Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов

Москва признательна Анкаре за готовность обеспечить защиту здоровья и безопасности российских туристов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы поблагодарили турецких партнеров за то, что они нас заверили в принятии всех необходимых мер, которые будут обеспечивать и защиту здоровья, и безопасность российских граждан, в том числе туристов. Это особенно важно в контексте возобновления пассажирского авиасообщения", - заявил министр.

Напомним, Россия возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией 22 июня. Для въезда в эту страну россиянам нужно предоставить справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены или ПЦР-теста на COVID-19, либо сертификат о полной вакцинации от коронавируса.