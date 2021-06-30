Медведев: Растет количество преступлений экстремистской направленности

Несмотря на непростые социально-экономические условия, в стране в целом удается сдерживать рост криминала, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"За первые пять месяцев текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,6 процента по сравнению с прошлогодним периодом, когда мы только начинали жить при пандемии. Очевидно, что задача - и дальше сохранять стабильный уровень криминогенной обстановки", - указал он на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки.

В то же время отдельные направления требуют пристального внимания. Так, за тот же период года количество преступных посягательств с использованием информационных и телекоммуникационных технологий выросло более чем на четверть. "Для более эффективной работы с такими видами мошенничества нам нужно наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи, а также выявлять и блокировать подобные ресурсы, как только они появляются", - подчеркнул замглавы Совбеза.

Растет количество преступлений экстремистской направленности - почти на 45 процентов. На пять процентов больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

"Особого внимания требуют преступления коррупционной направленности. Их зарегистрировано больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Медведев. Хищения распространились на те бюджетные средства, которые государство направляло в период пандемии на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса. "Это большие деньги, и, естественно, уже мошенники сориентировались. Ситуация, при которой люди не могут получить необходимой помощи от государства, особенно в условиях пандемии, абсолютно недопустима", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности.