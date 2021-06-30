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30.06.2021 20:50
Рубрика: В мире

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Ливанские военные будут возить туристов
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
Ливанская армия с 1 июля предлагает туристам полеты на вертолете Robinson R44 Raven ВВС Ливана. В рекламе на своем сайте военные предлагают "15-минутные полеты... Ливан с высоты". Вертолет берет на борт троих пассажиров, стоимость на троих - 150 долларов США, допускаются дети от трех лет. Чтобы купить тур, надо заполнить анкету на сайте, после чего военные свяжутся с клиентами.

Ливанские военные пошли на этот шаг не от хорошей жизни - Всемирный банк описывает экономическую ситуацию в стране как худшую с 1850-х годов, из-за чего финансирование вооруженных сил оказалось сильно урезано. С середины 2020 года армия даже отказалась кормить солдат мясом, потому что оно сильно подорожало.

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Кстати, военный туризм (проект "Вир Ятра") еще в 2016 году был запущен в Индии по инициативе Корпорации отставных военных штата Махараштра. В планах поездок - посещение военных баз, госпиталей и даже постов на границах с Пакистаном и Китаем. Правда, в отличие от Ливана, это было сделано, чтобы создать рабочие места для отставных военных и вдов погибших при исполнении. С 2012 года туристам за деньги доступно посещение некоторых военных частей на севере Таиланда. В США можно записаться на экскурсию по Пентагону. А в Японии есть возможность посетить базу ВМС Сил самообороны Майдзуру недалеко от Киото.

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