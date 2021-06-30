"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму

Съезд "Коммунистов России" в среду утвердил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы и предвыборную программу, сообщает ТАСС. Партию поведет на выборы ее лидер Максим Сурайкин - он возглавляет общефедеральную часть списка. Вопрос с одномандатниками решится на втором этапе съезда.

Всего в федеральном списке 400 фамилий, это максимум по действующему законодательству. Кандидаты распределены по 68 региональным группам. Партия также воспользовалась недавними поправками в закон о выборах депутатов Госдумы, которые позволяют расширить общефедеральную часть списка с 10 до 15 человек. Первая пятерка - председатель Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев, заместитель председателя Илья Ульянов, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров.

В беседе с журналистами Максим Сурайкин особо подчеркнул, что среди выдвиженцев "нет ни олигархов, ни звезд шоу, ни прочих медийных личностей, которых часто буржуазные партии используют для самопиара и фактически введения в заблуждение избирателей". "Это наши коммунисты, которые годами в партии подтвердили свою приверженность убеждениям и борьбе", - отметил он.

Список одномандатников "Коммунисты России" решили утвердить на втором этапе предвыборного съезда. Закон это позволяет: крайний срок подачи документов в Центризбирком - 23 июля. "Решили дать немножко времени партии, региональным комитетам, посоветоваться с общественными организациями, которые нас поддерживают, определить по каждому округу кандидата, который имеет возможность побороться и победить в округе", - пояснил Максим Сурайкин. Сейчас в списке претендентов более 225 фамилий, это больше, чем самих одномандатных округов. Лидер партии уточнил, что следующий этап съезда пройдет "примерно через неделю".

В среду съезд утвердил предвыборную программу партии. Ее главный посыл - "возвращение к социалистической системе". По словам Сурайкина, в России сейчас установилась "диктатура капитала", с чем "Коммунисты России" намерены бороться.

Среди тезисов предвыборной программы:

- увеличение бесплатных мест в вузах;

- расширение доступа к бесплатной медицине;

- ликвидация коллекторских агентств;

- "удар по тотальной буржуазной коррупции".

Кроме того, в случае прихода в Госдуму "Коммунисты России" намерены внести законопроект о недопустимости принудительной вакцинации населения от COVID-19, сообщает партийный сайт.

В этот раз "Коммунисты России" не стали использовать формулу "десяти сталинских ударов", как перед прошлыми думскими выборами. По словам Сурайкина, это не означает отказа от самой идеи "сталинских ударов". "Мы их расширили и социализировали для более понятного восприятия обществом, сделали основой новой, более понятной предвыборной программы", - пояснил он.

Отметим, что партия обладает так называемой парламентской льготой, то есть может выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, поскольку представлена в 17 законодательных собраниях субъектов РФ. Среди политических сил, не имеющих фракций в Думе, это второй результат после Партии пенсионеров, которая провела своих депутатов в 24 региональные парламента.