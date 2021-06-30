Леонид Брич - о санкционных вызовах и возможностях интеграции

Западные страны в очередной раз ввели экономические ограничения против Беларуси. Что стоит за этим давлением и как ему противостоять? Корреспондент "СОЮЗа" беседует с председателем Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей белорусского парламента Леонидом Бричем.

Леонид Григорьевич, чем, на ваш взгляд, мотивированы санкционные ограничения, вводимые против белорусских предприятий, в том числе выпускающих исключительно мирную продукцию?

Леонид Брич: Латентная экономическая война перешла в открытую фазу, и нынешнее санкционное давление на Беларусь надо рассматривать как продолжение событий августа 2020 года. То, чего США и ЕС не добились на политической арене, они будут сейчас добиваться в экономической плоскости. Предприняты целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы "финансово истощить действующий режим".

Это очень походит на объявление экономической войны. И совсем не важно, какую продукцию выпускают предприятия, мирную или военную технику. Экономическими санкциями Запад пытается побудить трудовые коллективы к политическим заявлениям в отношении высших государственных органов. Уверен, наши граждане не будут реагировать на эти провокации, предоставив политикам возможность дипломатическим путем найти выход, приемлемый для нашего суверенного государства.

Тем не менее насколько такие грубые действия усложняют условия для работы белорусской экономики и ее предприятий?

Леонид Брич: Беларусь без санкций существовала всего 3-5 лет своей суверенной истории. И это ведь не остановило наше развитие в политической и экономической областях, хотя в определенной степени притормозило. Так будет и на сей раз. Если говорить о продукции флагманов машиностроения "МАЗ" и "БЕЛАЗ", подпавших под санкции, то следует отметить, что главными их рынками сбыта являются не ЕС, а Азия, Африка и страны СНГ, комплектующие и материалы поступают в основном из России. Поэтому я бы не стал сильно переживать в отношении этих предприятий. Что касается "Беларуськалия", то санкции, несомненно, приведут к дефициту калия и ударят по миру в целом.

Как этому противостоять?

Леонид Брич: На мой взгляд, Беларусь в ответ на введенные против нее ограничения должна проводить санкционную контрполитику, составляющей которой может быть усиление интеграции на евразийском пространстве и, конечно же, углубление экономической интеграции с Российской Федерацией. Придется переориентироваться и на внутренний рынок, и рынок третьих стран. Естественно, на это потребуется какое-то время. Мог бы помочь и опыт российских предприятий, в отношении которых также в свое время вводились экономические санкции.

Россия уже заявила о готовности подставить Беларуси плечо в эту трудную минуту. В чем наша страна сейчас наиболее заинтересована?

Леонид Брич: Как и прежде, в первую очередь в экономическом взаимодействии с Российской Федерацией. В развитии и углублении межрегиональных соглашений, заключенных в рамках Форумов регионов России и Беларуси, которые способствуют росту товарооборота двух государств. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заверил, что Российская Федерация готова предоставить свой рынок для товаров, перенаправленных нашей страной с рынка ЕС. Полагаю, такая помощь ускорит интеграционные процессы между нашими государствами. Создание производственных цепочек из белорусских предприятий и включение их в крупные российские промышленные комплексы, а также российские инвестиции в наше производство приведут к слиянию экономик Беларуси и России в единый мощный механизм, способный противостоять любым санкциям. Возможно, благодаря такому режиму экономического взаимодействия нашим странам предоставляется шанс для развития Союзного государства на более качественном уровне.

Косвенно санкции против Беларуси затрагивают и российские предприятия. Как сообща противостоять возможным экономическим ограничениям, в частности на поставку высокотехнологичных комплектующих?

Леонид Брич: Запад хочет использовать Беларусь как разменную фигуру для большего влияния на Российскую Федерацию, нанеся удар по производствам, зависящим от высокотехнологичных комплектующих. Не секрет, что многие белорусские предприятия имеют российский уставной капитал, российские инвестиции. Россия поставляет в Беларусь ресурсы, получая обратно преимущественно продукты с высокой добавленной стоимостью. В данном случае нам необходимо гармонизировать товарооборот. Рынки наших стран нельзя рассматривать как конкурентные, наши капиталы будут вредить друг другу, а этого не должно быть. То есть нужно не дублировать производства, а участвовать в совместных программах импортозамещения, а затем совместно выходить на рынки третьих стран.

Какие препятствия желательно устранить на этом пути?

Леонид Брич: Одной из важнейших проблем нашей интеграции является, по моему мнению, унификация законодательства вообще и в экономической сфере в частности. Имею в виду принятие единообразных нормативных правовых актов, определяющих принцип и порядок установления государственных тарифов на продукцию (услуги) предприятий естественных монополий. Сложным вопросом представляется выработка единой ценовой политики. Нефть, газ, металл, зерно, молоко или мясо должны стоить одинаково в обоих государствах (речь не идет о розничных ценах). Белорусские промышленные предприятия, например, оплачивают природный газ и электроэнергию по тарифам в несколько раз выше, чем в соседних регионах России.

Беларусь без санкций существовала всего три-пять лет своей суверенной истории

А это в конечном счете влияет на стоимость продукции и прибыль предприятий. Российские субъекты хозяйствования в таком случае будут в более выгодном положении. Кроме того, в России бизнес крупнее, богаче, агрессивнее. Соответственно, в случае его безусловного доступа на белорусский рынок есть угроза монополизации, недобросовестной конкуренции. Полагаю, без определенной системы сдерживания и противовесов вход российского бизнеса в Беларусь может стать фатальным для многих ее предприятий и предпринимателей. Поэтому нужно учитывать белорусский национальный интерес и законодательно его закрепить, приняв соответствующие нормативные правовые акты в сфере экономики. Интеграция Беларуси и России призвана стимулировать экономическое и культурное развитие наших стран с учетом мнения белорусского общества и политических элит. Будем надеяться, именно на этих основах произойдет политическая и экономическая активизация отношений в рамках Союзного государства.