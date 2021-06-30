Новости

Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову 18:38
На дорогах Сочи появился первый электробус 18:38
Начались съемки второй "Черной пантеры" 18:33
Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено 18:31
"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму 18:20
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре 18:14
Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте 18:14
За три года инвестиции в мусорную отрасль превысят 70 млрд рублей 18:13
Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов 18:10
В Крыму намерены вакцинировать всех работников отелей и санаториев 18:09
Тульских медиков поймали на торговле сертификатами о вакцинации 18:09
Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 18:08
Дональд Туск возвращается в польскую политику 18:07
Минстрой и ФАС проверят тарифы ЖКХ в тюменском селе после жалобы Путину 18:04
На Евро-2020 бельгийцы набирают очки не только на футбольном поле 18:04
Турция пустит привившихся любой вакциной россиян без ПЦР-теста 18:01
Под Красноярском переделают дорогу после жалобы на "Прямую линию" 17:55
Обратившаяся к Путину ярославская уборщица получила выплату на ребенка 17:54
Марафон "Белые ночи" в Петербурге перенесли на 2022 год из-за COVID-19 17:38
ИСУ внес изменения в правила для фигуристов и конькобежцев 17:35
Футболист Владислав Игнатьев подписал контракт с "Рубином" 17:32
Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей 17:32
Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста не загораживать флаг РФ 17:29
В аэропорту Пулково объяснили очереди на регистрацию 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 18:14
Рубрика: Власть

Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре

Текст: Диана Ковалева

Москва удовлетворена взаимодействием с Анкарой по конвенции Монтре, на прошедших переговорах глав МИД РФ и Турции было зафиксировано, что планы по строительству канала "Стамбул" не затронут параметры присутствия в Черном море военных флотов зарубежных государств. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов

"Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав", - заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Последний также констатировал, что конвенция не связана со строительством канала, и Анкара продолжит применять ее без изменений, "как и было до этого".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция Правительство МИД

Главное сегодня

Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние