Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США

Россия и Соединенные Штаты должны обнулить нездоровую и неприемлемую ситуацию в вопросе работы дипломатических миссий двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По вопросам деятельности наших дипломатических миссий… Давайте обнулять всю эту нездоровую неприемлемую ситуацию", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр также отметил, что Россия готова обсуждать сложившуюся ситуацию с американской стороной, но "исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга".