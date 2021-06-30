Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin

Правительство Бразилии временно приостанавливает закупку индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщили в минздраве южноамериканской республики.

В ведомстве отметили, что принятое решение никак не повлияет на темы вакцинации в стране. Главное контрольное управление страны (CGU) в ближайшее время оценит условия заключения контракта на поставки индийского препарата от COVID-19, пишет ТАСС.

По числу инфицированных коронавирусом Бразилия уступает лишь США и Индии. В стране подтверждено уже свыше 18 миллионов случаев заражения (18 448 402). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.