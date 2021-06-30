Дмитрий Мезенцев - об основных акцентах межпарламентского сотрудничества России и Беларуси

В рамках форума в режиме видеоконференции Москва - Минск состоялось очередное заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального Собрания РБ по межрегиональному сотрудничеству. В качестве сопредседателей Комиссии выступили заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев и заместитель Председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко. В заседании, помимо российских и белорусских депутатов, приняли участие Государственный Секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также руководители отраслевых министерств двух стран.

В заседании Межпарламентской комиссии принял участие и Дмитрий Мезенцев. Фото: Роман Щербенков

Повестка включала в себя ряд вопросов, посвященных актуальным аспектам белорусско-российских отношений. В частности, совершенствованию деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования Беларуси и России, выработке согласованной политики Союзного государства в области окружающей среды и использования природных ресурсов и другим аспектам.

Выступая на заседании, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев прежде всего выразил особую признательность своему предшественнику Григорию Алексеевичу Рапоте, в настоящее время члену Межпарламентской комиссии, за налаженную традицию взаимодействия, в том числе с союзным депутатским корпусом. И обозначил важную проблему.

- Сегодня в преддверии заседания Совета Министров Союзного государства и предполагаемого осенью заседания Высшего Государственного Совета идет активная работа по отработке новых проектов концепции союзных программ и по сбору предложений от заинтересованных республиканских и федеральных министерств и ведомств, от парламентариев, по тем программам, которые для обеих сторон значимы. Я хотел бы, чтобы вы и ваши коллеги, руководители палат, обратили на эту работу внимание, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Мы предполагаем обратиться к Валентине Ивановне Матвиенко и Наталье Ивановне Кочановой с соответствующими письмами, чтобы такая работа и выход на союзные программы была итогом, в самом широком смысле слова, совместной деятельности представителей парламента и представителей исполнительной власти. Мы отмечали, что идет определенное снижение числа программ, которые мы готовы финансировать из союзного бюджета. Я думаю, что это не соответствует запросу сторон, и мы вполне можем, проявив определенную напористость, поправить эту ситуацию и пойти дальше. Тем более что для многих министерств и ведомств ресурс союзного бюджета будет дополнительной подмогой, подкормкой ресурсам использования новых средств для решения задач во благо людей, во благо улучшения конкурентоспособности. А за то взаимодействие, которое сложилось между российскими и белорусскими парламентариями, - искреннее, глубокое спасибо.

По окончании заседания Дмитрий Мезенцев пообщался с журналистским пулом. Он обратил внимание на то, что работа на Форуме идет успешно, слаженно. Парламентарии Беларуси и России показывают очень высокий уровень взаимопонимания и результативности.

- Мы видим, что один из важнейших результатов - это сама работа, готовность к работе по учету правоприменительной практики, которая в каждой из наших стран становится с каждым годом более совершенной, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Мы сегодня говорим о модельных законах, которые готовы рассматривать парламентарии Беларуси и России. И это во многом может также стать примером и элементом партнерства работы межпарламентской ассамблеи СНГ, которую возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко. Понятно, если мы говорим о Форуме регионов, мы должны помнить, что поддержка межрегионального сотрудничества имеет важнейшее значение, и в том числе на площадке верхних палат парламента. Там традиционно отвечают за внимание к регионам, за учет их запросов. И это, конечно, учет запросов не только в рамках поддержки взаимоотношений с республиканскими или федеральными органами исполнительной власти, но и учет запросов как выход на совершенствование национального законодательства.

По словам Госсекретаря, тема цифровизации национальной экономики, внедрения новых современных цифровых технологий в практику регионального и муниципального управления заставляет поддержать регионы в этом важном направлении. Более того. Ряду регионов уже сегодня нужно предложить использовать тот позитивный опыт, который имеется в Беларуси и в России по этому направлению.

- Мы хорошо знаем, что декретом президента Беларуси обозначены приоритеты цифровизации национальной экономики, социально-экономической сферы. Мы хорошо знаем, что президент России Владимир Путин поддержал один из крупнейших проектов, который связан с цифровизацией всех сфер жизни российского общества: социальной, экономической, культурной, сферы образования и науки. Это важно помнить, это важно слышать и важно уметь запросить у партнера то, что важно тебе самому, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Убежден, что и нынешнее заседание в преддверии пленарной встречи, которое провели Юрий Воробьев и Анатолий Исаченко, было посвящено именно этому - сближению, сверке позиций, единению.

Отвечая на вопрос "СОЮЗа", что лично для себя Государственный секретарь Союзного государства после заседания Межпарламентской комиссии взял на карандаш, Дмитрий Мезенцев пояснил, что все вопросы, которые обсуждались на комиссии, были крайне значимые.

- Но особо я бы отметил тему экологии, о которой докладывали руководители соответствующих министерств России и Беларуси. И мы этой теме тоже будем уделять внимание, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Притом что мы никогда не забывали и работали во взаимодействии с правительствами по экономической и интеграционной повестке. И сейчас для нас самая актуальная задача - это сбор предложений для предметных обсуждений концепций тех союзных программ, которые поддерживаются из союзного бюджета. Это очень важная работа в преддверии предстоящего в этом году заседания Совета Министров Союзного государства и ожидаемого Высшего Государственного Совета.

Поддержка межрегионального сотрудничества имеет важнейшее значение, и в том числе на площадке верхних палат парламента, где традиционно отвечают за внимание к регионам

Говоря о работе по согласованию союзных программ (а речь фактически идет о "дорожных картах"), Госсекретарь заметил, что большой пласт работы уже позади. Но впереди хоть и меньшая по объему, но не менее значимая ее часть.

- Сегодня на данном этапе мы вышли на финишную прямую, а финиш достигается в зависимости от того, как бегут спортсмены. Мы не спортсмены, и подгонять нас не нужно, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Сбалансированная, содержательная работа, безусловный учет национальных интересов двух сторон, предложений друг друга - это тот фундамент, на котором должна идти дискуссия.