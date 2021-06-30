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30.06.2021 07:18
Рубрика: Власть

Минпросвещения усилит контроль за строительством школ и детсадов в регионах

Текст: Мария Агранович

Министерство просвещения запустило обновленный мониторинг: в регионах повышается контроль за закупками и ходом работ по образовательным программам и проектам. Цель - не допустить срывов строительства новых детсадов, школ, и поставок оборудования в школы. Прежде всего, речь о мероприятиях в рамках нацпроекта "Образование". Мониторинг будет еженедельным.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Для регионов подобная мера не в новинку: за тем, как идут стройки и закупается оборудование, министерство следило и раньше. Но теперь все строже: будет учитываться специфика полного цикла работ, начиная с самого начала - прогнозирования расходов.

Почему сместили "фокус"? Уже первый "срез" нового мониторинга, прошедшего с 20 по 29 июня, показал: у регионов есть проблемы. Так, во втором квартале 2021 года лишь 64% от запланированных субъектами средств были фактически использованы. В 35 регионах менее 50% запланированных ранее средств было пущено в работу. Такое низкое качество прогнозирования потребностей может привести к срыву сроков выполнения национальных проектов.

Кроме того, как сообщили в Минпросвещения, ведомство регулярно под различными предлогами получает от регионов отзывы заявок, поданных раннее.

Руководителям региональных органов управления образованием уже направлено письмо о недопустимости срыва работ по нацпроектам. По отдельным субъектам уведомление направлено в адрес глав регионов.

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