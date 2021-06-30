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Рубрика: В мире

Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin

Фото: AP Photo / Eraldo Peres Фото: AP Photo / Eraldo Peres
Фото: AP Photo / Eraldo Peres

Правительство Бразилии временно приостанавливает закупку индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщили в минздраве южноамериканской республики.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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В ведомстве отметили, что принятое решение никак не повлияет на темы вакцинации в стране. Главное контрольное управление страны (CGU) в ближайшее время оценит условия заключения контракта на поставки индийского препарата от COVID-19, пишет ТАСС.

По числу инфицированных коронавирусом Бразилия уступает лишь США и Индии. В стране подтверждено уже свыше 18 миллионов случаев заражения (18 448 402). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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