости, а также поддержали Китай различными способами. Попытка некоторых западных стран скомпрометировать Китай в вопросах, связанных с Синьцзяном, Сянганом и Тибетом, снова обернулись неудачей".

Ситуация, надо отметить, повторяется: постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюйв на 46-й сессии Совета ООН по правам человека уже призывал западные страны прекратить злоупотреблять этой трибуной и использовать Синьцзян, Тибет и Сянган для вмешательства во внутренние дела Китая.

Нельзя забывать, что Китай внес вклад в установление международных стандартов в области прав человека. Страна принимала участие в заседаниях редакционных групп ряда важных документов по защите прав человека, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенцию о правах ребенка.

Управление верховного комиссара и СПЧ во время проходящей сейчас сессии получили высокую оценку участников интерактивного обсуждения за продвижение правозащитных мер в борьбе с COVID-19, поскольку пандемия подвергла серьезным испытаниям потенциал правительств по поддержанию и защите прав человека во всем мире.

Столкнувшись с эпидемией COVID-19, КПК продолжила строго придерживаться концепции "народ превыше всего" и "жизнь превыше всего", провела крупнейшую по масштабам и значению операцию по оказанию медицинской помощи с момента основания Китайской Народной Республики. Она поставила эту задачу, стремясь спасти каждого пациента вне зависимости от того, сколько средств и каких усилий для этого требовалось, в максимальной степени гарантировав права людей на выживание и здоровье.

Обращая внимание на политические, экономические и социальные кризисы, а также на нарушения прав человека в ряде стран и регионов, делегаты отметили, что некоторые страны используют необоснованные обвинения как средство вмешательства во внутренние дела других стран, серьезно нарушая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, закрывая глаза на собственные серьезные проблемы в области прав человека. Государства должны укреплять мир и развитие и способствовать подлинной многосторонности, а не поощрять разногласия и конфронтацию.

Как подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, "в нынешней ситуации мировое сообщество как никогда нуждается в укреплении сплоченности и сотрудничества, в сохранении роли ООН как центричной международной системы и в миропорядке на основе международного права; в реформировании и улучшении системы глобального управления; в противостоянии политике силы и нелегитимным односторонним санкциям; в противодействии вмешательству во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека".

Согласно Белой книге, Китай наладил и ведет широкий диалог и обмен мнениями по правам человека. Как отмечает Медиакорпорация Китая, он "ратифицировал и присоединился к 26 международным документам по правам человека, включая 6 основных договоров ООН по правам человека". КНР активно участвует в международном сотрудничестве в области сокращения масштабов нищеты и предоставляет другим развивающимся странам помощь без каких-либо дополнительных политических условий и обременений, содействует международному противоэпидемическому сотрудничеству и формированию сообщества единой судьбой человечества в области здравоохранения, а также делится возможностями развития с другими странами мира посредством инициативы "Один пояс и один путь".

Китай предпочитает продумывать и планировать свои действия, в том числе в реализации прав человека. Именно поэтому с 1953 по 2021 год Китай разработал в общей сложности 14 национальных планов социально-экономического развития, предусматривающих развитие страны в экономическом, социальном, культурном, экологическом и других аспектах. И всегда центральное место в них занимает народ.

Уважение и защита прав человека определены в Уставе КПК и в Конституции КНР, став одним из важнейших положений и принципов в управлении государством. Чтобы обеспечить уважение, защиту и развитие прав человека, необходимо исходить из реалий государств и народов и идти наиболее подходящим собственным путем. Это уже протяжении 100 лет подтверждает КПК, успешно продвигаясь по пути развития прав человека, соответствующему национальной обстановке Китая. Это полностью доказывает, что определение и суть прав человека не должны быть монополизированы Западом.