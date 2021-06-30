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30.06.2021 22:52
Рубрика: Экономика

В кошелек будущим мамам

Кому с 1 июля положены новые пособия
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 142(8493)
С 1 июля начнется прием заявлений на выплаты новых пособий беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Необходимое условие - в обоих случаях доход в семье не должен превышать прожиточного минимума, который установлен в регионе регистрации.
Среднее пособие беременным женщинам в 2021 году составит 6350 рублей. Фото: epa.ru Среднее пособие беременным женщинам в 2021 году составит 6350 рублей. Фото: epa.ru
Среднее пособие беременным женщинам в 2021 году составит 6350 рублей. Фото: epa.ru

Как пояснили в минтруде, оформить пособия можно через портал госуслуг. Также можно подать заявление в территориальных отделениях Пенсионного фонда России. В первом случае уведомление о статусе его рассмотрения появится также на портале госуслуг, во втором - деньги будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя на указанный им счет. А вот если человеку в выплате откажут, то ему направят уведомление об этом.

Фото: iStock
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Ежемесячное пособие беременным будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если мама обратилась за пособием в течение 30 дней, или с месяца обращения, если оно состоялось позже. Выплата на детей от 8 до 17 лет назначается как единственным родителям (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), так и тем, кто имеет решение суда об уплате алиментов. Она распространяется и на детей-сирот, проживающих в семьях. В этом случае оформить пособие должен опекун. Размер выплаты будет индексироваться.

Размер пособия будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума в регионе, и надо учитывать, что для взрослых и детей он разный даже в пределах одного региона (для взрослого минимум больше, для ребенка - меньше).

Для беременных пособие составит половину прожиточного минимума на взрослого человека - в среднем по России это 6350 рублей, и выплачиваться оно будет ежемесячно вплоть до рождения ребенка, говорит заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Выплата до этого была единоразовой и составляла лишь 700 руб-лей, напоминает она, естественно, это не решало проблем беременных женщин, которым в этот период важна постоянная поддержка.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет 5650 рублей.

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Если в семье есть квартира, машина, дача, но при этом у семьи низкий доход, пособие назначат 

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом у семьи низкий доход, пособие будущей маме назначат. А вот если имущество семьи явно не совпадает с теми скромными доходами, которые она готова официально показать, то откажут.

Также при назначении пособий используется "правило нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии). А если доходов нет, то нужно объяснить почему. Если, например, человек ищет, но никак не может найти работу, это объективная жизненная ситуация. А если же он сознательно не хочет работать, здесь уже вряд ли стоит рассчитывать, что государство должно ему помогать.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети

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