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30.06.2021 10:50
Рубрика: Культура

Марине Швыдкой исполнилось 70 лет

Текст: Сусанна Альперина
Марина Швыдкая 30 июня отмечает юбилей. Арт-директор Московского Театра мюзикла, актриса, педагог театрального института имени Бориса Щукина - доцент Кафедры мастерства актера. Кинозрители знают ее по таким проектам, как "Мимино", "Мама", "Грозное время", "Московская сага", "Тяжелый песок", "Бульварное кольцо" и другим. А зрители Театра мюзикла - как режиссера спектаклей "Жизнь прекрасна!", "Растратчики", "Прайм-тайм" и других, а также - ряда концертных программ. Обозреватель "РГ" поговорила с Мариной Швыдкой накануне ее дня рождения.
Марина Швыдкая. Фото: предоставлено Театром мюзикла Марина Швыдкая. Фото: предоставлено Театром мюзикла
Марина Швыдкая. Фото: предоставлено Театром мюзикла

Марина, юбилейные даты обычно провоцируют нас на то, что мы сами для себя подводим какие-то итоги. А о чем думаете вы в эти дни?

Марина Швыдкая: Никаких итогов не подвожу. У меня времени нет даже задуматься по этому поводу. Потому что, к счастью, столько работы, что все смотришь вперед, невзирая на возраст. И кажется, что ты еще молодая и много всего успеешь.

Фото: Mikah Smillie
Швыдкой: Талант не задумывается, к какому направлению ему принадлежать

Когда мюзикл вошел в вашу жизнь? Вы предполагали ранее, что будете "в тесной связке" с этим жанром?

Марина Швыдкая: Если бы мне лет 15 назад сказали, что стану этим заниматься, я бы плюнула тому человеку в лицо (смеется). Я, честно говоря, никогда не думала, что пойду в этом направлении. "Совратил" меня наш ректор - Евгений Владимирович Князев. Тогда впервые в Щукинском училище набирали музыкальный курс для Театра оперетты, и он меня уговорил с ним поработать. И я втянулась. А уже потом Михаил Ефимович Швыдкой сделал мне предложение(смеется). Вначале я как бы не имела отношения к Театру мюзикла, но потом выпускники "князевского" курса пришли работать сюда и до сих пор здесь служат. И когда эти несколько человек попали в Театр мюзикла, в какой-то момент нужно было вводить одного молодого артиста в спектакль, а режиссера не было на месте. И Михаил Ефимович упросил, мол, ты знаешь и этого артиста, и что ему говорить... Так я попала в театр. И меня закружило- увлекло. До этого я относилась к мюзиклам довольно скептически, а тут - прониклась.

Курс в Щукинском, который был набран позднее - уже по заказу Московского Театра мюзикла, где вы - художественный руководитель, он продолжает существовать?

Марина Швыдкая: Первенцев мы выпустили. Однако, сейчас такого курса нет. Уточню: пока нет. Если все будет нормально, на следующий год мы наберем еще один, потому что те, кто выпустились тогда - подросли, и уже нужна "свежая кровь".

Чему вы на этом курсе обучаете - быть синтетическими артистами?

Марина Швыдкая: Именно! У студентов очень много вокала и танца, и при этом они проходят всю школу драматических артистов. Однако, эти ребята не совсем такие, как на драматических курсах. Они словно с другого конца ко всему подходят, потому что уже прошли через какие-то музыкально - образовательные учреждения. Музыка приучает к дисциплине. Они умеют работать, примерные, немного по-другому все воспринимают.

Что главное, чему хотите их научить?

Марина Швыдкая: Быть артистами, прежде всего. А уж потом - все остальное.

Фото: Пресс-служба Пермского театра оперы и балета
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Насчитала, что вы поставили пять спектаклей. "Двери хлопают", "Дни нашей жизни" по пьесе Леонида Андреева...

Марина Швыдкая: Это не мюзиклы. Это дипломные спектакли Щукинского института. Мюзиклами я тогда еще не занималась, я их ставила только в театре, и это...

... "Жизнь прекрасна", "Растратчики", "Чудеса и куралесы"...

Марина Швыдкая: … И "Принцесса цирка", и "Прайм -тайм". Последние два спектакля из перечисленных мы ставили вместе с режиссером Себастьяном Солдевилья. В Канаде есть такой театр-цирк "Семь пальцев", он им руководит. И это - наши партнеры, мы совместно выпустили несколько спектаклей.

Вы ведь не только режиссер-постановщик, но и автор либретто к мюзиклам. Это разные профессии, какая из них больше вам по душе?

Марина Швыдкая: Да, абсолютно разные. Но не могу сказать, что только я одна писала либретто. Мы все вместе обсуждали, наговаривали, придумывали спектакль. Многие сцены придумала и я. А так, конечно, либретто "Принцессы цирка" написал Алексей Иващенко, а мюзикла "Прайм -тайм" Елена Киселева, так что моя часть работы - режиссерское соавторство. Иващенко очень нравилось, когда я ему проигрывала придуманные сцены. Но потом он сам писал.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Спросила ранее, чему учили вы, а чему вас саму научила профессия постановщика мюзиклов? Что она привнесла нового в вашу жизнь?

Марина Швыдкая: Она изменила мое отношение к жанру. Я для себя открыла, что в музыкальном спектакле, главное действующее лицо это - музыка. Поначалу не могла этого понять, и говорила, что главное - действие, сюжет и так далее. Потому что в драматическом спектакле музыка все-таки вторична. Она присутствует чтобы что-то подчеркнуть, где-то помочь. А в музыкальном спектакле все зависит от музыки. Именно она дает посыл фантазии.

А какие у вас любимые мюзиклы?

Марина Швыдкая: Если говорить о мировых - их очень много, начиная от "Моей прекрасной Леди", и "Кошек". И очень люблю "Чикаго". А так - если начну сейчас перечислять, не остановлюсь (смеется).

Как вы считаете, жанр мюзикла в России прижился? Потому что до сих пор, несмотря на то, что у нас столько спектаклей вышло, и не одно поколение артистов выросло, раздаются голоса скептиков, мол, где мюзиклы, а где Россия, это не Бродвей и так далее.

Марина Швыдкая: Это не Бродвей! Но, давайте тогда разберемся, что такое мюзикл? В Америке мюзиклом называют любой музыкальный спектакль. Скажите, пожалуйста, а советский фильм "Волга - Волга" не мюзикл? "Веселые ребята"? "Цирк"? Другое дело, что, конечно, у нас есть своя специфика. Вот вы видели "Прайм тайм"?

Да, видела, мне очень понравилось - близка тема телевидения.

Марина Швыдкая: Так вот, мы ругались страстно с Себастьяном, который говорил, что весь текст надо убрать. Он твердил, что герои очень много говорят. А он еще по-русски не понимает. Я отвечала, что таков наш менталитет, у нас не очень любят, когда только поют. Он спорил: "Бывают мюзиклы, где вообще не говорят". Я подтверждала, что да, бывают, но у нас не тот случай. В итоге нас хвалили как раз именно за то, что все сочеталось. Поэтому российская специфика в мюзикле существует. Хотя у нас есть, например, мюзикл "Жизнь прекрасна", где только поют. Но все равно, людям обязательно нужен смысл.

Марин, а какие у вас планы? Театр мюзикла переезжает, вы хотите сохранить спектакли, перенести, а, возможно, будет что-то новое?

Марина Швыдкая: Мы переезжаем в середине сезона - в феврале. На той сцене нужно сделать ремонт и так далее. Сохраняется весь наш репертуар и, конечно, мы думаем о будущем. Но во-первых, в декабре, еще на этой сцене выпустим детский спектакль, совсем для "горшочников", как мы шутим - его можно смотреть малышам с трех лет. Он будет сделан по мотивам советских мультфильмов. Анимационной классики. Другие планы сейчас не хочу раскрывать, в связи с пандемией и тем, что мы переезжаем. Могу лишь сказать, что создаем два новых больших спектакля.

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