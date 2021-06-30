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30.06.2021 18:10
Рубрика: Власть

Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов

Текст: Диана Ковалева

Москва признательна Анкаре за готовность обеспечить защиту здоровья и безопасности российских туристов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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"Мы поблагодарили турецких партнеров за то, что они нас заверили в принятии всех необходимых мер, которые будут обеспечивать и защиту здоровья, и безопасность российских граждан, в том числе туристов. Это особенно важно в контексте возобновления пассажирского авиасообщения", - заявил министр.

Напомним, Россия возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией 22 июня. Для въезда в эту страну россиянам нужно предоставить справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены или ПЦР-теста на COVID-19, либо сертификат о полной вакцинации от коронавируса.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Российско-турецкие отношения Пандемия коронавируса COVID-19

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