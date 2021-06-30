Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста не загораживать флаг РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой ответил на просьбу турецкого журналиста занять другое место во время фотографирования с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает ТАСС, министры фотографировались на фоне флагов своих стран, и один турецкий журналист попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать российский флаг. На что Лавров пошутил: "Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать".

Это вызвало смех присутствующих членов делегаций и журналистов. Чавушоглу сказал, что ему шутка понравилась.