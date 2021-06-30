Михаил Мишустин: Идет работа над проактивным механизмом назначения пенсий

В России идет переход на более современные виды социального обслуживания людей старшего поколения. Так, правительство создает проактивный механизм назначения пенсии по старости и социальных доплат к ней, чтобы граждане получали их без хождения по инстанциям и заполнения бумаг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. А надбавку к пенсии за работу в сельском хозяйстве люди будут получать и после переезда в город.

Михаил Мишустин: Организуем дополнительное обучение врачей и медперсонала для работы с пациентами старшего возраста. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

В стране реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная до 2025 года. На этой неделе Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации второго этапа документа.

- План расширяет перечень мер, которые направлены на введение более современных видов социального обслуживания с учетом уже накопленного опыта и опробованных в регионах практик, - рассказал глава правительства. - Среди первоочередных целей - применение проактивного механизма назначения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним, чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не тратили время на хождение по инстанциям, заполнение бумаг и подачу заявлений.

Кроме того, желающим работать обеспечат возможность переобучения. Бесплатные курсы компьютерной и финансовой грамотности научат людей пользоваться интернет-ресурсами и расскажут о правилах безопасности при совершении электронных платежей.

- Продолжим работать и над созданием более удобной системы долговременного ухода во всех ее видах - от пребывания в социальных организациях, в которых должны быть обеспечены условия квартирного типа, до возможности получить необходимую помощь и услуги на дому. Причем строить новые объекты социальной инфраструктуры планируем с применением механизмов государственно-частного партнерства, - заявил Михаил Мишустин.

Надбавку к пенсии за работу в сельском хозяйстве люди будут получать и после переезда в город

Меры по повышению качества медицинской помощи предусматривают увеличение количества медиков, оказывающих специализированную помощь гражданам старшего поколения, дополнительное профессиональное образование врачей и среднего медперсонала в области гериатрии, запуск программы по профилактике когнитивных расстройств у пожилых пациентов.

- Большое значение имеет и продуманная система досуга, возможность заниматься физкультурой поблизости от места проживания, доступ к культурной жизни. Все это важные составляющие активного долголетия, - подчеркнул глава кабинета министров.

До 2025 года, когда завершится второй этап реализации стратегии, правительство намерено улучшить условия жизни в домах-интернатах, увеличить количество персонала в этих учреждениях, провести ремонт и закупить дополнительное оборудование. Кроме того, откроется школа по уходу за пожилыми людьми, ухаживающие за ними люди получат поддержку от государства. К оказанию социальных услуг пенсионерам начнут привлекать социально ориентированный бизнес, что должно повысить их качество.

Михаил Мишустин также утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Ее размер - 25 процентов. Доплаты к страховым пенсиям за продолжительный сельский стаж начались в 2019 году. "Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры - представители всего более 500 профессий. Главное - чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", - напомнил премьер-министр.

Но сельские надбавки не распространялись на пенсионеров, оставивших жизнь на селе и переехавших в город. Отменяли дополнительные выплаты и в случаях, если сельский населенный пункт стал относиться к городу. На встрече с лидерами фракций Госдумы президент обратил особое внимание на необходимость сохранить надбавку к пенсии для этих граждан.

"Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство. По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с тридцатилетним стажем будут уже с начала следующего года", - рассказал Мишустин о подписанном им документе. С 1 января 2022 года надбавка будет выплачиваться даже при переезде пенсионера в город.

В поддержку граждан с ограничениями премьер-министр утвердил правила помощи предприятиям, изготавливающим технические средства реабилитации. "В нашей стране - более полутора миллионов инвалидов, которым в повседневной жизни необходимы различные протезы, слуховые аппараты, коляски и многое другое. Такой продукции в России производится недостаточно, хотя спрос есть", - заметил председатель правительства.

Через конкурс начнут отбирать производства, которые смогут получить до 50 миллионов рублей на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции для людей с ограничениями по здоровью. "Средства можно направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, выплату заработных плат.

Финансирование будет выделяться на срок до трех лет. Самое главное - компания обязательно должна привлекать к тестированию продукции тех, для кого они работают, - самих инвалидов, учитывать их мнение", - сказал Михаил Мишустин.

В 2021 году на такие субсидии правительство намерено выделить более 68 миллионов рублей.