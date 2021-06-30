МИД Беларуси опубликовал доклад о нарушениях прав человека на Западе

Западные страны, констатируют во внешнеполитическом ведомстве Беларуси, "безосновательно возложили на себя функции "глобального квазисудьи" в отношении ситуаций с правами человека в других странах". И при этом закрывают глаза на собственные проблемы - "от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях".

Эти выводы содержатся в докладе о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в ряде западных стран, текст которого размещен 30 июня на сайте белорусского МИДа. Он касается 21 государства, включая ЕС, США, Канаду и Великобританию, которых официальный Минск относит к наиболее активным "адвокатам" экономических санкций и иных ограничительных мер.

Этим документом, пояснили в пресс-службе ведомства, МИД в очередной раз напоминает, что "прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, коллегам на Западе нужно посмотреть на себя".

Ведь только через застенки военной тюрьмы США в Гуантанамо, которая существует более 19 лет, прошли 780 заключенных, хотя вина доказана лишь восьми человек, говорится в докладе. В нем отмечается, что система уголовного правосудия этой страны "изобилует расовой дискриминацией на всех этапах - от полицейской службы и арестов до освобождения под залог, вынесения приговора и лишения свободы".

Кстати, в настоящее время в США заключены в тюрьмы более двух млн человек, которые составляют 22 процента заключенных в мире, а 60 процентов - это представители расовых и этнических меньшинств.

Упоминается в докладе и случай с Джорджем Флойдом, убитым полицейским в ходе ареста в Миннеаполисе, и последовавшие за этим массовые протесты по всей в стране. Известен общественности и случай с 35-летней Эшли Бэббит, которая была одной из пяти человек, погибших в результате вторжения в Капитолий толпы сторонников бывшего президента Трампа 6 января 2021 года. Минюст США отказался возбуждать уголовное дело против сотрудника полиции, застрелившего женщину.

Кстати, согласно данным американских источников, количество задержанных участников штурма Капитолия к середине июня уже достигло 500 человек. Полиция и спецслужбы активно передают в суды дела о так называемых врагах народа. "Слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которые с ходу объявили события 6 января в Вашингтоне национальной угрозой и всех участников - "врагами американского государства" и "внутренними террористами", показывают политическую мотивировку преследования участников акции протеста", - отмечается в докладе МИД.

Описывается в документе белорусского ведомства и нарушение прав человека в ходе демонстрации против локдауна на Трафальгарской площади в Лондоне. Общество редакторов заявило тогда, что полиция в ходе акции арестовала 190 демонстрантов, проявив неуважение к принципам свободы СМИ.

Доклад МИД содержит и информацию о манифестациях, которые проходили в польской столице в этом году в рамках кампании "Забастовка женщин", направленной против ограничения практики абортов. Для подавления январских беспорядков сотрудники варшавской полиции использовали газ и физическую силу.

А в конце мая текущего года польский журналист Януш Недзвецки, гражданский активист и правозащитник, "был задержан с применением силы по надуманному обвинению в шпионаже. К журналисту не пускают родственников и даже адвокатов. Близкие подозревают, что Януша пытают, чтобы выбить признательные показания и оговорить себя. Официальная формулировка польского следствия "устанавливал контакты" на деле означает обычный запрос на интервью и комментарий. Янушу Недзвецкому грозит до 10 лет тюрьмы", - говорится в докладе МИД.

Повсеместное насаждение выкроенных по лекалам коллективного Запада демократий и однобокие трактовки международных правозащитных положений, резюмируют в Минске, "служат удовлетворению политических и экономических амбиций правящих на Западе элит, но они разрушительны для международных отношений и устойчивого развития государств".