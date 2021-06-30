Астрономы обнаружили невидимую межгалактическую дорогу

Международная группа астрономов впервые получила изображение скопления галактик с черной дырой в центре, которые движутся на высокой скорости, образуя межгалактический поток материи.

Как сообщает Phys.org, полученные данные подтверждают ранее выдвинутые теории происхождения и эволюции Вселенной. В частности, ранее астрономы предположили, что почти с самого рождения Вселенной существует так называемая космическая паутина.

Ученые теоретически доказали, что галактики связаны невидимыми человеческому глазу нитями. Это своего рода дороги, состоящие из очень тонкого слоя газа и соединяющие скопления галактик по всей Вселенной. Считается, что материя на этих дорогах настолько разрежена, что ускользает даже от самых чувствительных камер и телескопов.

В 2020 году была зафиксирована первая из таких дорог - межгалактическая газовый поток длиной 50 миллионов световых лет. Но только сейчас ученые получили четкое изображение с беспрецедентным уровнем детализации Северного скопления галактик, обнаруженного на этой газовой нити.

Чтобы его получить, астрономы объединили изображения, полученные из различных источников, в том при помощи радиотелескопа CSIRO ASKAP и спутников eROSITA, XMM-Newton и Chandra. Это помогло детализировать снимки и впервые разглядеть крупную галактику, в центре которой находится черная дыра.

По словам ведущего автора исследования Энджи Вероники из Института астрономии Аргеландера при Боннском университете, вещество за галактикой струится и напоминает "косы бегущей девушки".

"Превосходная чувствительность телескопа ASKAP к слабому расширенному радиоизлучению стала ключом к обнаружению этих струй радиоизлучения сверхмассивной черной дыры, - говорит руководитель исследовательского проекта EMU, профессор Эндрю Хопкинс из австралийского Университета Маккуори. - Форма и ориентация этих струй, в свою очередь, дают важные ключи к разгадке движения галактики, в которой находится черная дыра".

Проанализировав полученное изображение, ученые пришли к выводу, что Северное скопление теряет материю по мере своего перемещения. В целом наблюдения подтверждают теоретическое представление о том, что газовая нить - это межгалактический поток материи. Северное скопление движется по этой дороге на высокой скорости к двум другим, гораздо более крупным скоплениям галактик, названным Abell 3391 и Abell 3395.