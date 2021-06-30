Ливанские военные будут возить туристов

Ливанские военные пошли на этот шаг не от хорошей жизни - Всемирный банк описывает экономическую ситуацию в стране как худшую с 1850-х годов, из-за чего финансирование вооруженных сил оказалось сильно урезано. С середины 2020 года армия даже отказалась кормить солдат мясом, потому что оно сильно подорожало.
Кстати, военный туризм (проект "Вир Ятра") еще в 2016 году был запущен в Индии по инициативе Корпорации отставных военных штата Махараштра. В планах поездок - посещение военных баз, госпиталей и даже постов на границах с Пакистаном и Китаем. Правда, в отличие от Ливана, это было сделано, чтобы создать рабочие места для отставных военных и вдов погибших при исполнении. С 2012 года туристам за деньги доступно посещение некоторых военных частей на севере Таиланда. В США можно записаться на экскурсию по Пентагону. А в Японии есть возможность посетить базу ВМС Сил самообороны Майдзуру недалеко от Киото.