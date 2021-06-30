Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре

Москва удовлетворена взаимодействием с Анкарой по конвенции Монтре, на прошедших переговорах глав МИД РФ и Турции было зафиксировано, что планы по строительству канала "Стамбул" не затронут параметры присутствия в Черном море военных флотов зарубежных государств. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав", - заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Последний также констатировал, что конвенция не связана со строительством канала, и Анкара продолжит применять ее без изменений, "как и было до этого".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.